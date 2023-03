Las autoridades de EEUU investigan el colapso del Silicon Valley Bank

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han iniciado dos investigaciones por separado sobre el colapso de Silicon Valley Bank después de que haya sido intervenido por los reguladores financieros el pasado viernes debido a la fuga masiva de depósitos.

No obstante, las pesquisas se encuentran en fase preliminar y se desconoce qué están examinando los fiscales federales sobre este asunto. Según The New York Times, se podrían centrar en la venta de acciones de la compañía por parte de algunos ejecutivos del SVB Financial semanas antes de que se produjera la quiebra. Estos movimientos generaron al grupo ganancias de millones de dólares.

Entre los señalados, están el propio CEO de SVB, Greg Becker, y el CFO, Daniel Beck. El primero ejerció opciones sobre 12.451 acciones el 27 de febrero y las vendió el mismo día, obteniendo unos 2,3 millones de dólares. El segundo vendió acciones por un valor de poco más de 575.000 dólares el 27 de febrero, aproximadamente un tercio de sus participaciones en la compañía.

El mismo diario apunta que políticos estadounidenses han pedido que este personal del banco devuelva el dinero que haya obtenido a través de la venta de estas acciones.

La quiebra de Silicon Valley Bank fue propiciada por una huida bancaria de clientes con depósitos no asegurados; es decir, cuentas que excedían el límite de 250.000 dólares de seguro de depósito garantizado por el Gobierno federal. Pese a la apertura de ambas investigaciones, es posible que las conclusiones no conduzcan a cargos o acusaciones de irregularidades, pues es común que las autoridades emprendan investigaciones cuando las entidades financieras o empresas públicas sufren grandes pérdidas inesperadas.