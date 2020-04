Duerme muy poco. "Asumí esta cartera perfectamente consiente a lo que me iba a enfrentar. Yo no escogí, yo exigí ser nombrado ministro. No solamente tengo la experiencia y el conocimiento, sino las conexiones internacionales que nos han ayudado a salir de la pandemia". Lo recalca Juan Carlos Zevallos López, el epidemiólogo de 62 años que el 21 de marzo de 2020 fue designado, ante una crisis en ciernes, Ministro de Salud Pública del Ecuador.

"Podía seguir muy cómodo en Miami. Vivía en Coral. Pero era mi obligación venir", asegura en una entrevista a Público. Como ha recorrido varios hospitales se ha hecho dos veces la prueba de la covid-19. Ha dado negativa. "Eso significa que los médicos podemos entrar a los hospitales. Si nos protegemos bien, no nos vamos a contagiar. Es un mensaje que los médicos deben saber".

Esta semana despacha desde Quito. Dejó momentáneamente Guayas, cuya capital es Guayaquil, centro de la tragedia por la cantidad de fallecidos y porcentaje de contagios (68,4%), porque en Quito se puede replicar lo experimentado en la ciudad-puerto.

El Gobierno de Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en Guayas, una de las 24 provincias del país latinoamericano. Aquí, del 1 al 15 de abril se reportaron 6.703 muertes. Pero en esta provincia, desde que inició la emergencia el pasado 1 de marzo, se han confirmado solo 193 decesos por coronavirus.

9.055 fallecidos en dos semanas: 421 confirmados por covid-19

Desde el anuncio oficial del primer caso, el pasado 1 de marzo, en Ecuador hay -hasta el 17 de abril- 1.096 decesos a escala nacional: 421 casos confirmados (antes de fallecer a esos pacientes les habían hecho el test para covid-19) y 675 "probables por covid-19".

En más del 90% de casos se desconoce la causa real de muerte

Es decir, en medio de esta pandemia, en más del 90% de casos se desconoce la causa real de muerte. De allí que el presidente Lenín Moreno ha admitido que la nación no estuvo preparada. A esto se suma un debilitado sistema sanitario público, que no ha tenido espacio para atender a enfermos y cuyas morgues quedaron rebosadas.

Si se hace una sumatoria, del 1 al 15 de abril, según datos del Registro Civil, han fallecido en todo el país 9.055 personas: 6.703 en Guayas y 2.352 en las restantes 23 de provincias. Y de esas 9.055 solo 421 confirmados por covid-19.

"Hacer pruebas a muertos es complicado, costoso y riesgoso"

No se harán pruebas a los fallecidos, recalca el Ministro de Salud. Por tanto, no se tendrá un número real de las víctimas mortales por el virus. "Es muy complicado realizarlas; se necesitaría meter un tubo endotraqueal, ir al pulmón y tomar una muestra del pulmón. Y eso es una cuestión completamente costosa y riesgosa para la persona que la está haciendo. Tenemos una alternativa: la autopsia verbal. Nos entrevistamos con los deudos sobre los síntomas que el paciente tenía y de acuerdo a eso actuar. Siempre vamos a tener un subregistro. No solamente acá sino en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de pandemia o desastre de grandes magnitudes. Pero estamos empeñados en buscar la mayor cantidad posible de información para transparentar y tener todos los datos".

El Secretario de Estado asegura que, tras superar de a poco la crisis en Guayaquil, "vamos a enfocarnos en Quito, por eso me he trasladado a la capital y vamos a hacer visitas importantes en Tungurahua, Manabí, Esmeraldas y Azuay. El haber creado con la experiencia de Guayaquil unas matrices que nos sirven determinar cuál es el talento humano, cuál es la infraestructura que se va a utilizar, cuáles son los insumos que la gente va a necesitar; los albergues o sitios de acogida que están fuera de los hospitales".

Aclara, sin embargo, que la dura experiencia de Guayaquil no necesariamente se va a replicar en Quito. "En menor proporción. Aunque iniciaron iguales, las curvas han sido distintas. Sin embargo, en Guayaquil esa medida se anticipó. La curva ha sido menor en Quito, pero comenzamos a ver que la capital de la República tiene una cantidad de casos alarmantes".



