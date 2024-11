"Me dicen el señor del fentanilo, la receta me la pasaron los chinos"

Chucho, un cocinero de fentanilo que conocí en una frutería a las afueras de Culiacán, me tarareó la canción El Niño Perdido. "Ha estado huyendo desde que era un niño. Sin saber a dónde ir. Su alma estaba en el lugar equivocado. Era como todos los demás, pero nadie era como él".

Es uno de los populares narcocorridos, las canciones tradicionales mexicanas que elogian la vida de los narcos. Chucho buscaba con su teléfono más canciones en YouTube México porque me decía que sin ellas no entendería el trasfondo del negocio.

Su alma estaba en el lugar equivocado

Le pregunté si Europa estaba bajo la amenaza de una crisis de fentanilo, pero Chucho continuó tarareando narcocorridos. ¿No lo sabía? ¿No quería decírmelo? ¿Mis preguntas le aburrían?

"Es un verdadero narco. ¡Se ha comprado una avioneta de 250.000 dólares!", nos interrumpió el jefe de la frutería. "Al tío le gusta divertirse. Chucho, ¡cuéntanos cómo tratas a tus mujeres! ¡Tiene cuatro! ¿Te lo puedes creer? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres?". Chucho se limitó a sonreír y volvió a su teléfono. Deslizaba fotos de sus chicas como en una app de citas: derecha, pechos operados, derecha, mucho maquillaje, derecha, tacones altos y un bolso Gucci. Como si quisiera demostrar que es el tipo de persona con la que un periodista de Europa querría dar.

Intenté averiguar quién era el hombre que cocinaba la muerte cada día. Entonces me pregunté en voz alta si alguna vez había acostado a sus hijos. ¿Les canta narcocorridos en lugar de nanas? ¿Van a rezar a Jesús Malverde, el santo local, los domingos por la mañana?

Visité la capilla del santo patrón de los narcotraficantes mexicanos como sugirió el cocinero. En el centro de la ciudad, casi en frente de las oficinas del Estado, los fieles encienden velas, rezan y ofrecen billetes de un dólar al santo. Hay un puesto de recuerdos frente al edificio. Estaba mirando las gorras de El Chapo cuando la vendedora me preguntó amablemente si me gustaba "el nuevo santo". Luego me dio una gorra de béisbol con el número 701. Porque la revista Forbes clasificó al barón mexicano en el puesto 701 entre las personas más ricas del mundo en 2009. Hoy, El Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos (EEUU).

Capilla en Culiacán de Jesús Malverde, santo local y patrón de los narcotraficantes. Se trata de un santo popular, no reconocido por el cristianismo. Arriba a la izquierda puede verse un busto del santo, que fue un bandolero de finales del siglo XIX. — Szymon Opryszek.

Y me pregunté si tal vez Chucho lleva a sus hijos a pasear en su razer, como se llama en Culiacán a los vehículos todoterreno con suspensión elevada. Coloridos y ruidosos, con narcocorridos que suelen sonar a todo volumen en altavoces externos, atraviesan el bastión del cártel para desaparecer tras los alambres de espino que rodean sus mansiones exclusivas.

También ignoró en silencio el tema de los hijos. Sacudió la ceniza de su cigarrillo y tarareó el estribillo: "Era como todos los demás, pero nadie era como él".

"Dios siempre cuida de mí y mi sombrero"

Me preguntaba si los narcocorridos realmente hablan del mundo de las pandillas. ¿Siguen a los contrabandistas? Si escuchas atentamente las letras, ¿puedes oír que hablan de ajustes de cuentas, alianzas, traiciones y posiblemente incluso de las pastillas azules de fentanilo?

"Los corridos son crónicas vivas de los pueblos mexicanos. No tienen nada que envidiar a los periódicos"

"Los corridos siempre han sido crónicas vivas de los pueblos mexicanos. No tenían nada que envidiar a los periódicos", explica el investigador José Manuel Valenzuela, autor del libro Corridos tumbados: Bélicos ya somos, bélicos morimos. "Usaban un doble sentido para describir los acontecimientos que marcaban a nuestra sociedad: decisiones políticas, luchas entre los señores de la droga... Durante la prohibición, los mexicanos escuchaban 'corridos de tequila'. Las canciones creaban narrativas, ayudaban a la gente a entender la realidad que les rodeaba. Creaban héroes de una identidad colectiva. Y en este sentido, aunque el mundo haya sido tomado por TikTok e Instagram, nada ha cambiado".

