La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado este miércoles una sesión histórica en la que decidirá si archiva el impeachment contra el mandatario norteamericano, Donald Trump, o da el siguiente paso abriendo un juicio político en el Senado que podría acabar con su cese. Si sale adelante, será la primera vez que un presidente republicano es reprobado en el Congreso.

El objetivo de esta sesión es que la Cámara de Representantes rechace o confirme el pliego de cargos elaborado por la Comisión Judicial, en base a un informe redactado por la comisión de investigación –integrada por las comisiones de Inteligencia, Exteriores y Supervisión y Reforma– que inició sus trabajos el pasado mes de septiembre.

La Comisión Judicial ha acusado a Trump de un cargo de abuso de poder por presionar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que abriera dos investigaciones que le beneficiarían para la reelección en 2020: una sobre las supuestas corruptelas del precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en sus negocios en Ucrania y otra sobre "la desacreditada teoría" de que fue ese país, no Rusia, el que interfirió en los comicios de 2016.

Además, el pliego de cargos reprocha a Trump que condicionará a estas dos investigaciones dos actos oficiales: la ayuda militar que Estados Unidos envía a Ucrania para hacer frente a la "agresión rusa" en Donbás y una "ansiada" visita de Zelenski a la Casa Blanca.

Trump también está acusado de un segundo cargo de obstrucción al Congreso por rechazar los requerimientos que le ha hecho la Cámara de Representantes tanto de información como de comparecencia en el marco de la investigación del impeachment. Según la Comisión Judicial, también ordenó a los funcionarios y agencias del Gobierno que desoyeran las peticiones parlamentarias en este sentido.

Está previsto que el debate, que ha arrancado sobre las 12.00 (hora local) y está previsto que dure unas seis horas, aunque los republicanos pretendían que fueran doce, algo que la Cámara de Representantes ha rechazado, por lo que la votación se producirá sobre las 18.00 (22.00 hora peninsular española).

"Estoy triste", ha dicho la presidenta de la cámara baja, la dirigente demócrata Nancy Pelosi, preguntada por la prensa en los pasillos del Congreso, según informa la cadena estadounidense CNN.

Entre las intervenciones destaca la del representante de Massachusetts Joseph Kennedy, que ha optado por leer una carta que ha escrito a los niños para explicar el impeachment a Trump. "Quiero contaros la historia de este día, dejar constancia de que hoy ganó la Justicia", ha leído.

"El precipicio" del Senado

En el caso de que la Cámara de Representantes rechace el pliego de cargos, el impeachment habrá naufragado. Si lo aprueba, comenzará el impeachment propiamente dicho, esto es, el juicio político a Trump en el Senado.

Trump se convertiría así en el primer presidente republicano reprobado por la Cámara de Representantes, dado que Richard Nixon (1969-1974) dimitió antes de que el proceso en su contra por el 'Watergate' llegara a este punto.

En términos generales, sería el tercer presidente en encarar un juicio político en el Senado, después de los demócratas Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), a los que salvó la mayoría oficialista en el Senado.

Trump ha confiado en todo este tiempo en que, si el impeachment llega al Senado, saldrá victorioso gracias a la mayoría republicana. Este miércoles se ha pronunciado en la misma línea para recomendar a la Cámara de Representantes que se ahorre el esfuerzo.

"Un presidente no puede ser cesado si no hay una posibilidad razonable de que el Senado le va a condenar (...) Entonces, la Cámara de Representantes no debería procesar al presidente. Si este es el nuevo estándar, cada presidente a partir de ahora es procesable", ha escrito Trump en Twitter citando al periodista de Fox News Andy McCarthy.

En la misma línea, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que ha aconsejado a los demócratas a "evitar el precipicio" en la cámara alta, dando por seguro que Trump será exonerado.