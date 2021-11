Bélgica detecta el primer caso de la nueva variante sudafricana en Europa

Que "no cunda el pánico". Esa ha sido la petición del ministro de Salud Pública belga, Frank Vandenbroucke, tras haber detectado, el pasado 22 de noviembre, el primer caso de la nueva variante sudafricana del coronavirus en su país.

El Laboratorio Nacional de Referencia ha informado de que la persona infectada es una mujer no vacunada, joven y adulta. Comenzó a presentar síntomas once días después de haber viajado a Egipto, a través de Turquía. Esta, sin embargo, asegura que no ha tenido contacto con personas del sur del continente africano.

Además, según el laboratorio, la mujer no ha estado en contacto con personas de riesgo fuera de su casa y su familia no ha desarrollado, de momento, síntomas.

Por su parte, el primer ministro, Alexander De Croo, ha anunciado que, desde su Gobierno, van a ser más restrictivos en cuanto a los viajes de entrada desde el sur de África.

Las restricciones consistirán en una cuarentena de diez días de duración que deberán hacer obligatoriamente aquellas personas que residan en Bélgica y vuelvan al país desde esa región. Aquellos que no sean residentes, por el contrario, verán prohibida su entrada en el territorio belga. Aunque todavía no ha especificado qué países se verán afectados con esta nueva norma.

Sudáfrica y la nueva variante de la covid 19

Sudáfrica ha detectado una nueva variante de la covid 19 con múltiples mutaciones y, aunque no se ha estudiado su impacto, ha despertado "preocupación" entre los expertos.

Esta nueva variante presenta más de treinta mutaciones y el motivo de esta preocupación viene dado por su posible impacto en la transmisibilidad y su potencial capacidad de evadir la vacunación o cualquier protección previa.