—¿También hablan de fentanilo?

—Claro, pero recuerda que la fuerza de los corridos radica en las metáforas —dijo Valenzuela.

Intentó enseñarme a leer entre líneas las letras de las canciones. Aprendí que "la flor más hermosa" es una amapola para producir opio, los "cuernos de chivo" son kalasnikovs, y el "701" de una de las canciones es una clara referencia a El Chapo. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se refiere a la nostalgia como "el hombre del sombrero".

El Mayo fue capturado por los estadounidenses en julio. El estado de Sinaloa se sumió en el caos. Los Chapitos, los hijos de El Chapo y compañeros de armas del anciano El Mayo, comenzaron una batalla entre ellos. El día después de mi encuentro con el cocinero en Culiacán, desperté con un mensaje del jefe de la frutería preguntándome si estaba a salvo. Me aconsejó esperar en el hotel unas horas hasta que la situación se calmara. Ese día, hubo enfrentamientos brutales por el control, incluido el control del comercio de los "botones azules", como uno de los cantantes llama al fentanilo.

"El lenguaje de los corridos está en constante evolución, pero es un reflejo de la realidad. Los narcotraficantes salieron de la clandestinidad durante los primeros diez años del siglo XXI, debido a la guerra librada por el Gobierno del presidente Felipe Calderón contra los cárteles. Los cadáveres se amontonaban. Se notaba en el lenguaje cada vez más brutal de los corridos, que cantaban directamente sobre asesinatos, sangre, traiciones y odio a los rivales", me explicó Valenzuela.

"Después de todo, las canciones son un elemento de la narcocultura; participan en la construcción de un significado del mundo. No solo crean héroes, sino que también glorifican la vida loca, la violencia y el tratar a las mujeres como 'trofeos'. Por eso son una narrativa tan seductora para millones de jóvenes mexicanos".

Hoy, todo el país escucha a Peso Pluma, un vocalista que no solo ganó un Grammy, sino que también fue incluido en la famosa playlist de Barack Obama. Se convirtió en un icono, a pesar de que algunos de sus videos musicales fueron filmados en las exclusivas mansiones de Los Chapitos, y no se puede descartar que hayan sido realizados a petición de los narcos.

A menudo se ordena a los cantantes de narcocorridos que canten alabanzas a los señores de la droga; una de las estrellas del género admitió recientemente que había recibido 25.000 dólares de los cárteles por una canción, y eso no es en absoluto una tarifa récord.

El cocinero Chucho aún no tiene su propio narcocorrido. Cuando en broma le pregunté sobre eso, comenzó a soñar despierto. Nos preguntamos de qué trataría esa canción. ¿Sobre cocinar fentanilo en laboratorios escondidos en las montañas? ¿Sobre no tener miedo a la muerte? ¿Sobre sobornar a la policía? O tal vez sobre el hecho de que un chico corriente de la ciudad se compró una avioneta y se ligó a cuatro chicas gracias a sus habilidades como cocinero.

"Y todo eso sucedió de golpe. ¿No lo parece, verdad?", exclamó emocionado el jefe de la frutería, que había organizado nuestro encuentro y estaba escuchando nuestra conversación.

Una canción sobre la guerra entre "Pizza" y "Sombrero"

Le conté a Alejandra León Olvera, investigadora de la narcocultura de la Universidad de Querétaro, sobre la escena en la frutería.

—Un típico buchón, —sonrió.

—¿Qué significa eso?

—Hace un tiempo, este término, que era más bien peyorativo, se refería a campesinos que vivían del cultivo de marihuana. Llevaban camisetas de satén con gallos y sombreros de ranchero, como los narcos de los años 90. Hoy en día, un buchón es un hombre de éxito, gracias a las redes sociales. Vive en el lujo total: coches trucados, música ostentosa, villas con piscina, las marcas de ropa más caras y un séquito de mujeres hermosas. Puro hedonismo, una vida de exhibición, el ejemplo perfecto de un narco.

