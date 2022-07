El bisnieto de Stalin llama a los españoles proucranianos "idiotas útiles" de Biden

"No pueden reescribir la historia ni insultar a los rusos porque su mal karma les alcanzará. Recuerde mis palabras. Putin ha logrado evitar la Tercera Guerra Mundial lanzando su operación especial en Ucrania pero ahora ustedes [españoles y europeos], idiotas útiles para los oligarcas de Estados Unidos y la Gran Bretaña, están encendiendo de nuevo el fuego del conflicto. Sé que habrá un segundo intento. Pero creo en Dios. ¿Y usted? Mi familia conserva el icono milagroso de San Nicolás, el taumaturgo. Ese icono la protege. ¡No puede bromear con un descendiente del general! ¡Somos rusos y Dios está con nosotros!".

Quien nos espeta de ese modo es Selim Bensaad, igualmente conocido como Yusuf, hijo de Galina Yakovlevna Dzhugashvili; nieto del mayor del Ejército Rojo Yakov Iosifovich Dzhugashvili y bisnieto de Stalin, el georgiano Ioseb Besarionis dze Dzhugashvili.

No es posible precisar el tono que Selim le imprime a estas afirmaciones porque es completamente sordo y esencialmente mudo, aunque a juzgar por lo que expresa y por sus interjecciones, se colige que van acompañadas de ira y visceralidad. A decir verdad, sí puede hablar, y no es inusual que se comunique mediante un dictáfono, pero como él mismo nos confiesa, no acostumbra a usar su voz para entrevistas porque "es grave, arrastrada y a menudo incomprensible", tal y como suele suceder con las personas privadas de audición e incapaces de escucharse a sí mismas. En casos como el nuestro se sirve de un teclado.

Selim fue educado de acuerdo al método de Emilia Leonhard. "Desafortunadamente, aprendí a hablar en la última etapa de la edad preescolar a partir de los cinco años, gracias a un audífono de la compañía danesa Oticon que me implantaron en 1976", explica. "Usaba cuentas en el pecho para poder escuchar mi propia voz y las de los terapeutas. En cuanto a mi mermada vista, por desgracia, la heredé de mi familia argelina. Mi abuela de la tribu berrier-kabyle dio a luz a 11 niños y ocho usaban gafas desde la infancia. El legendario oftalmólogo y neurocirujano Viktor Kushnarev me practicó tres cirujías".

Selim con su padre en Argel. — Archivo personal

Se le aparece Stalin

Vistas sus minusvalías, todos nuestros intercambios de palabras se realizan en ruso y por escrito a través de un aplicación de mensajería online. En realidad, esto no es en rigor la transcripción de una entrevista al uso, sino una especie de resumen de un largo monólogo del "bisnietísimo" que se prolongó durante un par de meses, a lo largo de la pasada primavera.

Todo comenzó con la publicación de una información sobre él en el suplemento dominical Crónica de El Mundo. Tras su aparición, el pasado 24 de abril, Selim decidió enmendar y completar ulteriormente el reportaje con largos comentarios recriminatorios, no solo sobre el devenir del conflicto ucraniano, sino sobre su propia complicada situación personal o sobre la, a su juicio, posición "antirusa" de la prensa occidental, cuyas denuncias periodísticas de la brutalidad del Kremlin interpreta como una especie de afrenta personal que a la postre le causa una aversión profunda.

La postal final que hemos compuesto a partir de los largos comentarios que envió al periodista es, por así decirlo, la de un personaje vapuleado por el peso de la historia de Rusia y de la URSS, que es también su propia historia personal y la de su familia. Selim lo mismo se declara ferviente admirador de Putin y del ultranacionalista Zhirinovski que se encomienda a Dios o afirma poseer poderes ocultos a la manera de Baba Vanga, la adivina búlgara a la que frecuentaba el politburó y el KGB, y que supuestamente anticipó el desmoronamiento de la Unión Soviética. Según dice, se le aparece en sueños el zar rojo. Hasta que dejó de escribirnos por el WhatsApp, nos envió un total de 16.000 palabras en el cirílico de su lengua rusa materna, lo que grosso modo equivaldrían a unas dieciséis páginas impresas de periódico o cerca de cuarenta folios.

