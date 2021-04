¿Qué le parece la Superliga de Florentino Pérez? ¿Le preocupa?



Me falta mucha información, pero lo que más me preocupa no es en sí la Superliga, si no en qué punto quedan todas las ligas domesticas tal y como las conocemos hoy en día. Todos entendemos que esos grandes equipos son los que más generan en todos los aspectos y que de ellos se favorecen el resto de equipos, sobre todo a la hora de contratos televisivos. Nadie lo niega y por eso son tan importantes para nuestra liga el Atleti, el Madrid y el Barcelona.

Pero si al final esa Superliga va adelante, ¿en qué condiciones quedan el resto de ligas? Porque sería una pena que por buscar una mejor competición, que no me cabe duda de que la Superliga lo iba a ser, se pueda morir el otro fútbol, y eso me preocupa y me da miedo. Es justo que los que más generan ganen más, pero no que por buscar una solución para unos cuantos se perjudique a muchos. No sé si todo se ha precipitado demasiado, pero lo que está claro es que hay más detractores que gente a favor.

Comentaba Guardiola que con esta Superliga se perdía la esencia del deporte, que trata de la recompensa del esfuerzo, de luchar por una clasificación....

Con la Superliga hablamos de la primera competición que quiere estar fuera de FIFA y UEFA, cosa que se me antoja complicado, porque lo tienen todo muy controlado. Lo tienen muy bien montado para que nadie haga ligas por su cuenta, además de la capacidad que tiene UEFA para apretar y amenazar como ha hecho a los que iban a participar.

Hoy en día, para ser campeón de Liga, para entrar en Champions, para entrar en la Eurocopa, te lo tienes que ganar. Esto sería una visión distinta, como la NBA: aquí no te tienes que ganar nada; salvo los que anden rotando, el resto tienen vía libre. Desde el punto de vista competitivo le falta algo, está claro. Es otro concepto. Eso no es competición tal y como la entendemos, es otra cosa.

La oposición a la Superliga podría llevar a pensar que los actuales formatos son ideales, pero los equipos pequeños sufren económicamente ahora y les cuesta competir contra los grandes.

Hay dos visiones: a los que les parece que todavía no es justo y los que tienen que entender que lo que cobran los clubes pequeños ahora es gracias a los grandes. No nos vayamos solo al hecho de que hay que quitarle a los grandes para dárselo a los pequeños, que sí, que así se equipara la competición, pero nosotros tenemos el contrato que tenemos porque están el Barça, el Madrid y el Atleti. Y está bien agradéceselo, porque son ellos los que pueden tener a Messi, a Cristiano Ronaldo... Ahora pueden firmar a Mbappé, y eso a la hora de firmar un contrato televisivo, suma. No queramos estar todo el rato quitándole cosas al grande, que luego pasa lo que pasa, se cabrean y se van aparte. Entiendo que todos queremos más, pero tenemos que darle un sitio a los que más generan. ¿Cuánto? Ahí está el quid de la cuestión.

Usted, que ha pasado por varios clubes humildes, ¿qué piensa cuando ve a Florentino Pérez decir que esta Superliga nace porque los grandes clubes están arruinados? Y a la vez vemos noticias de posibles fichajes millonarios.

El otro día lo contestó muy bien el presidente del Villareal [Fernando Roig]: que cada uno hable por su casa. Los equipos que están arruinados no será por más o menos ingresos, sino por una mala gestión. Ahora suena que Mbappé puede llegar al Madrid, un club va a tener el mejor campo del mundo y no sé si va a costar 800 o 900 millones de euros... Es decir, arruinado no creo que sea la palabra. Otra cosa es que se quiera buscar más financiación. Si esto es al final una cuestión económica, que nadie lo quiera vender como algo deportivo porque no lo es.

Esto es una cuestión puramente económica, de equipos que saben que generan mucho y que quieren que lo que generen repercuta más en ellos. Yo no entro a valorar eso, pero, hombre, si vas a firmar un jugador que vale 200 millones de euros, intuyo que el Real Madrid no está arruinado. El Barça sí parece que tiene muchos problemas económicas y no creo que sea por falta de ingresos, creo que habrá sido por una mala gestión. El fútbol genera mucho. Incluso en esta pandemia, donde todo ha bajado, el fútbol sigue siendo un negocio rentable, pero hay que gestionarlo bien, como todo en la vida.

Esa frase que hemos oído tanto estos días: ¿el fútbol es un deporte o es un negocio?

El fútbol lleva siendo un negocio muchísimos años, antes de que nosotros apareciéramos. Hay muy pocas empresas que sean capaces de generar el dinero que general el fútbol. Es un negocio, es un espectáculo, es también un bien común... Hay tantos estamentos que tienen intereses en el fútbol que cuando pasa algo, fíjate que los primeros en mover ficha han sido los propios gobiernos.

Es muy importante saber qué va a pasar con las ligas, que son las que con sus contratos generan el dinero. Si se van los mejores de cada liga, ¿qué pasa con el resto? Me da la sensación de que si esto es así las vamos a pasar jodidas, porque los patrocinadores no van a invertir si no está el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester United... Eso es lo que me preocupa. ¿Los equipos que jueguen la Superliga van a seguir jugando con el resto? Han echado el proyecto adelante con mucha prisa y no se ha llegado a explicar bien. Pero que esto es un negocio, que a nadie le quepa la menor duda.