—¿Qué propósito cumple?

—La idea del dinero fácil se ha convertido en el principal elemento de comunicación entre los cárteles y el pueblo. La narcocultura no solo es una moda, es también uno de los elementos para construir un mito. Así le dicen a los jóvenes '¡Mira, esto es lo que la vida te ofrece!' Esto no solo se aplica a los hombres. Las mujeres caen en la misma trampa, un ejemplo es la narcoestética, la afición a la cirugía plástica para convertirse en una buchona influyente.



David Saucedo, estratega electoral y experto en seguridad de México, cree que la narcocultura debe tratarse como uno de los cuatro pilares del poder de los cárteles. "Tienen sus facciones armadas, que les sirven como paraguas para protegerse de políticos corruptos, una válvula de escape de los servicios comprados: la policía, el ejército y la marina, pero también una especio de capital social forjado a través de inversiones en la narcocultura en su sentido más amplio", enfatiza Saucedo. "Están cerca de la gente, usan herramientas de comunicación que llegan a todos y son atractivas. En muchas áreas, sustituyen al Estado. Por ejemplo, durante la pandemia, los narcos proporcionaron desinfectantes y mascarillas a la gente más pobre".

Los cárteles ofrecen trabajo a través de redes como TikTok o Facebook

La narcocultura no solo es una herramienta para ejercer poder en la región. También se usa para reclutar personal, que se pierde regularmente. La revista Science investigó el mercado laboral y descubrió que los cárteles mexicanos emplean un total de 175.000 personas, más que el gigante de la industria alimentaria, Oxxo, y la empresa estatal de combustibles, Pemex. Hay que tener en cuenta que pierden un promedio de 200 personas al mes como resultado de enfrentamientos armados o arrestos por parte de las autoridades. Los departamentos de reclutamiento deben estar al día con el espíritu de los tiempos, por lo que ofrecen trabajos en los comentarios de los videos musicales, con la ayuda de hashtags en los vídeos de TikTok o en anuncios de Facebook. Usan códigos en lugar de palabras. "Una empresa con cuatro letras está contratando", en referencia a CNGJ, la abreviatura del cártel de Jalisco.

El mensaje a menudo se codifica con emoticonos. Cuando estallaron los enfrentamientos en el estado de Sinaloa entre las facciones del cártel en disputa al día siguiente de mi entrevista con Chucho y murieron cuarenta personas en los primeros once días, las redes sociales escribieron sobre la confrontación entre "Pizza" (Los Chapitos) y "Sombrero" (del sombrero de El Mayo), usando los emoticonos correspondientes.

"En muchos estados, especialmente en el norte del país, es completamente normal que los jóvenes se ganen la vida con el narcotráfico. Porque eso es lo que hicieron sus hermanos, padres y abuelos", dice la investigadora León Olvera. "Eres joven y escuchas: 'Solo hay violencia y pobreza a tu alrededor, pero tú puedes ser alguien. Puedes tener éxito, ganar dinero, y eso te da poder. ¿Por qué no empiezas a traficar con fentanilo? Incluso hacia Europa'".



"Me dicen el señor del fentanilo, la receta me la pasaron los chinos"

Durante la entrevista con Chucho, me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. "¿Europa está bajo la amenaza de una crisis de fentanilo?". Pero, ¿qué le importa eso al cocinero, aquí en los suburbios de Culiacán?

Cuando ambos nos conocimos al inicio de la entrevista, intercambiamos algunos comentarios sobre el futbolista Robert Lewandowski. El cocinero sabía de Europa lo poco que había aprendido por Internet: "Forzó a Rusia a entrar en una guerra".

Después de varios intentos, me di cuenta de que la pregunta debía formularse de otra manera: "¿Se puede ganar dinero con Europa?". Chucho inmediatamente dejó de hacer caso a su teléfono. "Una pastilla en México cuesta tres pesos. Casi nada. En EEUU puedes vender la misma pastilla por el equivalente a cincuenta pesos. Un margen de beneficio enorme, ¿no?". Asentí.

