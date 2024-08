Las delegaciones de Egipto, Catar y EEUU posponen las negociaciones para un alto el fuego en Gaza "hasta nuevo aviso"

Las delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Estados Unidos han pospuesto "hasta nuevo aviso" la ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. El inicio de esta mesa de diálogo estaba previsto para este miércoles en El Cairo con la participación de Israel. Mientras se demora la fecha para una nueva reunión diplomática, la cifra de asesinados en Gaza a causa del genocidio perpetrado por Israel supera ya los 40.000, además de los más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros tras los incesantes bombardeos en el enclave palestino.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, salió esta pasada madrugada de Doha (Catar), última parada de su novena visita a Oriente Medio que le ha llevado a Israel, Egipto y Catar para presionar a Hamás para que acepte la propuesta de los mediadores lanzada la semana pasada en la capital catarí. Blinken ha declarado que hará "todo lo posible" para que la milicia armada palestina acepte el último borrador de alto el fuego que, según el estadounidense, Benjamín Netanhayu, ya habría aceptado.

Las partes mediadoras han insistido en que avanzan para cerrar las brechas existentes y lograr una tregua en el enclave. No obstante, Hamás no aprueba el contenido del acuerdo ya que el grupo considera que no se aborda un alto el fuego permanente en la Franja, una demanda del pueblo palestino.

Además, según Hamás, el pacto cambia sustancialmente las bases anunciadas en mayo por el presidente de EEUU, Joe Biden, por lo que éste solo cumple con las exigencias de Israel. Asimismo, fuentes de Hamás aseguran que Israel no se retiraría del corredor de Filadelfia, que conecta Egipto con Gaza, ni de Netzarim, que divide el enclave palestino en dos.