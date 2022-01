Djokovic compra el 80% de una empresa danesa que desarrolla un tratamiento contra la covid-19

El tenista Novak Djokovic adquirió una participación del 80% en la firma danesa de biotecnología QuantBioRes, implicada en el desarrollo de un tratamiento médico para contrarrestar la covid-19. El propio director ejecutivo de la compañía, Ivan Loncarevic, en declaraciones a la agencia Reuters, ha explicado que la inversión se realizó en junio de 2020, pero se ha negado a decir el nivel de la cuantía.

QuantBioRes tiene alrededor de 11 investigadores trabajando en Dinamarca, Australia y Eslovenia, según Loncarevic, que enfatizó que estaban trabajando en un tratamiento, no en una vacuna.

La compañía está desarrollando un fármaco que impide que el coronavirus infecte la célula humana y espera lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña este verano, agregó.

La revelación del dueño de la biotecnológica se produce en medio de la polémica del tenista por negarse a vacunarse. Decisión que le ha costado no poder participar en el Open de Australia después de que el Gobierno australiano decidiera deportarlo por no cumplir con la normativa contra la covid-19, que recoge que no pueden acceder al país las personas que no estén vacunadas.

En la misma línea, Francia avisó de que el deportista tampoco podría participar en Roland Garros. El Gobierno francés informó de que todos los que compitan en el torneo tendrán que tener la pauta completa.