"¿Y sabes que la misma pastilla en Australia se vende por doscientos pesos? ¡Se han enamorado de ella! ¿En Europa? No lo sé, probablemente alguien la esté llevando a allá, pero Australia es el mejor negocio ahora mismo", afirmó Chucho y volvió a prestar atención a su teléfono. "¿Conoces el grupo Los Tigres del Norte? ¡Tienes que conocerlos!" Y me puso una canción en YouTube. (Cinco cantantes con trajes tradicionales siguen a un tigre por las calles y se lamentan frente a la cámara).



—Bueno, y si te pido un envío de pastillas M30 a Europa, ¿las enviarías?

—Claro. Tenemos gente para eso.

—¿Cómo las envías?

—Depende de la cantidad. Un puñado de pastillas para probarlas, por correo. Si quieres más, las mandamos en un contenedor.



"Puros botones azules son los que meneo yo"

"¿Eso puede ser cierto?" le pregunté a David Saucedo, el analista de seguridad. Le conté la historia que dio inicio a mi investigación. En la ciudad mexicana de Tapachula, escuché de alguien que traficaba migrantes del Cáucaso y Asia Central a EEUU sobre pastillas falsificadas con fentanilo que la mafia balcánica, en colaboración con el cártel de Sinaloa, supuestamente estaba distribuyendo en Bulgaria y Rumanía, entre otros lugares. Y ahora Chucho me estaba hablando de un envío de drogas, como si me estuviera enviando una postal desde México.



—Por supuesto que es posible. Los cárteles han estado utilizando más o menos las mismas rutas hacia Europa durante más de veinte años. Solo cambia el producto.

—¿Ahora es fentanilo?

—No necesariamente. Sabemos que solo se envían a Europa dos formas de esta sustancia: polvo y pastillas falsificadas. Pero el porcentaje de envíos es insignificante en comparación con el volumen de envíos de cocaína. El fentanilo 'europeo' también está más diluido que el destinado al mercado de EEUU. Normalmente se mezcla con otros narcóticos para darle un mayor poder alucinógeno. Se trata más de casos individuales que de una tendencia. Hay dos preguntas clave en este negocio: qué espera el cliente y si sale a cuenta.



Si creemos en el Informe Europeo sobre Drogas de 2023, los clientes del Viejo Continente están satisfechos con la cocaína. Casi 2,3 millones de europeos de entre 15 y 34 años la han probado al menos una vez. Mientras que el consumo de cocaína en EEUU lleva disminuyendo más de una década, en Europa ha ido en aumento. También ha aumentado la pureza de la droga.



Europol ya reconoció en 2013 que el cártel de Sinaloa y el rival Cártel de Jalisco Nueva Generación son los "coordinadores" del tráfico mundial de cocaína. Desde principios de los 2000, se han centrado en el envío de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia. Hoy, Sinaloa es probablemente el mayor proveedor al por mayor para Europa. ¿Por qué precisamente cocaína? Eso lo determina la demanda y el precio: un kilogramo de cocaína se vende en Europa occidental por unos 60.000 dólares, el doble que en EEUU.

"El contrabando de fentanilo a países distintos de EEUU es aún un fenómeno inexplorado". Tu cocinero menciona Australia, pero no hay evidencia de que exista un contrabando organizado. Lo mismo ocurre con Europa. Lo primero que deberían hacer las autoridades es rastrear las rutas existentes", enfatiza Saucedo.

En Europa se ha incautado más cocaína que nunca en los últimos años; la mayoría tras ser enviada por vía marítima en contenedores

Según el analista, las incautaciones son clave, ya que construyen conocimiento sobre las rutas y el mercado de ventas. Las cantidades récord de cocaína incautadas en Europa en los últimos años provienen principalmente de envíos en contenedores por vía marítima. El porcentaje de incautaciones en nuestro continente aumentó en un 89% entre 2015 y 2021.

