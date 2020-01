La decisión está tomada: el Big Ben pasará a la historia como testigo mudo del brexit. Aunque eran muchos los que reclamaban que se sometiera a unas costosísimas modificaciones de emergencia -lleva en reparación desde 2017- para poder dar esta noche las once campanadas que marcarán la salida de Reino Unido de la Unión Europea -en la medianoche, hora de Bruselas-, finalmente no lo oiremos hacerlo.

Eso sí, el reloj más famoso del mundo vivirá de cerca la gran fiesta de Leave Means Leave, -el poderosos lobby del Partido del Brexit de Nigel Farage- frente a la sede del parlamento británico. Fiesta a medias porque además de discursos -incluido el del propio Farage- sus organizadores habían prometido actuaciones musicales y fuegos artificiales pero parece que ni para unos ni para otros han logrado autorización.

Habrá que ver si aún así aciertan con sus previsiones; calculan que 15.000 personas se acercarán hasta allí para vivir juntos este momento histórico. Las banderas británicas ya están colocadas alrededor y, aunque es cierto que el pronóstico del tiempo tampoco está de su parte -da lluvia para este viernes noche-, también lo es que si los británicos dejaran de hacer planes cada vez que caen unas gotas, este país se detendría cada dos por tres. De hecho, los hay que están tan emocionados que anuncian que llevarán pasteles gratis para todo el que quiera.

Cuenta atrás en Downing Street

A sólo unos pasos de allí, en la fachada de Downing Street, se proyectará una cuenta atrás desde una hora antes y está previsto también que Boris Johnson se dirija a los británicos, que podrán seguir todo lo que ocurra a través de los programas especiales de distintas cadenas de radio y televisión.

Aunque a muchos seguro que les dan las once en el pub. Eso sí, si uno es un poco sensible, mejor que se informe bien antes antes de ir sobre de qué pie cojea el propietario. Los hay que han anunciado que celebrarán la salida de la Unión Europea haciendo sonar a esa hora la campana con la que habitualmente se indica que llegó el momento de pedir la última ronda.

El propietario de la cadena de locales Wetherspoons ha anunciado que habrá descuentos especiales en las bebidas europeas

Pero la convocatoria más popular es la que ha realizado la cadena de locales Wetherspoons. Su propietario, Tim Martin, amigo de Boris Johnson y una de las personalidades pro-brexit más conocidas del país -será uno de los que tomen la palabra en la fiesta de Farage-, ha anunciado que a partir de hoy y hasta el 29 de febrero habrá descuentos especiales en las bebidas europeas. Desde cervezas españolas o italianas a vodkas de origen polaco. Lo promocionan bajo el mensaje "sigamos siendo amigos" pero a pocos puede engañar con sus antecedentes.

Y no sólo en los pubs habrá celebraciones. A esta hora los partidarios del brexit todavía pueden conseguir entradas para todo tipo de fiestas organizadas a lo largo y ancho del país. Las hay de disfraces con temática británica e incluso disco/karaoke.

¿Y qué harán los contrarios al brexit?

Pero la noche de este viernes no es sólo de quienes tienen motivos para la alegría; Muchos británicos y ciudadanos comunitarios contrarios al brexit no quieren por eso quedarse a vivir este momento solos en casa.

La organización The 3 Million, formada por ciudadanos de países comunitarios residentes en Reino Unido, ha organizado la Eurotrash Party, una fiesta de conmiseración para "celebrar que somos europeos" con música que va desde Abba hasta The Zombies.

Uno de los locales más populares de Londres promociona su 'Brexit Afterparty' bajo el lema #westillwantyou

En la misma línea está uno de los locales nocturnos más populares de Londres. El Tiger Tiger promociona su Brexit Afterparty con el lema #westillwantyou (todavía os queremos).

Antes de que el reloj dé las once también hay una cita en el Ayuntamiento de la capital. El alcalde de la ciudad, el laborista y anti-brexit declarado Sadiq Khan, ha organizado una jornada de puertas abiertas para dar apoyo y asesoramiento a los londinenses europeos que lo necesiten. Y continuará durante el sábado por la mañana con lo que han denominado Buns n' Brexit (Bollos y brexit).

Servicio especial en la iglesia

Como suena. Una iglesia en Nottingham ha organizado el servicio Oraciones para el brexit: Tres velas de esperanza. Animan a sus feligreses a sumarse a su comunidad y rezar para "ofrecer nuestro futuro a Dios, sea cual sea nuestra opinión política".

Seguro que habrá quien acuda a alguno de estos eventos con una de las monedas de 50 peniques conmemorativa del brexit en el bolsillo. The Royal Mint, el equivalente británico a La Casa de la Moneda, pondrá tres millones en circulación este mismo viernes. Además, durante 24 hora seguidas su sede ofrece visitas guiadas con la posibilidad de acuñar la tuya propia y para la que ya hace días que se agotaron las las entradas. Más de 2.000 personas se han apuntado.

Sin olvidarnos del merchandising conmemorativo del brexit que el Partido Conservador ha puesto ya a la venta en su página web. Tazas, imanes y las típicas Tea towels con la imagen de Boris Johnson incluida, en las que se ha sustituido su famoso Get brexit done (Cumplir con el brexit) por el nuevo Got brexit done conjugando el verbo en pasado para celebrar que, después de más de tres años y medio desde el referéndum, la salida de Reino Unido de la Unión Europea es ya misión cumplida.