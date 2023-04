España evacúa a 104 civiles de Sudán

En "una operación extremadamente delicada", según ha afirmado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, España ha evacuado a 104 civiles de Sudán, 30 españoles y otros 70 de varias nacionalidades. Los evacuados llegarán este lunes, sobre las 11.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según han confirmado los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa tras haber despegado de Jartum, la capital de Sudán el domingo por la noche.

Un avión militar español despegó de Jartum poco antes de las 23.00 horas del domingo (hora peninsular) con alrededor de un centenar de pasajeros de ocho nacionalidades. Hay portugueses, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezolanos, colombianos y argentinos, además de sudaneses, según ha informado Exteriores. El primer destino era el vecino país de Yibuti, donde los evacuados hicieron escala.

El Gobierno ha desplazado a Sudán a 90 militares españoles con vehículos blindados RG-31 y efectivos de operaciones especiales para escoltar a los civiles evacuados. La imposibilidad de acceder al aeropuerto de Jartum, cerrado por los combates en la capital sudanesa, obligó a despegar desde una base militar ubicada a 16 kilómetros de la capital. El trayecto, según las fuentes consultadas, se subrió sin incidentes.

El grueso de los soldados desplazados a Sudán para la evacuación de los civiles regresa en un segundo avión militar que la medianoche pasada aún no había despegado. ​

Albares había apuntado inicialmente a la evacuación de unos 60 españoles, pero finalmente fueron una treintena los que abandonaron Sudán en los aviones fletados por el Gobierno, después de que algunos hubieran conseguido salir del país por sus propios medios antes del operativo y otros hayan optado por quedarse.

Respecto a estos últimos, el ministro no ha querido "dar cifras por motivos de seguridad", aunque ha reconocido que "no es un número muy elevado", poco más de una docena, y no ha descartado que puedan optar en un futuro por sumarse a alguna de las operaciones de evacuación que están llevando a cabo otros países, con apoyo del Gobierno.

Acaban de despegar de Jartum los aviones @EjercitoAire con nuestros ciudadanos y @EmbEspSudan a bordo. También viajan otros ciudadanos europeos y latinoamericanos. Ningún incidente en el traslado de nuestro convoy.



Llamamos al alto el fuego y a retomar el diálogo en Sudán. — José Manuel Albares (@jmalbares) April 23, 2023

Asimismo, Albares ha confirmado que todo el personal de la embajada española en Jartum, incluido el embajador Isidro González, y sus familiares han abandonado el país. "En este contexto bélico, esperemos que sea breve, no hay relaciones diplomáticas posibles", ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores español.

Además de los evacuados este domingo, otro grupo de españoles decidió voluntariamente permanecer en el país o abandonarlo por otros medios, mientras que algunos ya habían conseguido salir del país antes de la puesta en marcha de este dispositivo. El Gobierno contabilizaba al menos 80 ciudadanos españoles en el país africano.

Un amplio operativo militar

El operativo, por parte de las Fuerzas Armadas españolas, ha estado compuesto por cuatro aviones del Ejército del Aire y del Espacio, que han operado entre Yibuti y España para transportar todo el material y personal militar implicado en la operación, que se ha llevado a cabo desde el aeropuerto de Jartum.

Para ello, añade Defensa, se ha implicado a cerca de 200 militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire.

Igualmente, desde Yibuti se ha contado con el apoyo del personal del Destacamento Orión, que se ha convertido en base avanzada para el despliegue de la Operación de evacuación de personal civil español en Sudan tras el estallido del conflicto armado.

José Manuel Albares y Margarita Robles, ministra de Defensa, se han mantenido en permanente contacto durante todo el día de hoy para asegurar el éxito de la operación. El traslado se ha realizado desde el Embajada de España en Jartum, "sin ningún tipo de incidente gracias a un dispositivo de seguridad para garantizar la integridad del traslado para los miembros del convoy", precisa Exteriores.

El sábado la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que España ha enviado seis aviones militares (cuatro volaron el viernes y otros dos ayer) para llevar a cabo la evacuación, ya que la situación en Sudán "es muy complicada" y señaló que el Gobierno está "muy pendiente" para llevar a cabo la evacuación en el momento en que el alto el fuego sea efectivo y real.