Biden se reúne finalmente con Xi Jinping antes de la celebración de la cumbre del G20, a la que no acudirá Putin 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá un encuentro el próximo lunes 14 de noviembre con su homólogo chino, Xi Jinping, en Bali (Indonesia), justo antes de que arranque la cumbre del G20. Es la primera reunión de ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.

Karine Jean-Pierre, portavoz del Gobierno de EEUU, ha señalado en un comunicado que el motivo de la reunión es que conversen sobre "los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación" entre ambas potencias. La clave, ha añadido, es "gestionar la competición bilateral de forma responsable".

Biden, aun así, dejó claro en una rueda de prensa en la Casa Blanca que no hará concesiones al líder chino, cuando ni siquiera se había confirmado la reunión. No obstante, señaló que no busca el conflicto con el gigante asiático, sino la competición.

Las fricciones entre los dos países

"Cuando hablemos, quiero establecer cuáles son las líneas rojas para cada uno. Quiero entender qué es lo que él (Xi) piensa que es parte de los intereses nacionales de China y determinar si esto está en conflicto o no con lo que yo sé que es parte de los intereses clave de Estados Unidos", concretó Biden.

Más allá de las palabras del presidente estadounidense, las tensiones entre Washington y Pekín han aumentado en los últimos meses tras el viaje en agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán. El Gobierno de China consideró ese movimiento "una provocación" y respondió con maniobras militares en la zona.

Biden, de hecho, informó que el estado insular formará parte de las conversaciones de ambos líderes, ya que Taiwán es aliado de Washington mientras que China lo considera una provincia rebelde. Los dos Gobiernos llevan meses preparando el encuentro, que sería el primero en persona desde la llegada del estadounidense a la Casa Blanca en enero de 2021, aunque ambos han mantenido cinco llamadas telefónicas en los últimos 20 meses.

Ausencia de Putin en la cumbre

Entretanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre del G20. En su lugar, viajará el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, según el portavoz del Ministerio de Inversiones del país organizador. "El ministro de Exteriores ruso vendrá en persona", ha dicho Jodi Mahardi, portavoz de la cartera ministerial, según ha recogido la agencia DPA.

Biden dijo en marzo que Moscú no debería participar en este grupo, en represalia por la invasión "que desencadenó el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial" y que "generó temores de una escalada nuclear". Con todo, Joko Widodo, su homólogo indonesio, se ha negado a retirar la invitación a Putin por las políticas de neutralidad de su país, que ocupa la presidencia rotatoria del G20.