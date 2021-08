El Gobierno investiga el "escandaloso" vaciado de los pantanos gestionados por Iberdrola para producir luz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado "escandalizada" ante el vaciado de algunos pantanos de Zamora y Cáceres por parte de la empresa generadora concesionaria, Iberdrola, y amenaza con aplicar la Ley de Aguas, que faculta a las confederaciones hidrográficas correspondientes la intervención "para garantizar su explotación racional". Mientras tanto, el precio mayorista de la luz sigue escalando y marca ya su quinto récord en apenas una semana.

"El precio del mercado mayorista, que es escandaloso, no repercute tanto en la factura del consumidor", puntualizó Ribera en declaraciones a La Sexta, para recordar que "supone un tercio" lo que paga.

Ribera ha explicado que esta situación tiene que ver con las cláusulas concesionales, que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año. "Por eso la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso", ha remarcado.

La ministra se remite así al artículo 55 del texto refundido de la Ley de Agua, que confiere un poder extraordinario a los organismos públicos que gestionan las cuencas (las confederaciones hidrográficas) para intervenir, "condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional".

Asimismo, el artículo reza que "la Administración hidráulica determinará, con carácter general, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados".

"No es razonable vaciar en prácticamente en seis semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora", ha declarado la vicepresidenta tercera en una entrevista en el programa 'Al rojo vivo' de la citada cadena de TV, y encima en plena ola de calor.

"No se arregla por decreto"

La ministra, además, ha acusado al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, de generar una "falsa expectativa" entre los ciudadanos al decir que el problema del precio de la luz podría resolverse mediante un real decreto. Ribera ha insistido en que el elevado precio de la luz actual no puede resolverse de la noche a la mañana y quienes así lo plantean no hacen sino "demagogia barata", informa Europa Press.

Así, la ministra ha dicho que "quien diga que hay alguna medida que nos pueda cambiar las cosas de un día para el otro, con una publicación en el BOE de algo mágico o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata".

En su opinión, resulta "difícil pensar que con una única medida en 24 horas publicada en el BOE el precio del mercado mayorista vaya a bajar a la mitad", al tiempo que ha insistido en que el problema no es único de España, que hay factores que el Gobierno no controla y que no existe una "varita mágica" para resolverlo.

¿Puertas giratorias?

Por otra parte, Ribera ha descartado que el elevado precio de la luz tenga que ver con las llamadas 'puertas giratorias', como han denunciado entre otros el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Para la vicepresidenta tercera, "hay un poco de leyenda con respecto a las puertas giratorias, por mucho que nos pueda parecer mejor o peor el que un ciudadano que ha ejercido una función pública pase a un consejo de administración".

"Lo que estamos viendo no tiene nada que ver con ningún ministro o exministro y sí tiene mucho que ver con problemas complejos, globales, que necesitan muchas medidas", ha incidido, si bien ha admitido que es "legítimo" el que se pida revisar la regulación en materia de incompatibilidades y ha asegurado que a ella no le constan presiones por exministros desde que lleva en el cargo.