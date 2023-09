Evo Morales confirma su candidatura para las elecciones de 2025 en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 y señaló que le "obligaron" a tomar esta decisión por lo que va a "batallar", en medio de la división interna del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio", sostuvo Morales (2006-2029) en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

(Habrá ampliación)