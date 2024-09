Barnier dice que su política "no será solo de derechas" mientras los ultras le ofrecen una "oposición constructiva"

El nuevo primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, ha manifestado que su política "no será sólo de derechas", que tiene intención de "escuchar a todo el mundo" y que en su experiencia en las instituciones europeas ha aprendido "la cultura del compromiso".

En sendas entrevistas publicadas este domingo por La Tribune y Le Journal du Dimanche, un día después de que miles de personas secundaran las 150 convocatorias de manifestación en toda Francia para protestar por las políticas de Macron y el nombramiento de Barnier como primer ministro, a pesar de la victoria de la izquierda en las últimas elecciones legislativas.

Barnier se esfuerza por dar una imagen de apertura y de atención a los franceses alejados de la política que "están hartos de que todo venga dictado desde arriba".

Aunque no entra en su programa político concreto en estas entrevistas, afirma que tiene intención de encarnar "una esperanza para Francia" y "elevar la línea de horizonte individual y colectivo para Francia".

Sobre cuál será su relación con el presidente Emmanuel Macron, que es quien lo ha elegido y lo ha designado para formar Gobierno, el primer ministro asegura que no le ha marcado un programa político a seguir. "El presidente me ha dejado las cosas claras. Me da libertad para formar Gobierno y definir mi línea política. Tengo una gran libertad", ha afirmado.

La elección de Barnier está siendo muy polémica en Francia, ya que su partido, Los Republicanos (LR), sólo obtuvo el 6% de los votos en las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio.

En una encuesta del instituto demoscópico Ifop publicada este domingo por Le Journal du Dimanche, un 52% de las personas encuestadas dicen estar satisfechas por la designación de Barnier como primer ministro, un porcentaje similar al que tenía al comenzar su predecesor en el cargo, Gabriel Attal (53%) y superior al que tuvo la anterior, Élisabeth Borne (47%).

No obstante, un 74% de los consultados por Ifop anticipan que su mandato será breve y que caerá por una moción de censura, teniendo en cuenta la fragmentación inédita de la Asamblea Nacional.

Agrupación Nacional apuesta por una "oposición constructiva"

El presidente del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha asegurado que su partido apostará por una "oposición constructiva" al futuro Gobierno de Barnier.

"Simplemente espero que, a diferencia de la izquierda, Agrupación Nacional no participe en el desorden institucional y el caos democrático", ha explicado durante una entrevista con la cadena de televisión francesa TF1.

Pese a ello, el presidente de Agrupación Nacional ha advertido que si el nuevo primer ministro "sigue la política que ha llevado Emmanuel Macron (...) entonces este Gobierno caerá". "Si las preocupaciones que tenemos no aparecen en su discurso, nos reservaremos el derecho a censurar al Gobierno (...) Esta reforma de las pensiones es injusta, por lo que seguiremos defendiendo en la Asamblea Nacional un inicio mucho más temprano", ha señalado.

Le Pen considera que Macron "ha tenido en cuenta" los criterios de su partido a la hora de elegir a Barnier

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, considera que el presidente, Emmanuel Macron "ha tenido en cuenta" los criterios de su partido a la hora de elegir a Michel Barnier como primer ministro, aunque puntualiza que la Agrupación Nacional no ha participado en la decisión.

"No he elegido al primer ministro. No soy la directora de recursos humanos de Emmanuel Macron", ha subrayado Le Pen este domingo. En declaraciones a la prensa, la responsable de la Agrupación Nacional (RN) ha explicado que en el proceso para nombrar al primer ministro, Macron contactó con ella. Según su versión, precisó cuáles serían los criterios que les llevarían a votar con carácter inmediato la censura de un nuevo Gobierno. "Desde el momento en que esos criterios se respetan, cumpliremos nuestra parte", ha afirmado.

La líder de la extrema derecha ve elementos positivos en el nuevo primer ministro, en particular sobre el tema migratorio. "Parece hacer sobre la inmigración la misma constatación que nosotros. Ahora esperamos acciones", apuntó.

Una alusión a las posiciones de Barnier, que cuando se presentó en 2021 a las primarias de su partido Los Republicanos, para elegir a un candidato para el Elíseo el año siguiente, llegó a proponer una moratoria de tres a cinco años para la inmigración.

En cualquier caso, insiste en que no es la persona que querrían al frente del Gobierno porque "sólo un primer ministro del RN puede aplicar el programa del RN".