"¡Haga el favor de mostrar un poco de respeto por Putin, por la URSS y por mi bisabuelo, el generalísimo Stalin! ¿Por qué me envía falsificaciones? ¿Es usted un zombi? ¿O cree que responderé a sus ataques psicológicos?", nos increpó, cuando en medio de uno de esos asimétricos intercambios de mensajes le sugerimos que nos ofreciera su opinión sobre un conjunto de conversaciones de soldados rusos interceptadas por la inteligencia ucraniana.

Las grabaciones sugerían la comisión de crímenes de guerra y la moral debilitada del ocupante y el incremento de las deserciones, pero Selim entendió que se trataba de una provocación fabricada ad hoc por sus enemigos de Kiev. Toda tentativa de mostrarle los argumentos del contrario se estrelló contra sus propias posiciones ideológicas y, a menudo, contra sus acendrados prejuicios patrióticos.

"Sea una persona razonable y sáquese de la cabeza la propaganda de Joe Biden y los rusófobos, con Borrell a la cabeza. [...] En su mundo, siempre se antepone el dinero y la devastación y el odio. ¿Por qué necesita esto? ¿Es esto la democracia para usted? ¡Despierte, abra bien los ojos y mire! ¡Rusia siempre salva al mundo entero del mal! ¡Su enemigo común es Estados Unidos! ¡La OTAN es una organización asesina! He visto que en Italia la multitud acudió a un mitin contra la política de los Estados Unidos y la Alianza. La gente en Verona cantaba "la OTAN es una asesina" mientras portaba pancartas que insultaban a Biden. Según las previsiones de Baba Vanga —la adivina búlgara— y Wolf Grigorievich Messing— el vidente judío que le predijo la muerte a Stalin— , su país, junto con la Unión Europea, se dividirá muy pronto. ¡Toda la culpa es de sus funcionarios! ¡No pueden molestar a un oso ruso! ¡El oso siempre vencerá!".

Selim no se limita únicamente en sus mensajes a expresar sus opiniones políticas, sino que da también cuenta de su propia situación personal y de la guerra que mantiene con su padre argelino por la propiedad de un viejo apartamento soviético situado en el área metropolitana moscovita de Kitai-Gorod. Es obvio que el asunto de ese piso es de una importancia capital para su vida. Antes incluso de que nos diera tiempo a interesarnos por su bisabuelo, el bisnieto del zar rojo se apresuró a hablarnos del litigio.

El citado piso, una stalinka de tres piezas, se halla en un estado desastroso, pero aun así es valioso porque se encuentra emplazado en la zona de Lubianka, una de las áreas más emblemáticas de la capital de Rusia, el mismo vecindario donde acostumbraban a alojarse en la era de su bisabuelo los agentes comunistas del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Es esencialmente casi todo lo que su familia heredó de aquel georgiano, el "Arquitecto de los pueblos", el "Tío Joe", además de fotos y viejos documentos.

Galina y el comunista magrebí

¿Cómo es posible que el bisnieto de Stalin tenga apellidos magrebíes? El padre argelino de Selim, Hosin Bensaada, conoció a Galina cuando estudiaba en el Instituto de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú. Selim nació en 1971, pero hubieron de pasar cuatro años hasta que el líder de la KGB, Yuri Andropov, le autorizó a casarse con un extranjero. Cuando cumplió tres años, descubrieron que era sordo. Claro que los fuegos del amor entre Galina y el joven comunista africano se apagaron más bien pronto. Para entonces, Hosin había regresado a Argelia y solo volvía a Moscú de cuando en cuando para ver a su hijo.

Selim es sordo por culpa de una grave lesión en el nervio facial que le dañó el oído como consecuencia del error de un obstetra. Galina apeló a Brezhnev en numerosas ocasiones para que la dejaran volar a Francia en busca de un doctor que le salvara la audición. Pero sin éxito. La hija de Stalin, Svetlana Alliluyeva, había escapado de la URSS en 1966 aprovechando un viaje para asistir al funeral de su marido de hecho y solicitó asilo en la embajada de los Estados Unidos. El escándalo fue notable y las autoridades soviéticas temían que Galina y el bisnieto de Stalin imitaran a Svetlana.

