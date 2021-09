El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha inaugurado este lunes la conferencia internacional sobre la situación humanitaria en Afganistán advirtiendo que ese país afronta sus "horas más peligrosas" y necesita más ayuda internacional para superarlas. La conferencia busca recaudar de la comunidad internacional 606 millones de dólares.

"Es el momento de que la comunidad internacional esté con ellos", ha subrayado Guterres, quien ha matizado que incluso antes de que el poder en Afganistán fuera recuperado por los talibanes el país ya experimentaba "una de las peores crisis humanitarias globales".

El máximo responsable de la ONU ha destacado que además el país está atravesando en los últimos meses una grave sequía, la segunda que vive el país en el último lustro, que amenaza con arruinar las cosechas y dejar sin alimentos a millones de afganos ya a finales de mes, con el duro invierno a la vista.

Guterres ha aclarado que el régimen de facto talibán, aún sin reconocimiento internacional, "ha prometido cooperar para garantizar que se asista al pueblo de Afganistán" y en este sentido ha pedido que los trabajadores de la ONU y agencias relacionadas puedan seguir trabajando con seguridad en el país "sin acoso ni intimidación".

El secretario general de la ONU también ha recordado que las mujeres y niñas de Afganistán "quieren asegurarse de que sus avances no se pierdan, no se les cierren las puertas y no se apaguen sus esperanzas", con el fin de conservar la "nueva generación de empresarias y mujeres líderes que ha florecido en las últimas dos décadas".

España destinará 20 millones de euros

En la conferencia, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares ha anunciado que España dedicará 20 millones de euros a Afganistán, de los cuales, al menos siete millones se ejecutarán ya este año.

"No vamos a dar la espalda a esta crisis y el pueblo afgano debe tener la certeza de que seguiremos trabajando para que los muchos años invertidos en crear un futuro mejor para ese país no hayan sido en balde", ha subrayado Albares.

El titular de Exteriores recordó que España ha estado "comprometida con el pueblo afgano" durante muchos años, un compromiso que se ha intensificado en las últimas semanas, en las que aviones militares españoles evacuaron más de 2.200 personas que huían de Afganistán tras la toma de Kabul por los talibanes.

"También debemos asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a quien debe llegar, a los mas vulnerables, y entre estos colectivos están las mujeres y las niñas afganas, cuyos derechos fundamentales están en peligro", ha añadido el jefe de la diplomacia española.

EEUU designa 64 millones de dólares más

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que destinará 64 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Afganistán, aunque ha advertido de que el nuevo régimen talibán está poniendo trabas a las operaciones de asistencia y ha exigido que permita que éstas continúen de forma segura.

La partida de ayuda humanitaria, anunciada por la embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, se dirigirá principalmente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Los talibanes están obstruyendo e interfiriendo los envíos de ayuda, prohibiendo la labor de personal femenino e incluso tomando represalias contra personas que entregan o reciben asistencia", ha advirtido Thomas-Greenfield.

Y ha añadido que esos hechos "son inaceptables, desestabilizan Afganistán y la región y no pueden continuar, pues los trabajadores humanitarios son lo mejor de nuestras sociedades y deben poder hacer su vital trabajo de forma segura".

Con la ayuda anunciada este lunes, el total destinado por Estados Unidos para la asistencia humanitaria en Afganistán este año asciende a 330 millones de dólares.

La FAO pide 36 millones de dólares de ayuda "urgente"

Mientras, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han pedido este lunes 36 millones de dólares de ayuda "para salvar urgentemente los medios de vida rurales, evitar desplazamientos masivos y un deterioro de la grave crisis humanitaria" en Afganistán durante la próxima cosecha del trigo.

"Para los afganos, más del 80% de los alimentos básicos provienen del trigo", ha recalcado el director general de la FAO, Qu Dongyu, que ha advertido que la temporada de este cereal en Afganistán, en plena crisis tras la llegada de los talibanes al poder, está a punto de empezar por lo que el apoyo tiene que ser "urgente y rápido".

La FAO ha recordado que cerca del 70% de los afganos viven en áreas rurales y que estas ayudas permitirían asistir a los hogares de 3,5 millones de afganos en situación de vulnerabilidad antes del final de año.

"Uno de cada tres afganos vive una situación de inseguridad alimentaria aguda", ha destacado el director general de la FAO

También, Qu Dongyu ha informado de que "uno de cada tres afganos vive una situación de inseguridad alimentaria aguda", lo que se traduce a unos 14 millones de personas, un problema agravado este año por una sequía que se suma a la inestabilidad generada por la llegada de los talibanes.

Qu Dongyu ha recordado que "a pesar de la situación crítica", la FAO logró asistir a más de 200.000 personas con medios de vida esenciales en agosto y que desde el inicio de año, ha prestado asistencia a más de 1,9 millones de personas en Afganistán.