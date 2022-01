EEUU comienza a sacar al personal de su embajada en Ucrania y recomienda no viajar a Rusia

Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensión actual con Ucrania, justo después de haber hecho la misma recomendación para ese país y de ordenar que lo abandonen las familias de su personal diplomático.

En un comunicado, el Departamento de Estado coloca a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese país. Entre las razones que el organismo añade para pedir a sus ciudadanos que no acudan a ese país está la tensión con Ucrania, pero también la posibilidad de que los estadounidenses sean objeto de "hostigamiento", incluso por parte de "oficiales de seguridad del Gobierno ruso".

Incluye otras amenazas como "terrorismo", la pandemia o un "imposición arbitrario" de las leyes locales contra ellos. Además advierte de que la habilidad del Gobierno estadounidense de ofrecer ayuda de emergencia a sus ciudadanos en Rusia está ya "seriamente limitada", sobre todo en las zonas lejanas a la embajada en Moscú, debido a las propias limitaciones que el Gobierno ruso ha puesto sobre el personal consular estadounidense.

La recomendación se produce poco después de la emitida en el mismo sentido para Ucrania. En este caso, además, el Departamento de Estado ha ordenado que abandonen Ucrania las familias de los trabajadores de su embajada y ha recomendado la salida del personal no esencial ante la "amenaza" de una acción militar por parte de Rusia.

El departamento de exteriores estadounidense ha advertido de que hay informes que señalan que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras del país, en Crimea y en las zonas del este controladas por Rusia son "impredecibles" y se pueden "deteriorar" sin aviso.

Ha subrayado, además, que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares. Por eso ha insistido en que los estadounidenses que se encuentren en el país "deberían salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opción privada disponible. El Departamento de Estado ha pedido asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

La UE pide no "dramatizar"

En contraposición a la decisión de Estados Unidos, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania. Así lo ha asegurado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que además ha pedido no "dramatizar".

Borrell ha explicado a su llegada a la reunión junto a los ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas que "no haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica". Del mismo modo, ha añadido: "No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania".

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev. Por lo tanto, el alto representante europeo ha matizado que "no hay ninguna decisión al respecto" de reducir el personal de la Embajada, "a no ser que el secretario Blinken nos dé una razón que justifique este movimiento".

Aun así, ha agregado que "nada concreto se aprobará hoy, porque hay un proceso en curso" en el que los ministros de Exteriores seguirán "preparando" hoy "un paquete potente de sanciones". "El proceso de decidir sobre sanciones —ha recalcado— es complejo, pero hay que estar seguros de que todo estará listo para cuando sea necesario".