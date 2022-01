Cerca de 2.000 personas salieron hoy a las calles de la capital para protestar contra lo que consideran un "golpe de Estado" del presidente de la República, Kais Said, pese a la prohibición de llevar a cabo manifestaciones decretada un día antes por el Gobierno para limitar los contagios por coronavirus.

Con motivo del 11 aniversario de la revolución de 2011, que puso fin a la dictadura de Zin El Abidin Ben Ali, el movimiento opositor Ciudadanos contra el Golpe de Estado y cuatro partidos políticos de diferentes corrientes convocaron movilizaciones simultáneas en la céntrica avenida de Habib Burguiba, bloqueada por un imponente despliegue de seguridad y escenario de una inusual violencia policial.

Las fuerzas de seguridad, junto a unidades antidisturbios, dispersaron con contundencia a los manifestantes que trataron de cruzar el cordón policial y, según pudo constatar Efe, al menos una decena de personas fueron detenidas y dos periodistas extranjeros resultaron agredidos, a uno de ellos se le requisó el teléfono móvil, cuyas imágenes fueron borradas.

"La Policía no era tan agresiva como lo es ahora, me han golpeado en las piernas y en la cara"

"Llevamos diez años manifestándonos de manera regular y hasta ahora no había ningún problema, la Policía no era tan agresiva como lo es ahora. Me han golpeado en las piernas y en la cara", declaró a Efe Soufian, un ciudadano originario de Siliana, a 130 kilómetros de la capital, mientras señala su rostro ensangrentado. Para Myriam, una octogenaria vecina del popular barrio capitalino de Bab Souika, la situación no ha mejorado desde la huida de Ben Ali a Arabia Saudí, el 14 de enero de 2011, y recuerda con emoción como salió a celebrarlo junto a miles de tunecinos en la misma avenida a la que hoy no puede acceder. "Said es un dictador, tras varios meses en el poder decidió que sólo hay un presidente, ni presidente de Parlamento ni de Gobierno, sólo él. Ahora se deshace de todos los demás", afirmó la anciana.

La oposición reclama elecciones anticipadas

Los partidos políticos, principalmente el islamista Ennahda —principal fuerza parlamentaria— y el socialdemócrata Corriente Democrática anunciaron que mantenían sus convocatorias pese a las restricciones y acusaron a Said de utilizar la crisis sanitaria para "destruir lo que queda de los derechos y libertades individuales".

"Vamos a mostrar el fascismo de este golpe populista podrido", señaló en un comunicado "Ciudadanos contra el Golpe de Estado", que reúne figuras de diferentes tendencias y que reclama celebrar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas antes de finales de año para salir de la crisis actual. Este jueves el Ejecutivo anunció un nuevo toque de queda entre las 22.00 y las 05.00 horas durante un periodo de dos semanas así como la prohibición de cualquier manifestación ante el aumento de los contagios por coronavirus, que en la última semana se han elevado a más de 2.000 casos diarios.

Desde que el pasado 25 de julio Said decretó el Estado de excepción —que incluyó el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida—, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin al régimen de Ben Ali. Según la hoja de ruta anunciada por Said, Túnez llevará a cabo el próximo 25 de julio un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por los ciudadanos con el fin de "recuperar su soberanía" y celebrará elecciones legislativas anticipadas el 17 de diciembre de 2022.