"Capitán del barco nunca sufre por pescados"

Por eso jugamos a los barcos con Saucedo. Primero navegamos a lo largo del mapa con el dedo por la "ruta africana", siguiendo los suministros de cocaína del cártel de Sinaloa. Se produce en Sudamérica y viaja desde los puertos de Venezuela, la Guayana Francesa y Brasil, a través del Océano Atlántico, hasta países de África occidental y del golfo de Guinea (como Senegal, Mali y Costa de Marfil). Luego, a través del inestable corredor del Sahel, llega a Marruecos, Argelia y Libia, que sirven de almacén. Las drogas luego son enviadas a España o Italia, y de allí a la venta al por menor en Europa.

La segunda, la "ruta atlántica", va desde los puertos mexicanos, incluyendo Veracruz, controlado por el cártel de Jalisco, directamente a los puertos de Amberes, Róterdam y Hamburgo, desde donde las drogas se distribuyen por toda Europa. Obviamente, hay más rutas marítimas y los puertos de salida y destino cambian, al igual que las formas en que las drogas se camuflan. ¿Por qué son tan populares las rutas marítimas?

Si el barco llega a un puerto europeo y pasa la aduana, los contenedores se pueden mover por todo el continente sin más controles

Imaginemos que un barco portacontenedores promedio puede llevar 8.000 contenedores a bordo. Una vez que el contenedor pasa la aduana en el puerto de entrada, puede transportarse a cualquier lugar de Europa sin más controles aduaneros.

Supongamos que hay cuatro contenedores en un barco de Veracruz a Amberes cargados por el cártel de Jalisco. Los importadores trabajan con la llamada mafia portuaria en el puerto de destino. Su tarea es sacar la mercancía del contenedor en el puerto de transbordo. Hasta hace poco, el método más común era el del 'tirón'. Se retiraban las bolsas de cocaína de los contenedores, que luego se sellaban con precintos falsos.

Pero, según leí en el informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional titulado Portholes sobre los crímenes cometidos por la mafia balcánica en los mares, las actividades de las autoridades han obligado a los criminales a usar métodos más sofisticados.

La mercancía se recoge cuando aún está en el mar o en los puertos, donde los trabajadores logísticos están sobornados. Los narcos señalan, por ejemplo, cuatro contenedores. Uno está cargado de plátanos con droga escondida dentro, el segundo se llama "de salida", que será el inspeccionado, y los otros dos, a menudo contenedores escogidos al azar, tienen el papel de "caballos de Troya" y solo están destinados a confundir a los funcionarios de aduanas.

¿Cuál es la probabilidad de que encuentren el primero, el que va lleno de drogas, cuando, según informó Europol el año pasado, las autoridades solo son capaces de revisar el 2% de los contenedores que llegan a los puertos europeos?

"Soy el jefe de jefes, yo navego debajo del agua y también sé volar a la altura"

Los cárteles todavía tienen que buscar nuevas rutas y métodos. En 2022, las autoridades españolas arrestaron una embarcación semisumergible, un "narcosubmarino" construido específicamente para traficar con drogas. También se habló mucho de un cargamento completamente legal de textiles impregnados de cocaína. Se tuvieron que recuperar en laboratorios de España y los Países Bajos.

"El cártel de Sinaloa lleva décadas perfeccionando sus rutas hacia Europa, por ejemplo, a lo largo de la ruta de África occidental. Pero, en mi opinión, los submarinos enviados a Europa y los aviones fletados desde África son los que ofrecen mayores beneficios a los cárteles. Son los métodos más fiables. Pero también se han usado cajas magnéticas fijadas a la parte inferior de las quillas de los barcos de carga. Eran recuperadas por buzos especializados", me cuenta el doctor Robert Bunker, un exprofesional de seguridad internacional y contraterrorismo del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, actualmente empleado de C/O Futures, LCC, una firma de consultoría especializada en estrategias.

Se pueden utilizar pasajeros de avión, es decir, 'mulas', o se pueden hacer envíos postales regulares a ciudades españolas y europeas en el caso del fentanilo ligero. En cualquier caso, con que solo un cierto porcentaje no sea inspeccionado es suficiente para que el negocio sea rentable.

Según los análisis del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicción a las Drogas (desde 2024: Agencia de Drogas de la Unión Europea), el papel de los aviones privados que vuelan directamente desde América del Sur y el Caribe aumentará en el tráfico de drogas en un futuro cercano.