"No se tiene toda la información de cifras todavía"

El Gobierno ha sido cuestionado porque inicialmente no ha transparentado las cifras, en particular de las víctimas mortales. Zevallos responde: "En medio de la crisis no se tiene toda la información todavía. Estoy hablando de las autopsias verbales que se van a hacer. O de información que aún no está en el sistema. Vamos a consolidar y a poner todos los datos en un solo sitio y de acceso libre, guardando todas las cuestiones de bioética. Por ejemplo, identificadores personales no se van a poner. Además, el INEC (Instituto de Estadísticas y Censo) también está trabajando en ello".

Para el Ministro de Salud, hasta finales de junio no se podrá tener un panorama claro de cuándo Ecuador podrá retornar a la normalidad, porque "tenemos 120 días de pandemia. Es el tiempo que duró en China, que se replicó en Corea del Sur, que pasó a Singapur y que todavía se está viviendo en Europa y ahora dramáticamente en EEUU y en el resto de América Latina. No es un número mágico; está dado por la curva epidemiológica normal, que tiene una forma de campana y que dura 120 días".

Según él, esos 120 días acumula no solo el número de fallecidos sino el contagiados. "Hay otra manera más fácil que se usa durante la pandemia: cuántas personas han sido diagnosticadas positivas y, de ellas, cuántas fallecen. Nuestro promedio está en 3,49% con datos de hoy martes. A nivel mundial está en 4,9%. Nosotros estamos en el límite. En Guayaquil estamos llegando al final de la curva de ascenso. Tenemos varios indicadores que la cantidad de fallecidos y contagios van disminuyendo; se ha estabilizado".

Asegura que las morgues "ya no están desbordadas"

El Ministro de Salud ecuatoriano recalca que la crisis sanitaria se va controlando en Guayaquil, llamado el Wuhan de Ecuador. El mundo conoció las imágenes de cientos de cadáveres en viviendas y calles. "La gestión que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta ha tenido un éxito muy grande. Ha logrado recoger los cadáveres. Y ese acopio ha sido de manera organizada, estructurada, con todos los registros. Ahora estamos en una fase sucesiva que es la inhumación". También, insiste en que las morgues de hospitales públicos ya no están desbordadas.

"Se ha superado el drama quienes hurgaban en las morgues móviles para buscar a sus familiares fallecidos. Hubo un aumento de difuntos tanto a nivel hospitalario como en los hogares. Esos cadáveres fueron llevados al hospital del Guasmo de Guayaquil, que también era centro de acopio. Hay cuerpos que no fueron retirados del hospital; que fueron abandonados fuera de casas sin identificación y cadáveres que no permitieron los familiares que se los lleve la Policía porque ya tenían un arreglo con las funerarias".

Un trabajador construye tumbas para las víctimas mortales de la covid-19 en Guayaquil (Ecuador). / EFE - MARCOS PIN

"El problema es más complejo de recojo y entierro. No es excusa, de ninguna manera, si algún cadáver no se identifica. Todos los cadáveres están identificados; se tiene una manija del lado izquierdo, como es la disposición internacional. También están en bolsas y esas bolsas tienen una identificación exterior. Puede que se haya desprendido de una bolsa y yo tengo que buscar… Por más seguridades que se pongan".



"Ecuador ya puede hacer todas las pruebas necesarias"

Para el ministro, Ecuador ya tiene la capacidad para hacer todas las pruebas necesarias de covid-19. Se ha dispuesto -asegura- una estratificación de quién necesita primero: "En Guayaquil hacemos mil pruebas por día. La experiencia de otros países, como Corea del Sur, es que mientras más pruebas se hagan, se puede controlar la expansión del virus. Y ese es el objetivo. En Ecuador teníamos un número limitado de muestras; lo que se hizo fue una selección de esos pacientes. Entonces usted en Corea del Sur encuentra que menos del 10% de las pruebas salen positivas. En nuestro caso el 55% salen positivas, es decir, decir que hubo una selección de quién se hace la prueba".