Con todo, la sordera de Selim fue incluso objeto de debate en un consejo de ministros de la Unión Soviética. Claro que los bolcheviques no pudieron hacer nada para que Selim recuperara la audición. Dieciocho años después de su huida, Alliluyeva regresó a la URSS y Selim conoció a la "tía Svetla". Corrían ya otros tiempos, "vientos de cambio" que dirían los Scorpions. En 1988, el bisnieto de Stalin fue autorizado a viajar al extranjero por primera vez para visitar a su familia argelina. No obstante, la relación con su padre nunca funcionó.

"Mi padre es mentalmente inestable y a veces pierde el control y enloquece"

El último enfrentamiento conocido entre Selim y su padre tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, cuando el primero se presentó junto a la puerta del viejo apartamento moscovita heredado de su familia con varios periodistas y, una vez más, organizó una especie de protesta frente a las cámaras de televisión. Sin dejarse intimidar, su padre le echó del domicilio en presencia de los agentes de policía que abrieron una causa penal aún pendiente de resolución.

El apartamento en cuestión fue regalado por el propio Stalin a la bailarina Yulia Meltzer, segunda esposa oficial de su hijo Yakov Dzhugashvili. Al igual que miles de rusos, Yulia fue internada en un presidio en 1942 y liberada al año siguiente. La nieta del secretario general, Galina Dzhugashvili, fue la dueña del piso hasta que murió de cáncer, el 27 de agosto de 2007. Tras su fallecimiento, pasó inicialmente a manos de su marido porque Selim no constaba tan siquiera en el testamento. Ahora el piso compartido les pertenece a ambos, solo que en partes desiguales. Su padre posee legalmente la mayoría y, por lo tanto, la capacidad de decisión.

Durante el pasado mes de noviembre, el bisnieto de Stalin vivió en Moscú más de una semana como una especie de sintecho en el interior de un coche japonés de su propiedad que posteriormente vendió, mientras la Prensa rusa cubría las vicisitudes de su melodrama familiar. "Mi padre es mentalmente inestable y a veces pierde el control y enloquece", nos dijo a propósito de aquellos hechos.

"Me ha intentando estrangular en cuatro ocasiones por diferentes motivos. Una vez lo hizo porque traté de cambiar una bombilla de 60 watios por otra de 120. En otra ocasión trató de ahogarme porque me quedé dormido y me levanté a las diez menos cuarto, en lugar de a las ocho, para ir a trabajar. En 2011, como consecuencia de la crisis económica, intentó obligarnos tanto a mi como a mi esposa a ahorrar luz y agua, pero yo me negué. Hosin quería que renunciara al ordenador y al microondas, al aire acondicionado y a la tetera eléctrica y, por su culpa, sufrimos muchísimo. ¿Por qué nos odiaba tanto? ¿Acaso creía que las personas discapacitadas son de segunda clase?".

Lo que Selim no mencionó al hablar de aquellos episodios es que la instalación eléctrica del apartamento podía haber ardido como consecuencia de un cortocircuito si excedían el consumo autorizado. Cuando insistimos sobre ello y sugerimos que su padre trataba de evitar que su casa terminara en llamas, se aferra a su versión original. ¿Es Selim el clásico niño malcriado o, como él suele decir, un viejo príncipe del Kremlin que no ha terminado aún de digerir su debilitado estatus? "El piso está en un estado deplorable porque no se han hecho arreglos desde 1976. Lo que pasa es que tiene un plan para venderlo por 30 millones de rublos [alrededor de 351.000 euros] e irse a Argel a vivir como un rey. Sé que parece mucho dinero por un apartamento viejo, pero es que está en el centro de Moscú, en una zona de élite de la era de mi bisabuelo". El piso se halla, concretamente, entre Myasnitskaya y Maroseyka. Durante el día es actualmente una zona de oficinas. De noche se transforma en un conocido destino para los que van de fiesta. Hasta hace poco más de un siglo, el terreno del inmueble lo ocupaba el monasterio de Zlatoust. Posteriormente, a finales de los años 30 del pasado siglo, el área se destinó a la construcción de edificios residenciales para oficiales de la NKVD y a la creación de un jardín de infantes para familias de chekistas y agentes de la KGB, los empleados de Lubyanka. Selim tiene razón cuando asegura que incluso el más modesto apartamento de una pieza en esta zona cuesta hoy entre 20 y 25 millones de rublos.