Una de las operaciones de las autoridades italianas reveló que los narcos de Sinaloa planeaban comenzar a operar en Catania, Sicilia. Junto a la ciudad turística se encuentra un pequeño aeropuerto internacional, en el que debían aterrizar avionetas provenientes de América Latina, obviamente después de repostar en África occidental. El vuelo de prueba fue monitoreado por las autoridades, y los narcotraficantes de Sinaloa cayeron en una emboscada.

El doctor Bunker señala que las alianzas con bandas locales responsables de acciones específicas, como descargar la drogas, seleccionarla, distribucirla o venderla al por menor en el Viejo Continente, juegan un papel clave en el narcotráfico contemporáneo. "La subcontratación es bastante frecuente", subraya el académico. "Permite a los grupos del crimen organizado explotar de forma rápida y empresarial las cambiantes condiciones operativas y del mercado".

"Cuido el territorio, mi 'power' es notorio"

Estas alianzas llevan años operando. Los importadores mexicanos de cocaína trabajan con miembros de las "mafias portuarias". A menudo se trata de trabajadores de origen marroquí (casos confirmados en los puertos de Róterdam y Amberes). El negocio luego pasa a manos de bandas de los Balcanes, principalmente de Serbia, Montenegro y Albania.

"En el caso de la cocaína, se encargan de todas las fases de la cadena de suministro y distribución: desde la compra de los lotes en las plantas de producción hasta la recepción de la droga en los puertos de Países Bajos y Bélgica. Desde el transporte al destino en vehículos especialmente modificados hasta la siguiente etapa del tráfico de drogas en Italia", leo en el informe del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Italia.

El informe afirma que Italia "es ya uno de los puntos de tránsito de la cocaína hacia los mercados de consumo europeos". Los autores creen que se ha abierto una nueva "ruta mediterránea": los cargamentos procedentes de los puertos italianos se transportan a puertos de Albania e incluso de Grecia. Y aquí, nuevamente, el papel de las mafias de los Balcanes está en aumento, "especialmente de los albaneses y los serbios montenegrinos".

Sin embargo, el papel clave en todo el sistema de alianzas lo desempeña la 'Ndrangheta calabresa, que está aliada no solo con los cárteles mexicanos, sino también con los sindicatos del crimen de los Balcanes, la mafia turca y las bandas de países del norte de África que operan en la Unión Europea (UE).

En el informe se describe a la mafia calabresa como una especie de "cámara de compensación regional": "garantiza las mejores condiciones para las compras, mantiene relaciones con las organizaciones criminales locales y gestiona el comercio ilegal desde el punto de origen hasta el de destino".

En otras palabras, cuida los intereses de todas las partes y arregla las cuentas, no solo en el caso del tráfico de drogas, sino también en el de armas y migrantes. Y, lo que es importante desde el punto de vista mexicano, está creando nuevos canales en Oriente Medio, África occidental y las antiguas repúblicas soviéticas para lavar miles de millones de dólares de negocios ilegales. En resumen: la 'Ndrangheta dicta las condiciones en el mercado europeo.

En marzo, Alfredo Mantovano, un alto subsecretario de Estado del Gobierno de Giorgia Meloni, admitió que la mafia calabresa ya estaba probando con el mercado de fentanilo en Europa.

"El opio me abrió la puerta, soy el único que tiene la receta"

Quizás en Europa, después de haber aprendido de la experiencia de EEUU con el fentanilo, estemos cometiendo un error. Cuando pensamos en el tráfico ilegal de drogas, pensamos en imágenes de cocaína descubierta en cajas de plátanos o en cocaína confiscada por las autoridades de barcos portacontenedores.



Las exportaciones de recursos humanos y conocimiento técnico de los cárteles pueden ser más peligrosas que las de droga

Tal vez la amenaza no sean las exportaciones de droga producida en México, sino, usando el lenguaje del mundo de los negocios, las exportaciones de recursos humanos y de conocimiento técnico. Esto es ante lo que Canadá está luchando ya hoy en día. Según la periodista Katarina Szulc, el cártel de Sinaloa envía allí a su gente para establecer laboratorios.



