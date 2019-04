Ricardo Patiño: "Estados Unidos ha minado la confianza internacional"

Es uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y uno de los hombres fuertes y con mayor influencia en el Gobierno de Ecuador. El canciller Ricardo Patiño (Guayaquil, 1955) ha acompañado al presidente ecuatoriano durante toda su carrera política y, quién sabe, si podría ser su sucesor si el mandatario finalmente opta por no presentarse a su cuarta reelección.

Antes de asumir la cartera de Relaciones Exteriores fue el titular de otros tres ministerios, entre ellos el de Economía y Finanzas. Es una de las voces más autorizadas de toda América Latina para analizar pasado, presente y futuro de la región. Lleva más de un año negociando con Reino Unido para conseguir un salvoconducto que permita a Julian Assange salir de su encierro en la embajada ecuatoriana en Londres.

Durante una entrevista en Madrid, Patiño carga contra el "cinismo" de las potencias internacionales y de los organismos financieros y aplaude la valentía del extécnico de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU Edward Snowden que ha vuelto a sacar a la luz, como ya hiciera el fundador de Wikileaks, las vergüenzas de Washington.

Ecuador fue el primero en ofrecer asilo político a Snowden tras salir de Hong Kong

El espionaje de EEUU es gravísimo. Ha hecho que cambiemos nuestra forma de trabajar en las cancillerías. Lo que nos lleva a meses atrás cuando la Administración de Barack Obama alegaba que había impulsado toda esta patraña, porque esto es una vergüenza mundial, para proteger a EEUU y al mundo del terrorismo. ¿Qué tiene que ver el teléfono de la señora Merkel con el terrorismo? ¿Hay alguna relación entre el teléfono del papa Francisco con el terrorismo? El nivel de contradicción al que ha llegado el sistema de espionaje de EEUU ya no tiene límites. EEUU se ha llevado por delante todas las normas internacionales, las relaciones entre los países. No se vio claramente en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero yo creo que es necesario, y en América Latina estamos trabajando en ello, lograr una condena adecuada contra lo que ha sucedido. Mira qué importante fue la información que Snowden desveló, el mundo le debe un tributo.

¿Qué tipo de condena o qué medidas se pueden tomar contra el espionaje de Washington?

"El nivel de contradicción al que ha llegado el espionaje de EEUU ya no tiene límites"

No te puedo adelantar, es muy difícil imaginar lo que se pueda hacer, pero espero que el nivel de reacción e indignación permita que EEUU no quede impune. El espionaje ha generado una vergüenza mundial, un nivel de desconfianza en el mundo entero. EEUU se defiende diciendo todos los países espían, eso es falso. Cierto es que todos tenemos que tener un nivel razonable de información política, pero no todos los países espían los teléfonos de los presidentes del mundo. El planeta se merece un tipo de medidas contra el espionaje.

¿EEUU ha demostrado su desprecio a la soberanía nacional de aliados y no tan aliados?

Yo creo que sí. Ha demostrado su falta de respeto. Ha minado algo que es muy importante que es la confianza internacional, ya no de los que ellos llaman sus enemigos, sino también sus aliados, los más cercanos a ellos.

Las revelaciones de Snowden han puesto contra las cuerdas a la Administración estadounidense, como ya hiciera Julian Assange, refugiado desde hace más de un año en la legación ecuatoriana en Reino Unido. Ante el estancamiento de su situación, ¿se plantean emprender acciones legales contra las autoridades británicas?

Todavía no hemos tomado la decisión, pero sí hemos empezado a estudiar la posibilidad de presentar una demanda contra Reino Unido ante organismos internacionales ya que después de más de un año se han cerrado todas las ventanas para poder llegar a un acuerdo diplomático y las autoridades británicas rechazan conceder un salvoconducto a Assanse. Hay que ver también a qué Corte podemos acudir. Sabemos las presiones y los niveles de influencia que se tienen en todos lados. Por ahora, nosotros insistimos ante el Gobierno de Reino Unido que tienen la obligación de otorgar el salvoconducto y esperamos que en algún momento lo hagan, que recapaciten y se den cuenta del nivel de afectación que está teniendo sobre el derecho de Assange de tener una vida libre, con dignidad. Sin que se haya realizado un juicio ni se hayan presentado pruebas, Assange prácticamente ya ha cumplido casi un año y medio de la posible condena que pudiera imponerle la Justicia sueca. Espero que reino Unido se dé cuenta de la significación histórica para el país de lo que está haciendo: impedir la libertad de una persona que ofreció un espacio para que el mundo se enterara de las atrocidades que miembros de las fuerzas armadas estadounidenses cometieron en algunos lugares del mundo. Alguna repercusión histórica tiene que haber.

¿Cuánto tiempo más podrá aguantar así Assange?

