Borrell eleva la presión internacional sobre Netanyahu con un nuevo plan de paz para el conflicto palstino-israelí

El Alto Representante de la Unión Europa para Política Exterior, el español Josep Borrell, ha reclamado este lunes que los Veintisiete se enfoquen en la solución de los dos Estados como única salida posible a la guerra en Gaza, pese al rechazo expresado por Israel a dar por bueno ese marco, que sí logra consenso en la comunidad internacional. Así, tal y como informa Europa Press, el jefe de la diplomacia europea ha presentado a los ministros de Exteriores de la UE un "enfoque integral" sobre la crisis en Oriente Próximo y, de esa forma, ha elevado la presión internacional sobre Benjamín Netanyahu.

En las últimas horas, el primer ministro israelí ya ha desestimado otra propuesta para alcanzar la paz, en este caso del propio Hamás. De acuerdo con lo que apunta la Agencia EFE, habrían mediado entre ambos bandos Qatar y Egipto, pero Netanyahu, según ha comunicado él mismo, no tolera las condiciones que le habría impuesto Hamás.

Durante la jornada de este lunes, Borrell ha remarcado, ante los ministros de Exteriores de la UE, que "la paz puede ser de muchas formas", pero que los países miembros deben hablar de "construir dos Estados". Hamás es un obstáculo a la solución "pero no es la única", ha subrayado Borrell, quien se ha referido a los recelos de Israel insistiendo en que Naciones Unidas respalda la creación del Estado de Palestina en sus resoluciones.

De esta forma, ha criticado que la manera en la que Israel está combatiendo a Hamás en la Franja está "sembrando el odio" para las próximas generaciones. "La paz y estabilidad no se puede construir solo con medios militares", ha advertido.

Plan para reconocer al Estado palestino

El plan que ha puesto Borrell sobre la mesa, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, reconoce que cualquier mecanismo de gobernanza y seguridad que se establezca en Gaza alternativo a la solución de dos Estados "se percibirá como una extensión de la ocupación y una negativa a los derechos de los palestinos".

"La ausencia de un proceso de paz prolongará la actual violencia actual y alimentará la radicalización y los conflictos futuros. Esto pondrá en peligro a israelíes y palestinos, pero también es un riesgo importante para la seguridad, la política y la migración en la región y en Europa. Por lo tanto, es necesario ahora avanzar hacia una paz lo antes posible", sostiene el documento.

Así las cosas, la diplomacia europea esgrime que "no existe ninguna solución global creíble que no sea un Estado palestino independiente que conviva con Israel, en paz y seguridad, con plena normalización y desarrollo sustantivo de la cooperación económica y en materia de seguridad entre Israel, Palestina y Palestina". Y reconoce que no es realista pensar que palestinos e israelíes vayan a llegar a un compromiso en negociaciones de paz bilaterales, "sin la fuerte implicación internacional", en una referencia a que la comunidad internacional debe impulsar la solución de los dos Estados.

Por todo ello, apunta a la celebración de una 'conferencia preparatoria de Paz' que cuente con la participación de Estados Unidos y Naciones Unidas para abordar la situación de la guerra de Gaza pero con la vista puesta en resolver el conflicto palestino-israelí.

Apoyo de los ministros de Exteriores

Los ministros han recibido la iniciativa de Borrell en sintonía con él. El ministro de Exteriores de Lituani, Krisjanis Karins, ha reconocido que es "desalentador" escuchar las críticas de Israel a la solución de dos Estados pero ha defendido que la UE "tiene que empujar en esa dirección" y ha avisado de que el bloque debe usar su influencia económica.

"La mayor influencia de la UE siempre ha sido su cartera, la UE tiene un increíble apoyo financiero en todo el mundo. Las políticas internas los fondos europeos ayudan a enfocar las mentes y tenemos que empezar a pensar así internacionalmente", ha sugerido Karins. El ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, ha asegurado que son "inquietantes" las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra la creación del Estado palestino, insistiendo, en la misma línea que Borrell, en la necesidad de dos Estados con garantías de seguridad para ambos.

Del lado de Luxemburgo, el titular de Exteriores, Xavier Bettel, ha defendido que el plan de Borrell va "en la buena dirección" y ha apoyado implicar a los países de la región en la salida del conflicto, recalcando que es importante que Israel pueda participar en la futura conferencia de paz.

Para España es el momento de "dar un paso más" y avanzar en la materialización del Estado de Palestina. El ministro José Manuel Albares ha insistido en que un Estado "realista y viable" es la salida a la guerra en Gaza y clave para la estabilidad en Oriente Próximo, pese a que Israel de momento rechaza este escenario. "España es totalmente favorable a que demos un paso más y no sea solo hablar de la solución de los dos Estados", ha remachado el titular de Exteriores.

Su colega belga, Hadja Lahbib, ha señalado que el objetivo de la UE debe ser "relanzar el proceso político" en Oriente Próximo, haciendo hincapié en que la guerra en Gaza "no se resolverá por las armas". Bélgica ha insistido en un alto el fuego inmediato (algo que no apoyan todos los países de la UE), además de la liberación de los rehenes, el respeto del derecho internacional y la vuelta al proceso de paz para la creación de dos Estados que convivan pacíficamente. "Esta es la única salida, la única manera de restablecer la paz en la región de forma permanente", ha subrayado.

Entretanto, el responsable de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha admitido que la situación en Oriente Próximo es "complicada" pero ha puesto en valor que la UE tenga una posición común y fondos para encontrar una salida pacífica a la crisis en Gaza. Mientras que la responsable de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, ha afirmado que "sin solución de dos Estados no habrá paz duradera en la región". "Hay que convencer al Gobierno en Israel de que es la salida y debe entender que va en su interés. Es la única salida a la crisis", ha zanjado.