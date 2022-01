¿Podría jugar Djokovic el Open de Madrid?

Las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han abierto el debate sobre la participación de Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open de tenis. Tras la deportación del tenista de Australia y la negativa del Gobierno francés a que pueda participar en Roland Garros, la duda es en qué torneos entonces podrá jugar el número uno del mundo y si el Masters 1000 de la capital española estaría entre ellos.

En la decisión sobre su participación, a parte del propio tenista, hay varios agentes importantes que intervienen y pueden decidir el futuro de Djokovic en la competición, mientras mantenga su negativa a vacunarse.

¿Qué dice la Comunidad de Madrid?

Si bien el alcalde Almeida manifestó su desacuerdo con el comportamiento de Djokovic en Australia y su posición a favor de la vacunación, también declaró que le encantaría que el tenista dispute el Abierto de Madrid. Lo que resulta algo contradictorio, teniendo en cuenta la imagen que se daría al público incentivando la participación de una persona declarada antivacunas y que mintió al gobierno australiano para poder jugar el primer Grand Slam de la temporada. El alcalde lo justifica por el talento del serbio para el tenis, la clásica separación artista/obra.

Yendo a la normativa, la Comunidad de Madrid no exige el certificado covid ni siquiera para acceder a locales interiores, como restaurantes, o para realizar otras actividades, como sí sucede en la mayoría de comunidades autónomas. Por lo que Djokovic, vacunado o no, podría entrenar y jugar sin problemas en la Caja Mágica. Otra cosa es que la comunidad presidida por Ayuso publicara una norma por la que se prohibiese el acceso a recintos deportivos tanto a espectadores como a deportistas no vacunados. En ese hipotético caso, el tenista no podría disputar la competición. Pero ese escenario se antoja imposible. Más allá de supuestos, la realidad a día de hoy es que Djokovic no encontraría ningún impedimento por parte de la Comunidad de Madrid.

De todas formas, desde la Comunidad de Madrid se acogen a la normativa estatal para regular el acceso desde otros países. Por lo que pasan la pelota al Gobierno central en el caso de que hubiese algún tipo de discusión sobre el ingreso de Djokovic para disputar el torneo.

¿Qué dice el Gobierno?

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, se refirió a las palabras de Pedro Sánchez: "Ayer dijo el presidente de Gobierno que la ley es igual para todos, que se lo tenemos que recordar en otras circunstancias, pero aquí tienes que tener el certificado de vacunación o una prueba de que has pasado la enfermedad entre 11 y 180 días antes, una PCR hecha 72 horas antes o unos antígenos 48 horas antes. Si lo cumple, podrá venir", declaró la consejera a Europa Press.



"Las normas están para cumplirse", recalcó Pedro Sánchez en una rueda de prensa con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Desde el lado de los mandatarios, todos los caminos conducen a la normativa covid sobre la entrada de viajeros. Por lo que la ley decidiría el futuro de Djokovic.

¿Qué dice la ley?

La orden INT/657/2020, del 17 de julio publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) regula la entrada de viajeros a España con motivo de la pandemia. En el artículo 1 se recogen los "criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19".

Hay dos excepciones contempladas en dicha orden que permitirían la entrada de Djokovic en España. El apartado "e" recoge que puede ingresar: "Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones". Por tanto, dado que Djokovic obtuvo un pasaporte diplomático tras ganar la Copa Davis con Serbia, podría acogerse a ello.

El segundo apartado es el que posiblemente decantase la balanza a favor del serbio: "Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente". Teniendo en cuenta que se trata de un deportista de élite, Djokovic puede acogerse a ese apartado para solicitar entrar en España.



¿Qué dice la ATP?

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se encarga de organizar los torneos del circuito internacional, en colaboración con las federaciones. La postura de la ATP es la de que los deportistas se vacunen. Tal y como lo reafirmaron unos días atrás en un comunicado de prensa que recogió EFE.

Más allá de su postura, la ATP no decide quién participa o no según criterios sanitarios. Es decir, al igual que en Australia, deja en manos del Gobierno local la decisión de que el tenista entre o no en el país para disputar el torneo.

¿Puede participar Djokovic?

Según la normativa actual, todo parece indicar que no habría ningún problema en la participación del serbio en el Open de Madrid. Teniendo en cuenta que la Comunidad no pondría ninguna traba y al igual que la ATP le pasaría el testigo al Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno probablemente se acoja a la normativa publicada en el BOE, que como se señala anteriormente, recoge las excepciones que beneficiarían al tenista. Por lo tanto, según la ley, el Gobierno, la Comunidad de Madrid y la ATP, si Djokovic llega a España sin vacunarse, pero presentando una prueba de que ha pasado la enfermedad entre 11 y 180 días antes, una PCR hecha en las 72 horas previas o unos antígenos en las 48 anteriores, podría participar en el Open de Madrid.