Denuncian censura de X y Meta por "ocultar mensajes de apoyo a Palestina"

Miles de usuarios de las redes sociales de Meta —que incluye Facebook, Instagram y Whatsapp— y de X (antes Twitter) denuncian que sus publicaciones a favor de Palestina son censuradas o eliminadas de las plataformas, que emiten un mensaje asegurando que "han infringido las normas comunitarias".

Esto podría ser entendido en caso de contenido con imágenes violentas, algo que sí está contemplado en los términos y condiciones de las diferentes redes sociales. Sin embargo, también se han censurado mensajes de apoyo al pueblo palestino o cuentas que convocaban a protestas pacíficas en ciudades de todo el mundo.

Leila Nachawati, escritora y activista experta en Oriente Medio, explica a Público que la consecuencia de esta censura es generar "una doble revictimización y sumarse al bloqueo y al desamparo que las víctimas de la ocupación están viviendo".

No es la primera vez que Meta y sus subsidiarias han sido acusadas de censura y baneo en la sombra, un término que se refiere a una menor visibilidad de un usuario de redes sociales sin su conocimiento, generalmente haciendo que las publicaciones y comentarios ya no sean visibles para otros usuarios.

En este sentido, Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida y presidente de la Delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo, declara a Público que, cuando vivía en Gaza, le cerraron la cuenta de Facebook "varias veces" cuando colgaba contenido "de los bombardeos o realizaba denuncias".

Estas restricciones de contenido se pueden ver a nivel global. Así lo ha denunciado Nadim Nashif, director ejecutivo y cofundador de 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, al diario Arab News el pasado 15 de octubre. "Se ha documentado repetidamente cómo el contenido palestino es excesivamente moderado y examinado exageradamente por las principales plataformas en línea", afirmó.

La semana pasada, Bruselas dio a X y a Meta un plazo de 24 horas para abordar el problema de la desinformación en sus plataformas, de lo contrario se podrían enfrentar sanciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales. La Comisión Europea abrió esta investigación el verano pasado, después de recibir advertencias sobre el nivel de desinformación sobre el conflicto palestino-israelí que estaba siendo promovido algorítmicamente en la plataforma.

Denuncian que las publicaciones reciben menos visibilidad

El usuario de Instagram @talks_about_islam_here, que cuenta con más de 43 mil seguidores y publica regularmente contenido de apoyo a Palestina, comparte con Público que sus publicaciones son eliminadas si "hablas negativamente sobre Israel o publicas algo positivo sobre Palestina". Además, afirma que "palabras como Palestina, el uso de su bandera con un emoji, o hashtags de Palestina en una publicación hacen que te restrinjan y tu alcance se vea reducido".

Capturas de pantalla compartidas por un usuario de Instagram.

Otra usuaria de Instagram con casi 1.000 seguidores, Hena Mustafa, compartió con Arab News que desde que comenzó a publicar sobre los acontecimientos en Palestina sus publicaciones han estado recibiendo "muchas menos visitas". Además, amigos y seguidores le han enviado mensajes a Mustafa para decirle que sus publicaciones ya no aparecen en la parte superior de sus feeds de Instagram, que su nombre ya no se puede buscar en la red social y que no pueden interactuar con sus publicaciones.



Un tercer usuario, que pidió no ser identificado, declaró también a Arab News que después de denunciar que sus publicaciones no estaban siendo mostradas a sus seguidores, probó a publicar una historia con el hashtag #FreeIsrael y observó que cuarenta personas la habían visto en solo cinco minutos. Su conclusión fue clara: "Supongo que tienes que publicar a favor de Israel si quieres tener voz en esta plataforma".

Consecuencias de esta restricción

Leila Nachawati, también miembro de la organización Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), afirma que la consecuencia "real" en el conflicto palestino-israelí de esta censura "virtual" tiene consecuencias en las vidas de los palestinos: "Hoy en día, no hay una diferencia entre lo real y lo virtual, todo es real. Y lo real tiene dimensiones online y dimensiones offline que se retroalimentan".