A mamá no le gusta Natasha

Mientras aguarda a que se pronuncie el tribunal acerca del litigio sobre el apartamento, el bisnieto del Tío Joe vive en Riazan, en la casa familiar de su esposa Natalia, también con problemas auditivos. "Con mi primera esposa viví tan solo un par de años. Nos casamos en noviembre de 1994 y en febrero del 96 ya nos habíamos divorciado. Después conocí a Vera Khizhnyakova, quien fue mi pareja de hecho desde 1996 a 2002. Con Natalia Sherstyanova llevamos ya casi 22 años juntos. A mi madre no le gustaba mucho. Y la razón es que, en cierta ocasión, mamá fue hospitalizada durante un viaje de negocios de mi padre a África. Natalia y yo debíamos visitarla pero lamentablemente, nos entretuvimos demasiado tiempo comprando comida para ella en un Auchan cercano al metro Medvedkovo. Cuando terminamos se había hecho ya tarde y no logramos dar con un transporte público. Al día siguiente fui yo solo a verla al hospital con la compra y ella me regañó y culpó de lo ocurrido a mi esposa. La segunda vez que la decepcionamos fue en 2006. Es que, verás, recibí mi salario y me lo gasté enterito en comprar nuevas piezas para mi bicicleta Aist (literalmente, cigüeña, en ruso)".

"No es realista pelear con un padre así y para detenerle, es necesario un batallón de abogados"

"Cuando mamá salió por fin del hospital le pidió a papá que echara a Natasha de la casa y un 8 de septiembre, sus padres se la llevaron y yo me quedé solo hasta aquel escándalo del cambio de la bombilla. Fue una bronca tremenda y Hosin me echó también de casa, por segunda vez, en noviembre de 2006. La tercera fue en noviembre del pasado año. Lo que sucede es que mi padre siempre tuvo un plan bastante astuto para deshacerse de Natalia. En junio de 2019, volvió a intentar que me divorciara de ella pero me negué. ¿Dónde voy a encontrar otra mujer? Y además, definitivamente, Natalia Sherstyanova es un regalo de Dios, una oportunidad única de vivir en paz y armonía y de crear una familia feliz, ajena a las broncas por todo tipo de tonterías. Por el contrario, mi padre tiene una larga historia de fracasos y constantes escándalos y peleas con mamá, a quien casi mata en cierta ocasión y a quien violó en la cocina frente a mis ojos en 1997 por una estupidez relacionada con una fuga de agua del baño. Para entonces, yo ya le odiaba por su crueldad con mi familia. Los psicólogos me recomendaban que me calmara, que tomara mi ira en las manos y que arrojara un objeto pequeño al suelo, algo del estilo de una sartén o un teléfono móvil. Me decían que me alejara quince o veinte minutos y que hiciera las paces, pero con Hosin eso es imposible. Es demasiado sabio, inteligente y astuto como politólogo, historiador, financiero, abogado de clase alta y doctor en Matemáticas. No es realista pelear con un padre así y para detenerle, es necesario un batallón de abogados. ¡Y no es barato!".

Selim posando junto a una de sus obras al lado de un monumento a Pushkin en Riazan.

Riazan se halla unos doscientos kilómetros al sureste de la capital de Rusia. Mientras Selim sueña con derrotar judicialmente a su padre, vive con la familia de su esposa gracias a una pensión de 24.000 rublos, poco más de 400 euros. "¿Que si vivo con dignidad? ¿A qué viene esa pregunta? He conseguido crear un ambiente armonioso y tranquilo y me mantengo alejado de ese monstruo y de sus maldiciones y su magia negra. Es todo lo que puedo decirte", me confiesa.

"Los padres de mi esposa me acogieron y entendieron que es imposible vivir en un apartamento que no ha sido reparado en 46 años con un padre que te golpea regularmente y que insulta y tortura a mi esposa. ¡Hosin no es digno de tener una familia e incluso me prohibió tener un hijo en 20102!".

"Desprecio a los gays y las lesbianas y los transexuales. ¡Esas personas se opusieron a la voluntad de Dios!"

