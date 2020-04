Abdul Mabud Chowdhury era uno de los sanitarios británicos infectados por el coronavirus. El viernes 3 de abril escribió una publicación en su cuenta de Facebook para alertar a su Gobierno de que el servicio público de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) carecía de equipos de protección personal (EPP) suficientes para sus trabajadores, que, al igual que los sanitarios del resto del mundo, se encuentran en la primera línea del escudo contra la pandemia.

Solo cinco días después, el pasado miércoles, Chowdhury murió a causa del virus. Según recoge la BBC, el urólogo, que falleció en el Hospital Queen's de Havering (al este de Londres) tenía 53 años. En su mensaje en Facebook le había pedido al Ejecutivo dirigido por Boris Johnson equipos de protección personal "y remedios apropiados para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias".

El sanitario había escrito su mensaje cuando ya estaba infectado por la covid-19 y, según ha relatado su hijo, en el momento de publicarlo ya no disfrutaba de un buen estado de salud. "Escribió esa publicación mientras estaba en ese estado solo por lo mucho que se preocupaba por sus compañeros de trabajo", aseguró.

Chowdhury trabajaba en el hospital de la Universidad de Homerton, en el este de Londres. Tras su mensaje, el secretario de Estado de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, aseguró que la administración estaba realizando un "esfuerzo hercúleo" para dotar a sus sanitarios de equipos de protección y anunció que se iba a desarrollar un plan para crear una industria nacional manufacturera de material sanitario.

"Me alegra que esto esté recibiendo tanta atención ahora que se necesita proteger a los trabajadores del NHS en la primera línea, porque me duele decir que mi padre no es el primer y, desafortunadamente, no será el último trabajador del Servicio Nacional de Salud en morir".