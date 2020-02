El coronavirus ha llegado a Europa. Ya han sido confirmados dos fallecidos, los primeros que fueron contagiados de Europa, y la infección se ha confirmado en 52 personas en las regiones de Lombardia, Venero y un último caso aparecido en Piamonte, en el norte del país, mientras se esperan nuevas medidas para restringir la epidemia.

Por el momento, a cerca de 60.000 personas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades.

Pero el Gobierno y la Protección Civil lleva reunido toda la jornada estudiando nuevas medidas para evitar que la epidemia se extienda aún más.

El contagio se extiende a Piamonte

El asesor de bienestar social de la región de Lombardía, Giulio Gallera, en una rueda de prensa, confirmó 39 casos en la región y que el epicentro del brote de la enfermedad Covid-19 en Italia es la provincia de Lodi, donde se han registrado casi todos los casos positivos.

Explicó que los primeros seis casos fueron los que tuvieron contacto con el llamado "paciente uno", el hombre de 38 años de Codogno, en la provincia de Lodi, que se encuentra en estado grave después, se supone, de haberse contagiado tras cenar con un amigo que había llegado de China el pasado 21 de enero.

Entre estos primeros contagiados se encuentra la mujer de este, embarazada de ocho meses; un amigo con el que salía a correr y el padre de este último, según un esquema que han podido reconstruir reconstruir en la región de Lombardía.

El primer caso de contagio de un italiano en la región de Piamonte corresponde a uno de los participantes en una carrera en la que había participado también el "paciente uno", explicaron las autoridades.

De esta manera se extiende a una tercera región del norte de Italia la afección causada por el nuevo coronavirus, cuyo origen se situó en Wuhan, China, a finales de diciembre. En Lombardía se han realizado 259 pruebas en las últimas horas para localizar los contagios y se seguirán haciendo en los próximos días.



Entre ellos está también el caso de una mujer de 38 años que se encontraba ingresada en el hospital de Cremona por problemas respiratorios y que se descubrió posteriormente que estaba contagiada al informar de que tenía contactos en Codogno, el epicentro italiano del brote infeccioso.

Gallera indicó que también han resultado infectados un matrimonio compuesto por un médico y una pediatra que trabajaban cerca de Codogno. El asesor de la región también confirmó que la segunda víctima mortal es una mujer de 77 años que estuvo en Codogno, pero que falleció el pasado 20 de febrero en su casa por complicaciones respiratorias. Una prueba realizada tras su muerte ha confirmado que era positiva al virus.

En Véneto hay doce contagiados, entre ellos familiares o allegados del hombre de 78 años que falleció este viernes por el COVID-19 en la localidad de Vo' Euganeo.

Ciudades fantasma

Diez localidades en la provincia de Lodi, en la Lombardia, han sido aisladas, con la recomendación de no salir de casa y del cierre de todos los comercios. Se han cancelado todas las actividades deportivas, actos públicos y cerrado los colegios.

Se trata de Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, donde viven mas de 50.000 personas y se ha convertido en la zona cero de este foco de coronavirus en Italia.

Asimismo, también se han puesto en estado de aislamiento Vo' Euganeo, en provincia de Padua, de unos 4.000 habitantes después de los siete casos.

También Pavia ha suspendido los festejos programados por el Carnaval y la región de Veneto ordenó el cierre de las universidades durante toda la próxima semana.

En aislamiento se encuentran también los pacientes y el personal medico, unas 450 personas, del hospital de Schiavonia (Padua), donde se han registrado algunos casos.

Dos infectados en Roma resultan curados

Una buena noticia llegó desde el hospital Spallanzzani de Roma que declaró curadas a dos de las tres personas ingresadas desde hace varias semanas: un matrimonio de turistas chinos que había resultado positivo y un investigador italiano evacuado de Wuhan.

El investigador será hoy dado de alta, mientras que el hombre chino también ha sido declarado negativo al coronavirus tras el tratamiento, mientras que su esposa evoluciona favorablemente y respira de manera autónoma.

¿Cuál es el origen del contagio?

La preocupación se concentra ahora en conocer el origen de este foco, ya que resulta extraño que todos estos contagios sean originados por el caso de un italiano de 38 años que cenó con un amigo que había estado en China y había regresado de este país el pasado 21 de enero, pero que ha dado negativo a las pruebas que le han realizado y nunca tuvo síntomas.

El contagio en Lombardía se podría explicar con este caso, pero quedan por resolver los casos en Veneto que no han tenido ningún tipo de contacto con esta persona.

Los medios de comunicación informaron que se está investigando a una pequeña comunidad china en el pueblo de Vo' Euganeo de donde procede la primera víctima.