Leila Nachawati: "Hoy en día, no hay una diferencia entre lo real y lo virtual"

Al contexto de desinformación actual en las redes sociales se une el "uso de la propaganda, de citación al odio que se ceba, particularmente, con personas de origen palestino", según denuncia Nachawati.

La importancia de que las empresas tecnológicas no estén permitiendo ese flujo de expresión de voces palestinas, conforme a Nachawati, recae en que "implica silenciar a las personas que están precisamente sufriendo el conflicto. También tiene mucho que ver con un proceso de deshumanización que se está viviendo".

La APC forma parte de un llamamiento conjunto para que se respeten los derechos digitales palestinos, en el que instan a las empresas de tecnología "a tomar de inmediato medidas estrictas para proteger a sus usuarios de daños a la luz de la escalada de acontecimientos en la región, que han llevado a una mayor discriminación contra el contenido palestino y a un aumento del racismo antipalestino en varias plataformas en línea".

Manu Pineda: "Los bots de Israel hacen posible la censura"

El eurodiputado Manu Pineda ha denunciado este martes que la red social X ha borrado dos de sus vídeos que mostraban cómo se le impedía participar en el debate sobre Gaza en el Parlamento Europeo por llevar un pañuelo palestino.



🔴🇵🇸 La censura no está solo en el Parlamento Europeo 🇪🇺. Twitter acaba de eliminar dos vídeos mios, entre ellos en el que me impedían intervenir en el debate sobre #Gaza con mi kufiya palestina.



El lobby sionista y sus tentáculos intentan silenciar la solidaridad con Palestina… pic.twitter.com/s6o6e5E22w — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) October 18, 2023

Manu Pineda: "El tema es evitar que salieran a la luz los crímenes que estaba cometiendo Israel en la Franja de Gaza"

En declaraciones a Público, denuncia que no es la primera vez que sufre esta censura en las redes sociales al expresar su solidaridad con Palestina. "Cuando vivía en Gaza, me cerraron la página de Facebook varias veces, por colgar contenidos de los bombardeos que se estaban llevando a cabo allí, por plantar denuncias...". Según declara, este bloqueo duraba "a veces unos días, a veces un mes...", pero siempre con el objetivo de "evitar que salieran a la luz los crímenes que estaba cometiendo Israel en la franja de Gaza."

En cuanto al funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales que provocan esta censura, Pineda estima que "en este caso, la facilita el hecho de que Israel, y el aparataje que hay en torno a Israel y su lobby, manejan miles de bots y hacen una denuncia masiva sobre una cuenta o una publicación. Y entonces, los algoritmos de las redes te la cierran".

Ante esta censura, declara que no se callarán y seguirán "denunciando". Si no puede ser por X, lo harán llegar a "organizaciones amigas, a la gente que nos sigue… Y que ellos vayan difundiendo". Afirma que "el pueblo palestino está siendo masacrado y necesita nuestra solidaridad".

Meta: "Aplicamos las políticas por igual en todo el mundo"

Meta afirma a Público que estas medidas implantadas se han realizado

para "abordar el aumento de contenido dañino y potencialmente

dañino que se difunde" en sus plataformas sobre este conflicto.

Añaden que quieren "mantener a las personas seguras" y "al mismo

tiempo darles voz a todos", por lo que defienden que no es cierto que se

esté "suprimiendo deliberadamente la voz a uno de los bandos".

Sin embargo, admiten que "en sus plataformas no se permiten contenidos que elogien a Hamás, designado por Meta como organización peligrosa, ni contenidos violentos y gráficos". También alegan que, al estar recibiendo un mayor volumen de contenido del que son informados, puede que el "contenido que no infrinja realmente" sus políticas puede "ser eliminado por error".

A pesar de estas declaraciones, las organizaciones que luchan por promover los derechos la sociedad civil palestina, como 7amleh, afirman que siguen "enfrentándonos a una batalla cuesta arriba, ya que gran parte de la narrativa palestina es atacada de manera desproporcionada debido a las políticas de la empresa".