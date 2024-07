Biden responde a las especulaciones sobre si debería ser sustituido: "Confíen en mí, no me voy a ninguna parte"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó este jueves a aquellos que le instan a retirarse de la contienda electoral con una firme declaración: "No me iré a ningún lado". El presidente organizó una barbacoa en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar el Día de la Independencia. Cuando algunos de sus seguidores le reclamaron: "Sigue en la lucha. Te necesitamos", respondió de manera firme: "Confíen en mí. No me voy a ninguna parte".

Biden ha estado respondiendo durante varios días, tanto en conversaciones privadas como públicas, a preguntas sobre su capacidad para enfrentar un segundo mandato a sus 81 años y sobre sus posibilidades de vencer al expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.

El rendimiento de Biden en el primer debate presidencial frente al expresidente Trump, con momentos en los que parecía perder el hilo de la conversación, desató una tormenta política en Washington. Esto ha llevado a varios donantes a reevaluar sus contribuciones a la campaña presidencial e incluso han surgido especulaciones sobre si debería ser sustituido antes de la convención demócrata de agosto.

Dos encuestas realizadas después del debate de la semana pasada y publicadas el miércoles mostraron, además, que las ventajas de Trump en estados clave han aumentado desde el televisivo cara a cara. Según un estudio del Wall Street Journal, Trump podría ganar con el 48% del voto frente al 42% de Biden. Por otro lado, un sondeo de The New York Times indica que la ventaja de Trump sobre Biden se había ampliado tres puntos después del debate, alcanzando un 49% frente a un 43% para Biden.



Biden reconoce que no puede trasnochar

Varios medios estadounidenses informaron que Biden reveló en una reunión este miércoles con gobernadores demócratas en la Casa Blanca que necesita dormir más y que evitará organizar eventos después de las 20.00 horas.

Durante el encuentro con más de 20 líderes de su partido, donde el presidente intentaba proyectar confianza en su capacidad para ganar las elecciones, Biden mencionó que planea reducir sus horas de trabajo de cara a la campaña electoral. En un momento dado, cuando fue cuestionado sobre su estado de salud, el presidente de los Estados Unidos aseguró que estaba "bien", añadiendo humorísticamente: "Solo es mi cerebro", según informó el diario The New York Times.

En la reunión, el presidente también mencionó que durante el período previo al debate tuvo varios viajes internacionales, se esforzó demasiado y no siguió las recomendaciones de su equipo sobre sus horarios.

Ante las presiones públicas de algunas figuras demócratas, analistas y medios de comunicación estadounidenses para que abandone la contienda, Biden convocó a un grupo de gobernadores demócratas en la Casa Blanca, incluyendo a algunos de manera virtual, con el fin de disipar preocupaciones y fortalecer su imagen de cara al próximo 5 de noviembre.

El encuentro se produjo pocas horas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evitara responder directamente a las preguntas de los periodistas sobre si el presidente había pasado algún examen médico después del debate con Trump.