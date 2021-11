Acaban de ganar un Premio Ondas por su 'podcast 'Deforme Semanal Ideal Total. Cuando empezaron, ¿se imaginaban llegar a ganar este premio?



Isabel Calderón (I. C.): Nunca jamás en la vida creímos que nos iban a dar un premio por nuestro trabajo. Un podcast cultural, feminista… No somos mainstream, que no es nada bueno ni malo, pero no lo somos porque no es nuestro rollo. Venimos del underground más absoluto.

¿Qué creen que es lo que conecta con tanta gente?

Lucía Litjmaer (L. L.): Creo que conecta porque hay una necesidad de hablar de cultura de una manera distinta a la agenda cultural. Nosotras no respondemos a la agenda ni a los estrenos ni a la actualidad. Nosotras mantenemos una conversación sincera entre nosotras. Somos amigas que nos estamos contando cosas y eso traspasa.

Siempre escuchamos historias sobre la importancia de la familia, del amor romántico, pero pocas sobre la exaltación de la amistad entre mujeres. ¿Eso ha enganchado?

L. L.: Es muy necesario. Ha sido un vacío muy importante en la cultura popular. La amistad femenina entendida como una experiencia conjunta tan importante como el amor romántico no la hemos tenido. No tan presente, al menos. Hay una identificación que la notamos.



El gerente de la sala madrileña La Chocita del Loro afirmó que "el nivel de las cómicas necesita un tiempo" y que "hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos". ¿Les apetece contestarle?

"Nunca contestamos a La Chocita del Loro porque era de vergüenza ajena rebajarse a rebatir estupideces"

L. L.: Nunca contestamos porque era tan de vergüenza ajena rebajarse a rebatir estupideces… Que hablen solos de sus chozas (risas).



I. C.: Imagínate ir allí, ¿a qué?, no se van a enterar de nada. Imagínate nosotras en La Chocita del Loro (risas). Es un mundo como si no existiese para nosotras.



Las autoras del podcast 'Deforme Semanal', Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón. — Cecilia Díaz Betz

La mayoría de mujeres que tienen visibilidad son víctimas de acoso machista en redes. A ustedes también les ha pasado.



L. L.: El hecho de dar una entrevista genera ansiedad porque podemos recibir inmediatamente agresión. Cada vez miramos e interactuamos menos en redes. Nosotras respetamos tanto a las mujeres que deciden estar en primera línea, como a las que deciden no estarlo. Las dos opciones son válidas y justas. Cada vez más, lo importante es estar bien.



I.C.: Hemos entendido que no es un espacio que tengamos que conquistar. Como las cosas están como están, hay que cuidarse y ser feliz. Como ya tenemos nuestro espacio para reivindicar, para protestar y combatir, que es nuestro podcast,… ¿para qué vamos a exponernos en otros espacios?



¿Qué les han llegado a decir?



"Nos han dicho todos los insultos machistas"

I.C.: Todos los insultos machistas. Incluso para alabarme, me insultaban. Me decían: "Esa puta loca tiene razón". El colmo del horror y la genialidad a la vez.



L.L.: Podrías ponértelo de bio de Twitter (risas).



Lucía publicó el libro ‘Ofendiditos, sobre la criminalización de la protesta’. En el 'podcast' hablan mucho de ello y de la llamada cultura de la cancelación.



L.L.: Nos están colando conceptos que se acaban instalando a partir de los medios de comunicación y que sientan base para la construcción de discursos. Vemos que hay cada vez más incitación al odio, una sociedad muy polarizada y hay que ser responsables cuando una tiene un discurso. Actuar con responsabilidad y alegría está muy bien.

Las bibliotecas agotan los libros que ustedes proponen.

L.L.: Que nos hagan caso es fuerte. Y que tenga que ver con la experiencia lectora es muy bonito, porque es una experiencia solitaria.



I.C.: Es muy bonito todo lo que nos está pasando. Si tenemos gente que no nos soporta, me da igual. La envidia es malísima… Mira qué piel tenemos y eso que todavía no hemos recogido el Ondas. [Risas]



También hablan mucho de la importancia de la salud mental. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó su 'podcast 'en un acto.

I.C.: Hablamos en casi todos los programas de salud mental. Entiendo que nos invitaran a Moncloa en un acto sobre ello, pero que el presidente del Gobierno nos mencionase, casi nos caemos de la silla. Estamos muy agradecidas.



En su 'podcast' hablan de temas muy importantes. Sin embargo, desde ciertos sectores de la izquierda las tachan de“frívolas”

"Nos escuchan Yolanda Díaz, Mónica García, Rita Maestre... Las buenas, ¿no?"

L. L.: Hay una cosa que me pone muy nerviosa: que para ser de izquierdas haya que estar constantemente en un lamento… Nuestro discurso es alegre y festivo. Desde la cultura, desde el hedonismo, desde el disfrute… Esto no lo hace más o menos político. Es nuestra posición vital. Nosotras decidimos hablar desde allí porque nos gusta vivir y conversar desde allí.



I.C.: El humor es un arma política. Quien piense que eso es frívolo, no se ha enterado de nada. Tú haces humor con algo, la gente se ríe y eso significa que es así, que existe. Te identificas al momento. Los que digan eso, no nos han escuchado. Un podcast en el que te hablan de Susan Sontag, Truman Capote, Leni Riefenstahl, la censura, la incitación al odio, poetas…



Explíquenos un chismorreo: ¿qué personajes públicos les han dicho que escuchan ‘Deforme Semanal’?

I. C.: Yolanda Díaz, cariñosísima… ¡Yolanda, te queremos mucho! También Mónica García, Rita Maestre… Las buenas, ¿no?



L. L.: También del mundo de la cultura Vicky Luengo o Jordi Évole; Ada Colau… También gente de Sudamérica.