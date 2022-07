Alfonso Calderón, el joven español superviviente de la masacre de Parkland que lidera la lucha por el control de armas en EEUU

Hace más de cuatro años de la masacre de Parkland, Florida, en donde murieron 17 personas de un instituto. La matanza se convirtió en una de las más letales del mundo en un centro académico, y ahora, en 2022, el autor confeso Nikolas Cruz se enfrenta a una pena de muerte o cadena perpetua.

Entre los supervivientes destaca Alfonso Calderón, de Alcobendas (Madrid), quién se convirtió en uno de los líderes del movimiento #NeverAgain. Junto con otros compañeros, reclamaron en su día a la Casa Blanca un mayor control de armas en Estados Unidos "por la gente que ha muerto y por las familias que nunca van a poder volver a ver a sus hijos".

Alfonso conocía a Cruz pero nunca había tenido ningún tipo de relación con él. Recuerda que la reputación del asesino en la escuela "era muy mala", "no tenía muchos amigos" y era "antisocial". El español vivió en primera persona el tiroteo del 14 de febrero de 2018 cuando sonó la alarma de fuego y, poco después, escuchó varios disparos. Se resguardó en un armario, donde permaneció, junto a sus compañeros, durante más de cuatro horas.

"Si alguien se hubiera sentado con él cinco minutos, se habría dado cuenta de que no es alguien que debería tener un rifle AR-15, que es un rifle de guerra. No es para cazar, no es para protegerte a ti mismo. Está hecho y diseñado para matar a personas", subrayó Calderón.

Calderón, que vive en Florida desde los seis años, compartió una lucha por la regulación de las armas con otros adolescentes de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, como David Hogg o Emma González, que encabezaron el movimiento estudiantil.