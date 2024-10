Condenan a un activista ambiental por recoger alimentos de un contenedor de basura en Austria

Un hombre ha sido condenado a cuatro semanas de prisión condicional en Austria por llevarse alimentos de un contenedor de basura de un supermercado de Viena, según ha informado este martes el diario Der Standard. Se trata de la primera sentencia de cárcel en Austria por extraer comida de un contenedor.

El acusado, un activista ambiental en paro identificado como Christian A., fue detenido el pasado 26 de mayo de este año tras ser sorprendido junto a una amiga cuando extraía fruta, pan, huevos, salchichas y otros alimentos arrojados a un contenedor de basura.

Según la sentencia, ambos entraron en el área de residuos de un supermercado durante la noche y recuperaron productos que habían sido desechados por la empresa pero que aún eran aptos para el consumo. Este "rescate" de alimentos desechados es una práctica conocida en inglés como dumpstern y lucha contra el despilfarro.

Aunque el supermercado no presentó denuncia alguna y la puerta del área de basura no estaba cerrada, la Policía intervino tras ser alertada por un vecino. A pesar de que la Fiscalía presentó cargos por robo con allanamiento, el tribunal desestimó esa acusación al considerar que no se utilizó la fuerza ni se causó ningún daño al acceder al lugar. Sin embargo, el activista sí fue declarado culpable de intento de robo, un delito que conlleva hasta tres años de prisión en Austria.

El activista quería evitar el desperdicio de comida

Durante el juicio, Christian A. defendió su acción como un acto de "rescate de alimentos" con el objetivo de evitar el desperdicio de comida, que utilizaba para su propio consumo y para entregarla a personas necesitadas.

La jueza, sin embargo, argumentó que el acusado no reconoció su responsabilidad y destacó la premeditación en el robo, ya que ambos llegaron en bicicleta equipados con cajas para facilitar el transporte de los alimentos rescatados, valorados en 50 euros.

Los ecologistas critican la sentencia

El caso ha desatado críticas de grupos ecologistas y organizaciones de recuperación de alimentos en Austria, que consideran la sentencia desproporcionada.

Asociaciones a favor de esta práctica subrayaron que es la primera vez que un activista es condenado por recuperar comida desechada, una práctica que, según sostienen, debería ser fomentada en lugar de criminalizada.

Christian A. ha anunciado que apelará la sentencia y ha rechazado aceptar cualquier acuerdo alternativo que implique admitir su culpabilidad. "Para mí es una cuestión de principios, no creo haber hecho nada que merezca un castigo", declaró al diario Der Standard. El activista no entrará en prisión para cumplir su mes de cárcel a menos que incurra en otro delito en el plazo de tres años.