Es desde su casa familiar en Riazan desde donde Selim nos recrimina el apoyo de España a la OTAN. "¿De verdad les gusta a ustedes la rudeza y la mezquindad de la OTAN? Porque sucede que son ustedes quienes están alimentando a sus soldados. Y ahora resulta que llegan hasta su país los refugiados de los países africanos y árabes por culpa de su amigo, el tío Sam, que es quien lleva bombardeando todos esos territorios desde 1949. ¿Le resulta agradable que los migrantes sean mandones y groseros y violen a sus gentes? Y ahora es el turno de los negros, que van a dominar los Estados Unidos. Y también el de los árabes que están ocupando la Unión Europea porque sus leyes están completamente podridas, las mismas leyes que han hecho que crezca la población LGTB y que caiga la tasa de natalidad mientras aumenta la población de musulmanes. Desprecio a los gays y las lesbianas y los transexuales. ¡Esas personas se opusieron a la voluntad de Dios! ¿Ha oído hablar de Gomorra y Sodoma?".

Cabrones subhumanos ucronazis

Llegado a ese punto, Selim nos espeta: "¿Por qué no divulgan ustedes la carta de Vladimir Putin al mundo?". Y acto seguido, comienza a recitar el siguiente texto que él atribuye al presidente ruso y que, a su juicio, describe perfectamente la situación: "Los soldados ucranianos recibieron tratamiento médico en nuestros hospitales, recibieron tres comidas completas al día y regresaron a casa. Recibimos soldados rusos a los que les cortaron los dedos y los genitales. Ni siquiera los nazis hicieron algo así en la última guerra. Presentaremos esta evidencia en un juicio futuro. Será una vergüenza para todos los que ahora apoyan a estos cabrones. Sus líderes en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y otros lugares se han puesto del lado de estos subhumanos que utilizan como escudos a los civiles, las mujeres embarazadas y los niños en el combate y mutilan deliberadamente a los prisioneros de guerra. Es difícil para mí imaginar a una persona cuerda apoyando a estos monstruos".

"Y sus Biden, Scholz, Macron y otros demócratas oscurantistas no solo protegen a los criminales, sino que los arman activamente y les proporcionan dinero. Los precios están subiendo, el mundo se está derrumbando, pero no porque los rusos estén limpiando Europa de los malos espíritus nazis, sino porque ustedes callan e incluso apoyan una nueva ola de nazismo. Esta vez no iremos a Berlín. Nos detendremos en nuestras fronteras históricas. Hago un llamamiento a todos aquellos que quieren vivir y trabajar en el mundo, criar hijos y entablar amistad con personas de todo el mundo. Ayude a Rusia a lidiar con el nuevo tumor canceroso: el nazismo ucraniano. [...] Quiero compartir esta victoria con todos, juntos y lo antes posible. Vladimir Putin, presidente de Rusia".

Hasta no hace demasiado, ni siquiera los rusos tenían conocimiento de la existencia de Selim. Fue recientemente cuando la Prensa moscovita comenzó a informar acerca de su vida y se comenzó a saber que el bisnieto casi oculto del dictador georgiano había trabajado de mensajero o cargando cajas de manera completamente anónima en un supermercado. "Yo nunca le dije a nadie quién era en realidad", nos revela. "Es que es difícil de explicar", añade.

"En los tiempos de Jryushev, fallecido en el mismo año en que yo vine al mundo, mi madre simplemente sobrevivía. Luego llegaron Brezhnev, Andropov y Chernenko y yo viví como un príncipe del Kremlin. Fue tras el advenimiento de la perestroika con Gorbachov cuando todo terminó muy mal. En mis años de escuela, coincidiendo con la presidencia de Brezhnev, los muchachos me respetaban por ser quien era. Después de 1987, se extendió el antiestalinismo y las cosas se pusieron bastante feas. Digamos que comenzaron a odiarme, insultarme y humillarme y tomé la decisión de cambiar mi imagen de príncipe a persona sencilla. Con Yeltsin permanecí en las sombras y pasé desapercibido. Supuse que era preferible no mostrarme hasta que llegara el momento oportuno. Luego con Putin la situación fue más neutral. Muchas personas han despertado y gritan hoy que vuelva Stalin como consecuencia del incremento de la corrupción".

