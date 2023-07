PSOE y Sumar se disputan los indecisos en la última semana de campaña

Se ha hablado tanto de la campaña de los bloques políticos que quizá a alguno se le ha olvidado que a las elecciones se presentan los partidos en una batalla de todos contra todos. La izquierda ha planteado desde el inicio una campaña en la que se definía una pugna: el Gobierno de coalición progresista contra la entente de PP y Vox, que ya comparten varios ejecutivos municipales y autonómicos.

Sin embargo, a siete días de las elecciones, parece que tanto el PSOE como Sumar encaran la recta final de la campaña con una estrategia distinta. Aunque ninguna de las dos formaciones se ha olvidado de que serán los bloques los que decidan el resultado de los comicios, se ha caído en la cuenta de que cada partido deberá librar su propia batalla más allá de las alianzas.

Los socialistas libran una lucha con el Partido Popular por hacerse con el primer puesto; o, al menos, por quedarse cerca y mantener vivas las opciones de revalidar el gobierno progresista mediante unos números suficientes. Los de Yolanda Díaz pugnan con Vox por el tercer puesto en una partida que ya se juega escaño a escaño y provincia a provincia, donde ganar un diputado es restárselo a la ultraderecha ("tu voto vale doble", lo resumen en Sumar).

Pedro Sánchez se juega una parte fundamental de su batalla en las provincias pequeñas, las que tienen cuatro escaños o menos; desde la transición se han considerado como los graneros del bipartidismo, ya que siempre han favorecido a PP o PSOE (unas 19 provincias que reparten más de 65 escaños).

Díaz, por su parte, mantiene su lucha con Vox en las provincias medianas y en las grandes. Para sorpassar a la ultraderecha, Sumar necesita obtener escaño en aquellas provincias que reparten cinco (Valladolid, Cantabria, Navarra, Castelló, Jaén, Huelva y Ciudad Real) y en las que reparten seis (Gipuzkoa, Girona, Tarragona, Almería, Córdoba, Toledo y Badajoz).

Feijóo, a por todos los indecisos

Este domingo, tanto Sánchez como Díaz han apelado a un voto que a siete días de las elecciones estaría indeciso entre PSOE y Sumar. De hecho, en las últimas encuestas el porcentaje de personas que dudan entre estas dos opciones es mayor que el de aquellos que dudan entre otras dos (el PP y Vox, o el PP y el PSOE, por ejemplo).

Desde Barcelona, el líder socialista ha pedido un "esfuerzo" a estos indecisos porque, ha alertado, "nos jugamos el futuro". La hasta ahora presidenta del Congreso de los Diputados y dirigente del PSC, Meritxell Batet, ha recordado en este mismo acto que "sólo hay dos personas que pueden optar a presidente: Feijóo y Sánchez".

Sumar no se ha quedado atrás y en un acto en Madrid ha virado su discurso hacia los electores que dudan. "Sé que hay personas que tienen dudas entre nosotras y otras formaciones, que están indecisas, que tienen miedo. Pido el voto a estas personas. Se me critica muchas veces porque dicen que no hago ruido, pero hago otra cosa más: lo que digo, lo cumplo", ha defendido Díaz.

"Al PSOE hay que marcarle el rumbo, si se deja solo, se despista"

Tanto ella como otros candidatos, como Íñigo Errejón, han recordado que las medidas más ambiciosas de la legislatura han salido adelante por el impulso del ala más izquierdista del Ejecutivo (la de Unidas Podemos), y que al PSOE "hay que marcarle el rumbo, el horizonte, hay que empujarle porque si se le deja solo se despista. El PSOE titubeó, Yolanda no titubeó, Yolanda lo hizo. Para cuando titubeen, Yolanda, Yolanda y Yolanda", sentencio Errejón.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha dado este domingo su particular batalla por los indecisos y por el voto útil. En un acto en Zaragoza, el dirigente conservador ha apelado a los votantes que dudan entre el PSOE y el PP o entre Vox y el PP.

En las provincias pequeñas, donde los conservadores mantienen su duelo con los socialistas por llevarse estos graneros del bipartidismo, Feijóo ha asegurado que votar a Vox y al Partido Aragónes (PAR) es "tirar" el voto a la "basura".

Más allá de Zaragoza, en plena guerra de las lonas, el PP desplegó este domingo la suya en pleno Paseo de la Castellana. Sin las siglas del partido y con un fondo de rayas con los colores de PSOE, PP, Vox y Podemos (donde la franja de los conservadores está situada en el centro y es más ancha que el resto), el cartel reza: "Si quieres un presidente que gobierne para todos, vota Feijóo". Quedan cinco días de campaña y siete para las elecciones, y los indecisos pueden definir la partida.