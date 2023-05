La carta de Assange al rey Carlos III de Inglaterra: "Le imploro que visite la prisión de Belmarsh, un honor digno de un rey"

A Su Majestad el Rey Carlos III,



Con motivo de la coronación de mi señor, he creído oportuno invitarle de todo corazón a conmemorar esta ocasión trascendental visitando su propio reino dentro del reino: la prisión de Su Majestad, Belmarsh.



Sin duda recordarán las sabias palabras de un renombrado dramaturgo: "La calidad de la misericordia no es forzada. Cae como la suave lluvia del cielo sobre el lugar de abajo".



Ah, pero ¿qué sabría ese bardo de la misericordia ante el ajuste de cuentas en los albores de tu reinado histórico? Después de todo, uno puede conocer la medida de una sociedad por la forma en que trata a sus prisioneros, y su reino sin duda ha sobresalido en ese sentido.



La Prisión de Su Majestad de Belmarsh está situada en la prestigiosa dirección de One Western Way, Londres, a corta distancia del Old Royal Naval College de Greenwich. Qué agradable debe ser que un establecimiento tan estimado lleve su nombre.



Aquí se encuentran recluidos 687 de sus leales súbditos, lo que respalda el récord del Reino Unido como la nación con la mayor población carcelaria de Europa Occidental. Como su noble gobierno ha declarado recientemente, su reino está experimentando actualmente "la mayor expansión de plazas penitenciarias en más de un siglo", con sus ambiciosas proyecciones mostrando un aumento de la población reclusa de 82.000 a 106.000 en los próximos cuatro años. Todo un legado, sin duda.



Como prisionero político, retenido a placer de Su Majestad en nombre de un soberano extranjero avergonzado, me siento honrado de residir entre los muros de esta institución de categoría mundial. Verdaderamente, su reino no conoce límites.



Durante su visita, tendrá la oportunidad de darse un festín con las delicias culinarias preparadas para sus leales súbditos con un generoso presupuesto de dos libras al día. Saboree las cabezas de atún mezcladas y las omnipresentes formas reconstituidas que supuestamente están hechas de pollo. Y no se preocupe, porque a diferencia de instituciones menores como Alcatraz o San Quintín, en el comedor no se puede comer en grupo. En Belmarsh, los presos cenan solos en sus celdas, lo que garantiza la máxima intimidad con su comida.



Más allá de los placeres gustativos, puedo asegurarle que Belmarsh ofrece amplias oportunidades educativas para sus súbditos. Como dice Proverbios 22:6: "Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él". Observe las colas que se forman en el botiquín, donde los reclusos recogen sus recetas, no para el uso diario, sino para la experiencia de ampliar horizontes de un "gran día fuera", todo a la vez.



También tendrá la oportunidad de presentar sus respetos a mi difunto amigo Manoel Santos, un hombre gay que se enfrentaba a la deportación al Brasil de Bolsonaro, que se quitó la vida a solo ocho metros de mi celda utilizando una tosca cuerda fabricada con sus sábanas. Su exquisita voz de tenor ahora silenciada para siempre.



Adéntrese en las profundidades de Belmarsh y encontrará el lugar más aislado entre sus muros: Healthcare (Sanidad) o "Hellcare", como sus habitantes lo llaman cariñosamente. Aquí le maravillarán las sensatas normas diseñadas para la seguridad de todos, como la prohibición del ajedrez, mientras se permite el juego de damas, mucho menos peligroso.



En las profundidades de Hellcare se encuentra el lugar más gloriosamente edificante de todo Belmarsh, es más, de todo el Reino Unido: la sublimemente llamada Suite Belmarsh Fin de Vida. Escuche con atención y podrá oír los gritos de los presos: "Hermano, voy a morir aquí", un testimonio de la calidad de la vida y de la muerte dentro de su prisión.



Pero no tema, porque hay belleza entre estos muros. Deléitese con los pintorescos cuervos que anidan en la alambrada y con los cientos de ratas hambrientas que viven en Belmarsh. Y si viene en primavera, podrá ver los patitos que ponen los ánades reales en el recinto de la prisión. Pero no se demore, porque las voraces ratas se aseguran de que sus vidas sean efímeras.



Le imploro, rey Carlos, que visite la prisión de Su Majestad, Belmarsh, pues es un honor digno de un rey. Al embarcarse en su reinado, que siempre recuerde las palabras de la Biblia del Rey James: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mateo 5:7). Y que la misericordia sea la luz que guíe su reino, tanto dentro como fuera de los muros de Belmarsh.



Su más devoto súbdito,



Julian Assange



A9379AY