Naturalmente, Selim no llegó nunca a conocer a su bisabuelo. Ni siquiera a su abuelo, fallecido en 1943 en el campo de concentración de Sachsenhausen. El dictador georgiano sobrevivió a su hijo, el abuelo de Selim, algo más de nueve años. La historiografía oficial afirma que fue asesinado por los nazis. El bisnieto de Stalin cree, no obstante, que en realidad se pegó un tiro. "Tienes razón", nos dice. "Por supuesto que nunca he visto a Stalin fuera de mis visiones. Pero mi madre me habló de mi abuelo Yakov y me explicó que se quitó la vida. Los alemanes hallaron su cadáver y crearon un montaje al más alto nivel utilizando a un doble polaco para fingir su cautiverio. Sin embargo, aún no hemos encontrado sus restos".

Conspiración judeomasónica de Selim

Las opiniones de Selim combinan a menudo una mezcla de conspiracionismo y de augurios de videntes como Vanga o Wolf Messing con sus propias percepciones. Lo mismo invoca a Lenin que el Antiguo Testamento. "¿Qué tienes ustedes ahora? Lo que tienen son problemas debido a las sanciones. No era necesario obedecer en todo a los Estados Unidos que, durante mucho tiempo, ha sido un titiritero de los políticos de Bruselas. El masón Rockefeller ama la destrucción y la guerra y trató de redimir a Putin. ¡De ninguna manera! ¡También Hitler financió el asesinato de mi bisabuelo y la demolición de la Unión Soviética! ¿De verdad les gustan los Estados Unidos, con su arquitectura diseñada por los Rockefeller, los Rothschild, los Gates, los Soros y los Radcliffe? ¡Piense usted un poco, por favor! ¡Estados Unidos no necesita la paz en absoluto porque estos masones ganan solo gracias a la guerra y Stalin y Putin son lo opuesto a la ley de guerra de los masones! ¡Considere que Putin pertenece a Dios y es un ángel del mal de la expansión masónica! Permítanme recordarles que Vanga, la adivina búlgara, predijo que Rusia se convertiría en el gobernante mundial después de la desaparición de Ucrania y el desmonoramiento de la UE! ¡Los masones no tienen lugar en la tierra!".

Selim, en su juventud.

"El objetivo de la OTAN es cambiar el poder en Rusia para liderarnos, como ya hicieron en otros países. Es simple y claro. Mientras tanto, en algún lugar de Europa, un granjero lo entendió bien todo. 'Rusia detuvo a Napoleón. Rusia detuvo a Hitler. ¡Rusia, por favor detenga a los Estados Unidos!'. Los periodistas franceses se sorprenden de que los rusos no se mueran de hambre ¡Pronto se morirán de hambre ustedes! ¡Y el euro está más bajo ya respecto al dólar que antes de la aparición del Covid! ¡Qué idiota, maldita sea, como dice Lavrov! ¡Estos funcionarios de la UE están locos! No tienen cordura en absoluto y poca o ninguna educación, ¿y a qué fue su gente a la escuela de séptimo grado? ¿Cómo se educó su Borrell? Y usted está bajo la influencia de los EE. UU., especialmente los masones de Rothschild y Soros. ¡Estos masones deben ser eliminados, arrestados y fusilados o sumergidos en un bombardeo nuclear! ¿Dónde está su claridad mental? Venga usted mismo a Moscú y vea qué hay allí y luego dígale a su gente que no hay problemas en Rusia y que todo es más barato allí que en Europa. ¡Porque su Unión Europea impuso sanciones a Rusia y se pegó un tiro en los pies! ¡Aquí hay una lección para Borrell, Macron y esos funcionarios europeos! ¡Ahora Putin se convierte en Stalin!".

