Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, ha pedido este martes a los países ricos que dejen de acumular vacunas de Covid-19: "Necesitamos que aquellos que han acaparado vacunas las liberen para que otros países puedan adquirirlas", ha dicho Ramaphosa en una reunión virtual del Foro Económico Mundial y según informa la agencia Reuters.

"Los países ricos del mundo se lanzaron y adquirieron grandes cantidades de vacunas. Algunos países adquirieron hasta cuatro veces lo que su población necesita ", ha asegurado el mandatario sudafricano. Ramaphosa, que actualmente preside la Unión Africana, mantiene que los países africanos deberían tener acceso a las vacunas tan rápido como otras naciones. "Todos debemos actuar juntos en la lucha contra el coronavirus".

La ONG Global Justice Now ha dado la voz de alarma: "El injusto sistema de patentes es ahora uno de los mayores obstáculos para derrotar a este virus". La ONG se ha pronunciado tras conocerse la noticia de que la vacuna de la covid costará en Sudáfrica 2,5 veces más de lo que cuesta en la mayoría de los países de Europa.

"La explicación que nos dieron de por qué otros países de altos ingresos tienen un precio más bajo es que han invertido [en investigación y desarrollo], de ahí el descuento en el precio", ha declarado el director de salud sudafricano Anban Pillay a Business Day.

Privatización y etnocentrismo: las claves del problema

Sin embargo, la ONG Global Justice Now no está de acuerdo con dicho argumento. Sus miembros defienden que la privatización de las vacunas ya es un hecho, a pesar de que la investigación y su desarrollo hayan sido financiados con fondos públicos. Como ejemplo recurren al caso de la vacuna que estaba desarrollando la Universidad de Oxford, que se iba a producir de forma no exclusiva y libre de regalías: "Sin embargo, al cerrar un trato con AstraZeneca, la situación cambió. El acuerdo ahora es exclusivo y, si bien la compañía sostiene que no obtendrá ganancias durante la pandemia, no ha revelado detalles de su contrato y cómo calcula los costos de investigación".

El director regional de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, informaba de que el 95% de los 23.5 millones de dosis de vacunas puestas a nivel mundial se habían administrado en 10 países. La redistribución no parece ir a mejor. El pasado jueves 21 de enero, la campaña The People’s vaccine (la vacuna del pueblo) y la organización Health Action Internacional remitió una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo de que la desigualdad actual en la vacunación "refleja el nacionalismo en la compra de vacunas, y también la escasez mundial de vacunas".

Sudáfrica, el país africano más afectado por la covid

En las últimas semanas la pandemia ha hecho estragos en Sudáfrica. A día de hoy, es el país africano más afectado por la covid. El número de casos supera los 1,41 millones. 1.230.000 personas se han recuperado. En el país han muerto 40.874 personas como consecuencia del coronavirus. Además, afronta la aparición de una cepa propia, transmisible con mayor facilidad.