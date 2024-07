Todo lo que se conoce hasta ahora del asesinato al líder de Hamás

Hamás ha confirmado este miércoles la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, que se encontraba en Teherán (Irán) para asistir a la ceremonia de investidura de su nuevo presidente, Masoud Pezeshkian. El grupo que gobierna de facto en Gaza forma parte de una alianza de oposición a Israel, en la cual también participan los libaneses de Hizbolá.

El asesinato ha tenido lugar en torno a las 2.00 de la madrugada (00.30 hora española). De acuerdo con las agencias oficiales iraníes, un proyectil ha impactado sobre la residencia de Haniyeh en la capital persa. La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una investigación del ataque.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní celebrará una reunión extraordinaria. "En un acto ciego y cobarde, el régimen sionista martirizó a Ismail Haniyeh, lo que es una muestra de la desesperación e incapacidad de este régimen", ha denunciado el portavoz de la citada Comisión, Ebrahim Rezaei.

Hamás culpa a Israel del asesinato del jefe de su buró político y ha prometido que su muerte "no quedará impune". El grupo ha afirmado que Haniyeh "falleció como resultado de una redada sionista traicionera". Por su parte, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en la capital iraní. No obstante, han cerrado el espacio aéreo en toda la mitad norte del país.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, que gobierna en partes reducidas de Cisjordania, ha condenado la muerte del líder islamista y ha llamado a las fuerzas palestinas cisjordanas y de Gaza a la unidad.

Irán ha expresado que la muerte del líder de Hamás en Teherán servirá para fortalecer los vínculos entre Irán y el pueblo palestino. Su presidente, Masud Pezeshkian, ha advertido a Israel de que le hará arrepentirse. Además, el hijo de Haniyeh, Abdul Salam, ha asegurado que la resistencia del movimiento islamista no termina con el asesinato de sus líderes.

Catar, uno de los principales mediadores entre Israel y Hamás y el que hasta ahora era el lugar de residencia de Haniyeh, califica de "crimen atroz" el asesinato y acusa a Israel de provocar "el caos" y socavar las posibilidades de paz en la región de Oriente Medio.

El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Hamás, ha condenado el asesinato y asegura que su muerte incrementará la "determinación" de las formaciones que luchan contra Israel desde diferentes frentes.