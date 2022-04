Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado que niños y niñas migrantes que llegan solos a Estados Unidos continúan sufriendo un trato "atroz" cuando están bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas entidades han presentado una queja a la la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El grupo humanitario Americans for Immigrant Justice (AI Justice) ha señalado que "los niños sufren maltrato en forma de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, falta de alimentos y agua suficientes, sometimiento a temperaturas irrazonablemente frías sin acceso a mantas, separación familiar y otras violaciones de derechos humanos".

Maite García, abogada de la organización, ha manifestado que "esta administración, como otras anteriores, se ha quedado corta en la protección de los derechos de los niños bajo la custodia de CBP". La asociación ha reclamado que "es hora de que CBP rinda cuentas y se haga responsable de sus acciones".

Esta demanda se ha sumado a las interpuestas por otros grupos que representan a niños no acompañados en todo el país como Kids in Need of Defense (KIND), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP).



Las quejas se extienden al Gobierno de Biden

Además, el grupo denominado Proyecto de Responsabilidad del Gobierno solicitó al Congreso y a las agencias federales de supervisión que investiguen y evalúen las condiciones de los centros de acogida para menores migrantes, según la agencia EFE.

La organización de vigilancia remitió una carta el martes donde pidió revisar las condiciones de los centros que están gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). El escrito recoge las quejas de la mala gestión y la situación de abandono de los Centros de Ingreso de Emergencia (EIS). Estas instalaciones las estableció el Gobierno de Joe Biden para intentar solventar la masiva llegada de menores migrantes no acompañados durante el pasado año.

Durante abril de 2021, una ola masiva de niños migrantes cruzaron solos la frontera desde México. El Gabinete estadounidense llegó a tener bajo su custodia más de 23.000 menores. Esta crisis humanitaria no ha concluido. Según datos del HHS, hasta el 4 de abril había bajo su custodia 10.448 menores. Otros 509 estaban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.