El fútbol cambió hace ya hace unos años, y cambió en la vertiente de que son números, números, números y números. Aquí está la visión de los aficionados que tienen su corazoncito que no entienden que esto sea así. Y luego está la visión de las empresas, que solo lo ven como beneficio y pérdidas, pero es que yo no conozco a nadie que monte una empresa para perder dinero, aunque sea de vender tornillos. El fútbol no es una excepción.

El formato sería parecido al de la Euroliga de baloncesto. En el comunicado original de la Superliga, todos se comprometían a respetar las ligas domésticas.

Ya... pero empiezan a cambiar costumbres, habrá gente que no pueda verlo... ¿Qué es más importante, la liga del fin de semana o la liga de entre semana? Una será la importante y la otra será un compromiso. Ahí es donde empiezan los problemas. Igual que antes no va a ser.

Son los primeros que han dicho que van a ir por libre, pero se han topado con la UEFA, que tiene la posibilidad de amenazar, como ha hecho, y de decirles que no van a jugar mundiales y eurocopas. UEFA lo tiene todo muy bien estudiadito, no sé si se le podrá meter mano. Tienen en contra a quien realmente mueve el fútbol, que son la FIFA y la UEFA. Y si ellos no se llevan una parte del pastel se ponen como se han puesto. Normal.

¿Qué le pareció el movimiento de la UEFA?

Es un movimiento para ejercer la fuerza que realmente tienen, es una amenaza en toda regla. No se han andado con chiquitas, han tirado un órdago y por ahora les va a salir bien. No creo que los clubes se esperaran esta respuesta y tanta animadversión, incluso de los gobiernos. No digo que estén reculando, pero están con más tranquilidad. La pinta que tiene es que a corto plazo no se va a hacer. Hay muchos intereses creados.

Hay analistas que consideran que el fondo de la Superliga es el de presionar para que la reforma de la Champions beneficie a estos equipos que han amenazado con su propia competición.

Por ahí pueden ir los tiros, sí. Yo creo que el formato de Champions se puede mejorar, les doy la razón a esos clubes. Es un formato que no está mal, pero que se puede y debe mejorar en cuanto a la competición. Si quieres hacer una competición realmente importante, hay mecanismos para darle más vivacidad, para que jueguen los equipos que producen dinero... pero ahí es complicado porque si quieres hacer una Superliga para la Champions vas a tener que decirle a algunos países que antes participaban con varios equipos, que ahora solo irá uno. Que llueva a gusto de todos no va pasar [risas]. Va a haber perjudicados y va a haber favorecidos, pero todo el mundo ve que los únicos favorecidos son los que jugarán la Superliga, no sé si con razón o no, pero esa es la sensación. Es que son muchos y mueven muchos, pero todos juntos puede que muevan más que ellos.

Al menos moverán más sentimiento...

Claro, y ahora todo el mundo echa mano de sus armas. Que si el fútbol es para los aficionados, que si tal... Cada uno echa mano de lo que tiene. Lo que realmente me preocupa es el fútbol tal y como lo concebimos actualmente. Porque estamos hablando de Primera División, pero, claro, ¿qué pasa con Segunda? ¿Segunda B? Eso va a desaparecer, caerán seguro. ¿Quién va a sufragar los gastos de una Segunda División? ¿Quién va a sufragar los gastos de una Liga sin Madrid o Barça? Que haya 12 o 14 que quieran jugar una Superliga me da exactamente lo mismo, lo veré por televisión y me lo pasaré cojonudamente bien, porque son grandes equipos que darán espectáculo. El problema está en los daños colaterales de la Superliga. Eso es lo que nos tienen que preocupar.

¿Se puede seguir siendo un romántico en el fútbol de élite?

Es complicado. Es muy difícil. El romanticismo quedó atrás. Hay gente que aún ve las cosas así y me enorgullece, pero cuando te metes en la vorágine que nos hemos metido ya nadie atiende a valores y a nada de eso, solo se ve puro negocio.

Hay gente que todavía piensa en el partido de las 12.00 de la mañana e ir con un bocadillo, ir con los hijos... Cosas con las que nos hemos criado, y es verdad que las cosas cambian y el fútbol tiene que evolucionar, pero lo que no puede hacer es involucionar. La gente cree que todos los cambios son buenos y yo creo que no. Cuando cambias a peor, es involucionar. Y aunque sea con pasitos cortos, que sean para adelante.

Yo soy un romántico y creo en el romanticismo en el fútbol, en las canteras, el futbol base, el futbol modesto... Y luego tengo otra parte profesional que quiere cobrar hoy más que ayer, pero entiendo que no puede ser a cualquier costa, que es la sensación que tengo ahora. "Bueno, pues vamos para adelante y si nos llevamos por medio a alguien, nos lo llevamos". Hay puntos medios, hay que sentarse y hablar. El fútbol seguirá siendo un negocio rentable.