Que Selim ama a su bisabuelo está fuera de duda. Pero en vista del respeto que también dice sentir por Putin, el arquitecto de un régimen mafioso y capitalista, no está tan claro que sea estalinista. "Yo lo que espero es que Putin siga pronto los pasos de mi bisabuelo", nos aclara. "Sus enemigos trotskistas le acusaron de asesino pero eso era solo propaganda. Primero Jruschov dijo que era un tirano que mató y envió al gulag a más de cuatro millones de personas y más tarde Gorbachov arrojó más porquería sobre su memoria con la ayuda de los occidentales. Stalin solo castigó a los ucranianos y los polacos para poner freno al ascenso del nazismo y la rusofobia. En el socialismo, no había pobres ni ricos ni había parasitismo. Por supuesto que echo de menos la Unión Soviética. Había una atmósfera de paz. Había intelectualidad, colectivización y alfabetización al más alto nivel. Los salarios eran adecuados y los precios, fijos. Y todo hasta que llegó Gorbachov y arruinó y vendió el gran país a Estados Unidos. ¿Que en España ha crecido el número de estalinistas? Bien, le recordaré que nuestros militares del Ejército Rojo ayudaron a la España republicana en su guerra contra Alemania, y entre los pilotos que combatieron en un avión de reconocimiento R-5 se hallaba mi héroe Vodopianov. También en Rusia quedan estalinistas, pero no todos. Lo que hay son comunistas defectuosos. Los verdaderos comunistas son difíciles de encontrar y suelen ser gente de la vieja generación, de entre 40 y 95 años. Hablo de gente que desea suprimir la corrupción y revivir la Unión Soviética. Pero como dije, creo que todo cambiará en Rusia a partir de 2024 aunque no pueda darle más detalles".

Lucha rusa contra el mal

Los detalles que Selim no desea darnos guardan relación con una de sus profecías. Si en la futura y poderosa Rusia de la que hablan sus augurios se hallará también Putin es algo que prefiere reservarse, aunque se diría que sí. Entre tanto, sin embargo, el presidente goza de su apoyo. "El ahorcamiento de Hussein se transmitió en todos los canales de televisión del mundo en 2006. La muerte del coronel Gaddafi, despedazado por la multitud, también fue retransmitida por todos los canales de televisión del mundo en 2011. ¿Por qué cree que esto se mostró a todo el mundo? ¡Para que todos los países puedan ver qué pasará con aquellos que quieren salir del sistema financiero estadounidense! El Sistema de la Reserva Federal de los EEUU es una organización privada, propiedad de 20 bancos americanos. Su negocio principal es imprimir el dinero del mundo. Para lograrlo, los actuales dueños de la reserva federal han invertido mucho tiempo y esfuerzos. Es un esquema piramidal financiero muy inteligente, gigantesco en volumen y alcance".

"Una cosa debe entenderse aquí: la humanidad está lidiando con un grupo de personas brillantes, increíblemente fuertes y despiadadas que han construido la estructura del mundo en el que vivimos. Su aparato conceptual no tiene en cuenta conceptos como "humanismo", "bondad", "compasión", etc. Lo principal son los números, lo principal son las ganancias, lo principal es la aritmética de las transacciones. En una situación en la que es necesario destruir personas, pero obtener grandes ganancias, no hay ninguna duda particular para ellos sobre qué hacer. En su propio interés, pueden arrasar ciudades junto con civiles. Para ellos, el único resultado verdaderamente significativo solo puede ser el beneficio. Y ahora Rusia los ha desafiado. Y el mundo entero está esperando para ver cómo termina todo. Si Rusia gana, el sistema financiero estadounidense perderá la mitad del planeta. China e India también saldrán de la influencia de EEUU. Pero, por ahora, hay una lucha a muerte. Debemos ganar, de lo contrario seremos destruidos. ¡Así que no se asusten camaradas! Sí, será difícil durante dos o tres años. Sí, todavía hay mucho caos. Los precios subirán, algunas fábricas se detendrán, ¡pero pronto comenzará un desarrollo tan poderoso de Rusia que el mundo no puede siquiera imaginarlo! ¡Adelante! ¡Nuestros antepasados ganaron y nosotros también ganaremos! Putin está sacando a Rusia de la influencia de América y Europa. El proceso está en marcha. Esto no le conviene a Occidente. Esto no le conviene a algunas personas en nuestro país. Putin tiene muchos enemigos. Se prepara un golpe de Estado. Se prepara el derrocamiento de Putin. Estados Unidos no escatima en gastos por esto, y hay gente en el país que está dispuesta a hacerlo. Un pueblo insatisfecho estará más dispuesto a apoyar el golpe. Cómo terminan los golpes de Estado y los derrocamiento de presidentes ya lo sabemos. Un ejemplo reciente es Ucrania. Lo que hay que hacer ahora es apoyar al presidente de Rusia, preservar el estado, mantener la paz y la estabilidad, defender la soberanía y la independencia de Rusia. ¡Ahora no es necesario sembrar discordia, sino orar por nuestra patria!".