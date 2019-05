La ministra española de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este martes que la retirada temporal de la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln responde al "escrupuloso cumplimiento" de un acuerdo técnico-militar firmado con EEUU.

"Lo que estamos haciendo, el Ministerio de Defensa y el Gobierno español, es cumplir escrupulosamente el acuerdo que firmamos hace dos años" con Washington, ha indicado Robles ante la prensa en Bruselas, donde participa en un Consejo de ministros de la Unión Europea.

La ministra ha dejado claro que la finalidad de ese acuerdo bilateral con EEUU era "conmemorar el quinto centenario de la vuelta al mundo" y efectuar un "despliegue puramente técnico", por lo que ya se contemplaba en él la retirada de efectivos si una de las partes se implicaba en una misión unilateral diferente, como ha sido el caso del portaaviones, que se dirige al golfo Pérsico.

Anteriormente, preguntado por la fragata, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, había pedido "no tomarse a la tremenda" la decisión del Ministerio de Defensa. No obstante, ha argumentado que su intervención, en un desayuno infoamtivo organizado por Fórum Europa, era en calidad de candidato en las elecciones europeas, por lo que ha esquivado la pregunta con un "prefiero no entrar en arenas movedizas", que además supondrían hablar como ministro de Asuntos Exteriores.

Josep Borrell protagoniza un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, este martes en Madrid | EFE/ Emilio Naranjo

Pese a las peticiones de Borrell de centrar el debate en sus propuestas para Europa, las preguntas sobre política exterior no han cesado y así, el ministro también ha sido preguntado por el barco saudí, cargado de armamento, que pasó el lunes por el puerto de Santander. En su respuesta, Borrell ha reiterado que el barco, que zarpó ayer mismo del puerto, "no cargó material letal", tan solo material destinado a una feria de armamento que tendrá lugar en Emiratos Árabes.

El lunes, varias ONG denunciaron que el buque saudí 'Bahri-Yanbu' había atracado en Santander con la intención de cargar armas y munición que podría tener como destino la guerra en Yemen.

Borrell: "Lo que se han cargado son armas no letales destinadas a una exhibición de armamento que tendrá lugar en EAU"

Según ha detallado Borrell, "se especuló durante el fin de semana que iba a cargar munición de guerra en España, pero les puedo garantizar que no ha sido así, lo que se han cargado son armas no letales destinadas a una exhibición de armamento que tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos". Al parecer, y según Borrell, el barco tenía previsto cargar munición en Francia, operación para la que contaba con permiso de las autoridades de ese país, pero le fue imposible hacerlo debido a la oposición de varias ONG y activistas.

En cuanto a España, el ministro ha subrayado que, desde que está el PSOE en el Gobierno "no ha habido ningún tipo de venta de armas a Arabia Saudí" ya que "este Gobierno no ha autorizado ninguna venta" de ese tipo.

El acuerdo nuclear con Irán

Entre las cuestiones sobre política exterior que ha debido responder "como ministro" también cabe destacar la relativa al acuerdo nuclear con Irán y el hecho de que EEUU lo haya denunciado. Para Borrell, si ese acuerdo se rompe e Irán reanuda su programa de armamento nuclear, "sería "una muy mala noticia, especialmente para Europa; seríamos los primeros afectados.

Por eso, Europa está buscando fórmulas para seguir apoyando a Irán en contra de las sanciones con las que amenaza EEUU y evitar que el país islámico se encuentre "contra la pared" e incapaz de vender su petróleo, lo que le empujaría a reanudar el programa nuclear. "EEUU no tiene ninguna razón para denunciar ese tratado, es una prueba más del unilateralismo de EEUU", ha subrayado.