Pronto hará dos meses que Lluís Llach volvió a los escenarios para dar impulso a Debat Constituent, el proceso participativo que en noviembre de 2018 el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, encargó al cantautor de Verges y a una treintena de personalidades catalanas. A través del recital celebrado el 18 de diciembre en el Palau Sant Jordi, donde se reunieron más de 15.000 personas, la iniciativa creada para elaborar un borrador de constitución catalana ha vuelto a revivir. Atrás ha quedado un largo letargo provocado por la pandemia y varios episodios que han desquiciado a Catalunya, como han sido la condena a los dirigentes del Procés y el subsiguiente ciclo electoral.

"El concierto ha sido un punto de inflexión, porque cuando teníamos terminada la hoja de ruta y estábamos en la fase expansiva del proyecto, llegaron la sentencia del Supremo y la pandemia, lo que perjudicó un plan de trabajo que sobre todo estaba pensado para desplegarse en reuniones presenciales", explica Gabriela Serra. Para la representante de Debat Constituent, ahora es cuando la iniciativa ha cogido nuevamente vuelo, y así lo demuestra la veintena de encuentros sectoriales y presentaciones que hay convocadas en varias comarcas en las próximas semanas.

La actividad de Debat Constituent se inició en siete jornadas formativas, una por cada eje temático que comprende cualquier Constitución democrática y que se desglosan en el cuestionario que deben responder los inscritos: Elementos constitutivos (modelo de estado, lengua, nacionalidad, ciudadanía e inmigración, redacción y reforma de la Constitución); Derechos; Participación política y organización del poder; Organización territorial; Régimen económico; Territorio, recursos naturales, sectores estratégicos y empresas públicas; y Seguridad y relaciones internacionales.

Una vez superada esta fase, la plataforma ha reanudado el camino con las presentaciones de nuevas Entendidas Territoriales, que agrupan a personas de cada demarcación interesadas en participar en las discusiones, los encuentros donde los inscritos abordan los siete ejes temáticos que contiene el cuestionario y, en paralelo, charlas dirigidas a todo aquel que desea inscribirse, dado que "muchas personas, sea por edad o conocimiento, no tienen la suficiente destreza en nuevas tecnologías ni saben resolver las dudas que pueden encontrarse a la hora de responder a las preguntas", indica la activista y exdiputada de la CUP.

Según Serra, esta tarea de incrementar la participación es pesada, pero cree que se irá agilizando tanto en lo referente al arraigo territorial como en los ámbitos temáticos, donde por ahora el principal interés pivota sobre el modelo de autoridad. "Debido a algunos hechos ocurridos en Catalunya, este tema está suscitando un gran intercambio de posicionamientos; al igual que despierta mucho debate las cuestiones relativas al modelo de Defensa y Seguridad y el rango de oficialidad que deben tener las lenguas del país".

Sea como fuere, Serra subraya que Debat Constituent no busca que los inscritos expresen deseos, lo que puede dar margen a múltiples interpretaciones, sino que mediante el cuestionario y los debates sectoriales manifiesten sus opiniones de forma clara y concisa. A partir de aquí será cuando la Coordinadora de Enteses Locals procesará todas las respuestas y las filtrará para extraer un primer borrador de Constitución. "Pueden haber casos en los que la diferencia de los porcentajes sea mínima, pero no habrá posibles interpretaciones: se convertirá las preguntas con afirmaciones concretas", sentencia Gabriela Serra.

Interrogantes en el horizonte

Debat Constituent pone a disposición de los inscritos ejemplos de procesos constituyentes vividos en otros países, vídeos temáticos y otros documentos para entender que significa construir una Carta Magna. Con estas herramientas aspira a ser una herramienta útil y transversal, que en ningún caso oriente a los participantes hacia un modelo determinado. "Que la propuesta resultante sea más ambiciosa o progresista, sólo lo sabremos al final. Los de izquierdas nos podemos encontrar respuestas muy conservadoras, y los demócratas que los inscritos se inclinan por sugerir derechos que aparentemente no están contemplados pero que se recogen en otras constituciones".

De todos modos, Debat Constituent no renuncia a incidir en la política institucional cuando así lo crea necesario. Un objetivo que no está en la hoja de ruta de la plataforma pero que, según Gabriela Serra, es probable que se active si la realidad lo pide. "Construir República también significa actuar a tiempo, ya que quizás dentro de dos años no tenga sentido hacerlo, y más cuando en 2023 y 2024 habrá elecciones que darán poco margen a condicionar la dinámica parlamentaria". Serra alude a los Juegos Olímpicos de Invierno y a otras infraestructuras, así como al debate sobre la futura Ley electoral o el modelo administrativo. "Si bien hay aspectos que es necesario tener un Estado propio para aplicarlos, en otros ya podríamos vehicular demandas antes de que sea demasiado tarde", afirma.

Quien se ocupará de analizar cómo intervenir, sea a través de iniciativas legislativas populares u otros mecanismos legales, será el Foro Cívico y Social (FCS), que Debat Constituent convocará después de la actual fase con el objetivo de que valide las propuestas salientes y decida el procedimiento a seguir hasta presentarlas de forma pública y solemne en el Parlament de Catalunya.

Así es como Debat Constituent trabaja hoy para que el proceso sea lo máximo de ágil y participativo posible, con la finalidad última de que los resultados reflejen la pluralidad ideología del país. "Lo que se derive ya será como abrir la caja de Pandora", advierte Gabriela Serra, para quien pese a la sensación de que la política catalana está embarrancada en la dinámica autonómica, existe una ciudadanía comprometida en definir las futuras bases de una constitución democracia por Catalunya.