Bernie Sanders: "Un superrico debería tener suficiente con 2.000 millones; ¿para qué quiere 40.000? Es avaricia"

El senador vinculado al Partido Demócrata ha publicado el libro 'It's ok to be angry about capitalism', un análisis de la economía, la política, los medios de comunicación y la distribución de la riqueza en EEUU.