"Assange prefiere envejecer en la embajada de Ecuador antes de ir a Guantánamo"

Antes de concederle el asilo, le aclaramos las implicaciones que esto podía tener. Él lo sabe. Nos dijo que prefería estar en la embajada los años que sean necesarios, envejecer en ella, antes de estar en Guantánamo, antes de estar sometido a la justicia de EEUU. Cuando le visité le vi con buen ánimo, seguramente ver las repercusiones de su trabajo, las comunicaciones que mantiene a través de las vías informáticas, le permite mantener un estado de ánimo suficientemente alto. Por supuesto que estamos preocupados por los riesgos del encierro para su salud. Nosotros hemos hecho saber a las autoridades británicas el perjuicio que están haciendo al concepto mismo de libertad de expresión.

Uno de los motivos de su visita a España es tratar la situación de la población ecuatoriana en el país, especialmente afectada por los desahucios

Son problemas muy grandes y muy graves. Hay que ir más allá de los números. Hay quien puede pensar que 10.000 familias no son muchas, sin embargo el drama de una familia ya es demasiado. Imagínate decenas de miles de casos de gente que después de comprarse una vivienda y traerse a su familia, pierde el empleo con la crisis, que es culpa de otros, y las expectativas con ello de tener ingresos. Pero además de eso, tiene que entregar la casa, y además de eso se queda con la deuda. Estamos dando asesoría, todavía limitada, ofrecer protección. Se encuentran en una situación muy complicada, a pesar de que hay muchos ecuatorianos que se sostienen gracias a la movilización y al trabajo de las distintas plataformas y organizaciones. También están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.

¿Acciones legales contra quién?

Contra los responsables de la crisis y contra los responsables de los desalojos y de las cláusulas abusivas de las hipotecas. La banca es la responsable de todo esto, no hay ninguna duda. También hay algunos otros cómplices de la crisis, otros que también han actuado, pero fundamentalmente es una responsabilidad del sistema financiero y de determinados bancos que actuaron con la más absoluta irresponsabilidad, calcando la crisis inmobiliaria anterior en EEUU. Esos responsables no pueden ser los que finalmente se vayan a sus casas con millones, en algunos casos con miles de millones, tranquilos, a pasar su vejez mientras dejan a decenas de miles de familias en la quiebra más absoluta. Esto no podemos aceptarlo y estamos estudiando la posibilidad de respaldar las demandas de las organizaciones de ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria que, nosotros como Gobierno, por supuesto, respaldamos.

La crisis ha potenciado el retorno de ecuatorianos a su país e incluso ha empezado a cambiar el panorama: ahora son los españoles los que buscan futuro en Ecuador

"Con el FMI no hay ninguna esperanza. Son vulgares cobradores de los banqueros internacionales"

Eso no nos preocupa. Nos sentimos obligados a ofrecerles las mejores condiciones posibles cuando regresen. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que puedan reintegrarse a la sociedad ecuatoriana entendiendo la crisis. Lo que es menos esperado es la cantidad de españoles que están yendo a Ecuador. Se ha duplicado la colonia española en muy pocos años. Nosotros incluso hemos invitado a miembros de la comunidad académica internacional. Estamos trabajando en un intenso plan de mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana, creando cuatro nuevas universidades estatales, y nosotros no tenemos suficiente personal capacitado en Ecuador para darle el mayor nivel de excelencia a la universidad.

Los muchos profesores españoles sin trabajo pero que tienen formación son recibidos con mucho gusto. También recibimos muchos médicos. Necesitamos reforzar la planta profesional médica en nuestro país y para ello requerimos muchos especialistas para la intensidad de trabajo que está desarrollando Ecuador, que ha triplicado el presupuesto en los seis años, a diferencia de lo que hacen otros países, en Educación y en Sanidad. Porque se aumenten los recursos, la cantidad de dinero, el sistema necesariamente no mejora en su calidad, lo que se necesita es el talento humano adecuado.

¿Hay alguna receta alternativa a la austeridad en la que está inmersa España y el resto de Europa?

Siempre insistimos en no considerarnos un ejemplo de nada, pero nuestras experiencias sí podrían ser una referencia. Al llegar a la campaña electoral en 2006, anunciamos expresamente que nos desligaríamos del tutelaje del sistema financiero internacional, que parecía que era el destinado a poner orden y a supuestamente lograr relanzar el desarrollo de nuestros países. Hemos demostrado en la práctica que eso no es así.

Uno de nuestros principales éxitos es habernos liberado del tutelaje del FMI -Fondo Monetario Internacional- y del Banco Mundial. Era increíble el nivel de exigencia para que Ecuador dictara políticas macroeconómicas nefastas que condujeron a nuestro país a la crisis, no sólo económica, sino también a un desastre social. No sólo se perjudicó la calidad de vida de la población, sino que también el pueblo ecuatoriano empezó a perder la esperanza y, cuando hay desesperanza, mucha gente empieza a pensar en dictaduras. Lo mejor que hicimos fue haber escogido un Gobierno democrático que tuviera autonomía en su toma de decisiones y ese es uno de los principales mensajes que podemos ofrecer: por favor, libérense del tutelaje del FMI y del Banco Mundial. La receta para el desastre está en el FMI, no hay país que haya podido levantar cabeza con su apoyo. Con el FMI no hay ninguna esperanza. Son vulgares cobradores de los banqueros internacionales.

¿Cómo valora la política de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy?

