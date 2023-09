La BBC cambia sus pautas para que los presentadores puedan expresar opiniones en redes sociales tras el caso Lineker

La corporación británica BBC ha publicado este jueves una guía revisada acerca del uso personal de redes sociales para todos los trabajadores de la cadena, a raíz de una polémica desatada a principios de año por unos controvertidos comentarios colgados por el presentador y exfutbolista Gary Lineker.

Las pautas actualizadas se centran en que los empleados de la BBC han de respetar "elevados estándares de civismo en el discurso público" y no llevar a que la organización se granjee una mala reputación.

La polémica con Lineker se originó cuando el pasado marzo éste colgó en su página de X (antiguo Twitter) un mensaje en el que opinó que el lenguaje utilizado por el Gobierno británico sobre una nueva política migratoria se asemejaba "al que empleó Alemania en los años 30", en alusión al nazismo. Esos comentarios fueron muy criticados por el Ejecutivo, pero le atrajeron un gran apoyo en redes sociales.

La BBC consideró que el presentador había "quebrado" sus pautas sobre imparcialidad y lo apartó temporalmente del programa Match Of the Day, que presentaba, para abordar las "áreas grises" en las directrices sobre el uso de redes sociales.

La revisión de esas pautas ha corrido a cargo del exejecutivo de la televisión John Hardie, quien se centró en las guías fijadas por la cadena sobre "el uso individual de las redes sociales", para lo que entrevistó a más de 80 personas, tanto dentro como fuera de la corporación.

"La BBC debería establecer una nueva misión para promover el civismo en el discurso público e insistir en que todos aquellos que presentan programas deberían respetar la diversidad de opinión y ejemplificar la ética de la BBC en las redes sociales", ha subrayado este jueves el directivo al presentar su guía revisada.

Incluye al entretenimiento

Ahora esas directrices incluyen pautas específicas dirigidas a quienes presentan "programas insignia" de la cadena, que se suman a la guía ya existente para los empleados que trabajan en informativos o en producción, que continúa siendo la misma.

Tras esta actualización de Hardie, la corporación ha actualizado sus pautas para el uso de redes sociales de sus empleados y para los autónomos que colaboran con el canal, publicadas por primera vez en 2020. Las reglas del nuevo informe se aplicarán a los programas emblemáticos como Match of the Day, que presenta Lineker, además de The Apprentice con Alan Sugar.

Según Hardie, las pautas "equilibran" la libertad de expresión, las responsabilidades de los autónomos hacia la BBC y las expectativas de la audiencia al tiempo que aseguran que las reglas son "claras, sencillas, transparentes y ejecutables".

Entre ellas se estipula que "quienes presentan programas insignia acarrean una responsabilidad particular para respetar la imparcialidad de la BBC por su perfil" y que esta responsabilidad "se extiende a su uso en las redes sociales durante los periodos en los que se emitan esos programas".

A otros empleados del canal o trabajadores autónomos (tales como actores, humoristas o analistas políticos) no se les requiere que mantengan la imparcialidad de la BBC mediante sus acciones en redes, pero "sí se les requiere que respeten el civismo en el discurso público y no granjeen mala reputación a la BBC".

Hardie señaló que "los presentadores de perfil alto que no sean periodistas deberían poder expresar sus puntos de vista sobre temas y política -entre ellos, asuntos contenciosos- pero no hacer campaña en favor de partidos políticos o de organizaciones activistas".