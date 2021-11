Las ventas online de El Corte Inglés representan ya el 15% de sus ingresos totales, según ha señalado el director del área Digital y de ecommerce del grupo de grandes almacenes, Ricardo Goizueta, durante la presentación de dos nuevos servicios que amplificarán la oferta y el asesoramiento que la empresa presta a sus clientes: Catálogo Extendido y Consulta al Experto.

"Somos casi líderes en el mundo de la omnicanaliad y la hoja de ruta está clarísima. Vamos a seguir creando productos, intentar multicanalizar a los clientes y omnicanalizar a la compañía", ha señalado Goizueta, quien ha resaltado además que las ventas digitales del grupo generan rentabilidad a la compañía y "pueden estar un poco por encima del negocio físico". "Los resultados son muy buenos y muy rentables", ha asegurado.

Con la puesta en marcha de estos servicios, El Corte Inglés da un paso más en su estrategia omnicanal y reta así al gigante del comercio electrónico Amazon.

"Estos dos años han sido un poco atípicos por el tema de la pandemia, pero estamos alrededor del 15% de lo que es el mundo on sobre el mundo off, son porcentajes más pequeños si los comparamos con Reino Unido, pero España no ha tenido esa cultura de la venta a distancia como Alemania o Estados Unidos, donde el paso a Internet fue mucho más sencillo; no llegaremos a esos porcentajes nunca, pero estamos muy contentos", ha señalado Goizueta, quien ha resaltado la importancia de la onmicanalidad y la ventaja que ello supone frente a Amazon.

"Ya les gustaría a los de Amazon tener tiendas porque constantemente y siempre pensado en el cliente desarrollamos productos o iniciativas en las que el gran beneficiado es el cliente. A mucha gente le gusta consultar el mundo on para ir luego a la tienda física", ha indicado el directivo del grupo.

El "ruido" sobre un hipotético desabastecimiento

Además, el directivo de El Corte Inglés ha reconocido que la compañía ha registrado un incremento de las compras como consecuencias del "ruido" que se ha generado en los medios de comunicación con respecto a un hipotético desabastecimiento de cara a la Navidad.

"Como ha habido mucho ruido en los medios, sí que estamos notando que los clientes se han adelantado en las compras, y eso lo estamos viendo en los últimos días, ya que están creciendo las ventas", ha afirmado Goizueta, al empo que ha rechazado que El Corte Inglés vaya a tener problemas de desabastecimiento.

En este sentido, ha señalado que el grupo de grandes almacenes trabaja con "muchos meses de antelación" para afrontar el tramo final de año, y que prepara el Black Friday y la Navidad con "mucho cuidado y mimo".

"Trabajamos con los proveedores con muchísimos meses de antelación, no vamos a tener problemas de abastecimiento, seguro. Puede haber alguna referencia que nos quedemos sin ella, pero normalmente estamos muy preparados para que no haya problemas de desabastecimiento", ha insistido.