No quiero hacer comentarios. Eso corresponde a la decisión soberana del Gobierno español. En lo que afecte a los ecuatorianos nosotros estamos estableciendo los diálogos correspondientes. Nosotros tenemos nuestro propio criterio, como ya he comentado sobre los organismos internacionales reguladores. Hemos hecho las cosas de manera distinta, pero respetamos la decisión soberana del Gobierno español.

Ahora Ecuador está inmerso en un litigio contra la empresa Chevron por la contaminación por petróleo de la Amazonía, la mayor que ha sufrido la región

"Chevron ha tenido la costumbre de someter a países y comunidades. Aquí se ha equivocado de país"

El Gobierno no participó en el juicio que iniciaron las comunidades amazónicas. Nunca nos involucramos. Pero en 2011, la empresa Chevron demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de La Haya para que le fueran devueltos los 19.000 millones de dólares por los que inicialmente fueron condenados. Argumentan que en algún documento del Gobierno de 1998 se liberó de culpa a la por aquel entonces Texaco diciendo que ya habían limpiado todo lo que habían contaminado, lo que es mentira. Chevron no solo inició una demanda contra Ecuador, sino que inició una campaña mundial de desprestigio contra nuestro Gobierno, contra la Justicia ecuatoriana, que es la razón por la que nosotros hemos salido a defender el prestigio de nuestro país.

Hasta ahora no habíamos emprendido ninguna acción legal, pero ahora no tenemos otra alternativa, no lo podemos tolerar. Como ha dicho el presidente Correa nuestra alma más letal es la verdad. El proceso judicial en Ecuador todavía no ha terminado, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado. Mientras, seguiremos con nuestra propia campaña para desvelar la verdad del caso y para pedir el respaldo y la solidaridad internacional ante la agresión de una empresa gigantesca que ha tenido la costumbre de someter a países y comunidades. Aquí se ha equivocado de país.

Precisamente, las explotaciones petroleras anunciadas después de que la Iniciativa Yasuní-ITT no pudiera seguir adelante parece que han revivido el enfrentamiento entre la población indígena y el Gobierno

Esa idea de enfrentamiento es más que nada una percepción limitada por alguna información que sale de nuestro país. La mayor parte de las comunidades indígenas de la Amazonía respaldan la decisión del Estado ecuatoriano. Lo han dicho enfáticamente a través de manifestaciones públicas y privadas. ¿Por qué? Digamos que hay una gran diferencia entre lo que hicieron los anteriores Gobiernos y lo que ahora hacemos nosotros. Hemos tomado una clara decisión. El principal beneficiario de la explotación petrolera son ahora las comunidades amazónicas, antes lo único que les quedaba era la contaminación y la basura como en el caso de Texaco-Chevron. Las comunidades amazónicas y sus autoridades saben la importancia para superar la pobreza de los recursos procedentes del petróleo. Lo único que vamos a perjudicar es a apenas una milésima parte del territorio del Yasuní. Eso va a permitir al Estado ecuatoriano recibir recursos, que no lo va a recibir nuestro Gobierno, lo van a recibir los próximos Gobiernos, para poder seguir combatiendo, como estamos haciendo, la pobreza, la miseria y poder lleva a Ecuador hacia un desarrollo sostenible.

Desde diferentes focos se hace especial hincapié en las críticas internas que recibe el Gobierno. ¿Se puede decir que el presidente Correa y el Ejecutivo ecuatoriano están pasando por una crisis de confianza?

"Chávez fue extraordinario, pero no imprescindible porque si no estaríamos condenados a no poder seguir adelante"

Absolutamente no. Las últimas encuestas, y que no las hace el Estado ecuatoriano, las hacen empresas privadas y empresas internacionales, revelan que Correa es de los dos presidentes de toda América, incluido EEUU, con mayor nivel de aceptación, de credibilidad y de popularidad tras el presidente Medina de República Dominicana. La gestión del presidente Correa tiene el 84% de aprobación cuando entramos en el séptimo año de Gobierno. Esto es inédito. Son números difíciles, incluso, de entender. Algunos dicen que hacemos trampa, no, nosotros no hacemos las encuestas.

¿Qué futuro le augura a América Latina y a alianzas y organismos regionales como ALBA y UNASUR sin la presencia de una figura tan relevante como Hugo Chávez?

Yo diría que absolutamente necesario e importante, extraordinario líder, pero no imprescindible porque si no estaríamos condenados a no poder seguir adelante. Imprescindible son los pueblos, el liderazgo colectivo. Chávez fue extraordinario, todo hay que decirlo, un hombre de una visión y una valentía, un ejemplo para todos nosotros, pero nadie es imprescindible. Tenemos que rellenar ese hueco que ha dejado Chávez especialmente para América Latina. Su empuje siempre permitió el crecimiento de los procesos de integración. Estamos convencidos de que el presidente Maduro también tiene la capacidad de llenar ese vacio. De todas formas la pérdida de Chávez es un bache. Los procesos, básicamente tres, el ALBA, UNASUR y CELAC, que tenían su huella, se ven afectados, ciertamente, pero estamos seguros de que una acción colectiva nuestra, de los pueblos, va a permitir que eso continúe a pesar de algunos momentos de limitación que tenemos.