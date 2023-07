Los sobres encontrados en un contenedor no son del "voto por correo", son propaganda electoral y papeletas

"Encuentran 354 votos por correo del PP en un contenedor de obra". Con mensajes como este se está difundiendo que los cientos de sobres que el PP ha denunciado haber encontrado tirados en Badajoz (Extremadura) son del voto por correo y que irían supuestamente destinados al Partido Popular, pero es un bulo. Se trata de sobres de propaganda electoral y papeletas para las elecciones generales del 23 de julio, como ha anunciado el propio PP extremeño y como se puede ver en las imágenes.

No son sobres de voto por correo, sino propaganda electoral y papeletas.

El expresidente de la Junta de Extremadura y número uno por el PP al Senado, José Antonio Monago, explicó que el pasado 13 de julio les hicieron llegar a su sede provincial "cientos de sobres con información electoral, con las papeletas del Partido Popular que tendrían que haber llegado" a Talavera la Real, un municipio cercano a Badajoz.



Tras la publicación de estos hechos, algunos usuarios han comenzado a difundir que se trata de 354 votos del voto por correo o a mencionar un supuesto "pucherazo", con mensajes como estos: "Tu voto al contenedor", "#VotoPorCorreo, voto a la basura" o "Esto es lo que está haciendo el PSOE con el voto por correo", entre otros.



Sin embargo, no se trata de sobres de voto por correo. Si nos fijamos en las imágenes vemos que se trata de sobres cerrados que llevan el logo del PP impreso.



Captura del sobre con el logo del PP impreso.



Sin embargo, los sobres con los que se emite el voto por correo son idénticos a los que se depositan en las urnas, por lo que no pueden llevar impreso el logo de ningún partido político. El propio Partido Popular extremeño afirma en un comunicado que lo ha aparecido es "una serie de sobres correspondientes al mailing postal con información del PP para la votación en las elecciones del 23J".



En el interior de estos sobres que el PP envía se incluye una carta del partido a nombre de cada elector y las dos papeletas del partido con su lista para el Congreso de los Diputados y para el Senado, ambas con sus sobres correspondientes. Son papeletas que la persona puede emplear para votar, pero que no implica un voto. De hecho, a los electores que no se hayan dado de baja para no recibir propaganda electoral les llega ese mismo contenido de todos los partidos que deciden enviar su propaganda. Esto quiere decir que no lo reciben sólo aquellas personas que van a votar a ese partido.



Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el Partido Popular de Extremadura y nos aseguran que van a denunciar estos hechos "ante la Fiscalía, la Junta Electoral y la Policía". Desde el partido señalan que "Extremadura es una región en la que viven muchas personas mayores que confían en que les llegue al buzón esa información que hoy no tienen" y que han pedido a la dirección de Correos que abra una investigación para saber por qué la propaganda electoral y las papeletas del Partido Popular de la provincia de Badajoz al Congreso y al Senado aparecen tiradas y no en su destino.



En definitiva, es un bulo que los sobres encontrados en un contenedor de obra en Badajoz sean votos por correo dirigidos al PP: son sobres con propaganda electoral y papeletas, tal y como indica el propio Partido Popular y como se puede ver en las imágenes.



Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.