Europa ya ha experimentado la exportación de conocimiento en el caso de la metanfetamina. Se hacía llamar "Pablo Icecobar", tomando el nombre del narco colombiano Pablo Escobar, y la palabra ice —un nombre que se usa en inglés en la jerga de la droga para la metanfetamina cristalina—. Hace varios años, las autoridades holandesas comenzaron a seguir la pista a este mexicano de 40 años. Estaba proporcionando cocineros a al menos cuatro laboratorios de organizaciones criminales holandesas. El más famoso es el "narco barco", un barco encontrado en Moerdijk en mayo de 2019. Icecobar fue condenado y la red de laboratorios fue desmantelada, pero el caso muestra la tendencia.

Alrededor de 20 cocineros mexicanos fueron detenidos en Europa solo en 2019 y 2020, después de haber traído la tecnología de producción de metanfetamina extremadamente fuerte al Viejo Continente.

Este fenómeno se intensificó después de 2010, mientras los latinoamericanos eran empleados por las mafias locales. En mayo, la policía española incautó 1,8 toneladas de metanfetamina cristalina que el cártel mexicano de Sinaloa intentaba vender en Europa. Esta fue la "mayor incautación en la historia" de esta droga. Uno de los arrestados fue el mexicano.

Según Vanda Felbab-Brown, experta estadounidense en crimen organizado internacional, los cárteles mexicanos operan no solo en los Países Bajos y Bélgica, sino también en Italia, Portugal, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Serbia, Albania, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y, por último, en España.

"Tienen numerosos distribuidores potenciales. Al igual que en EEUU, podrían comenzar a agregar fentanilo a la cocaína y la metanfetamina para atraer a los consumidores europeos", escribió la experta en un informe para el Brookings Institution, un grupo de expertos con sede en Washington.

¿Qué cantan los narcos polacos?

A principios de septiembre, me enteré por mi fuente en México que también habían llegado cocineros mexicanos a Polonia. Tres semanas después, los agentes de la Unidad de Delitos de Drogas de la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia descubrieron una fábrica de metanfetamina en un pueblo de Podlasie. La dirigían cuatro mexicanos del estado de Sinaloa. Escribí a mi fuente. Me respondió con una sonrisa: "Ya están en todos los rincones de Europa".

Este año, solo en Polonia se han cerrado más de 40 plantas similares. La producción de drogas sintéticas en el Viejo Continente aumentó más de un 400% entre 2010 y 2020. Según Europol, la producción y el comercio de drogas sintéticas se ha expandido de los Países Bajos y Bélgica a Europa Central y del Este. En el ya mencionado informe de los servicios italianos, leo que está aumentando el número de laboratorios "combinados" en la UE. Son laboratorios utilizados para producir heroína y drogas sintéticas, convertir precursores y extraer cocaína. Solo en 2021 se acabó con 434 laboratorios de este tipo en Europa.

En julio, El Español informó que un cártel de Jalisco ha estado operando en España durante un año. Sus miembros vinieron para establecer laboratorios de fentanilo en la España vaciada.

En Europa, los narcos no son tan visibles como en México: no exhiben su riqueza, no presumen de sus coches, buscan aldeas y casas abandonadas para producir drogas lejos de los ojos de los vecinos y las autoridades. En Europa, "nunca verás a cinco mexicanos en un coche, bien vestidos y escuchando narcocorridos", dice uno de los informantes de Julio Aguilar, autor de la investigación de El Español.

"En Europa, por supuesto, hay 'cocinas' caseras de bajo nivel. Pero es difícil establecer laboratorios de fentanilo profesionales. ¿Es un escenario posible en Europa? No por ahora. Pero en diez años podría ser una amenaza real", afirma Saucedo, que se muestra moderadamente optimista. "Esto no es México, donde los cárteles pueden contar con la cooperación de la policía. Aquí no se sienten tan seguros. Al fin y al cabo, son visitantes en otro terreno de juego. Y necesitarán conseguir precursores. ¿Cómo? ¿De dónde?"



(Más en la próxima entrega de esta investigación)

Este reportaje en primera persona del reportero Szymon Opryszek fue realizado gracias a la cooperación con el fixer mexicano Miguel Ángel Vega, a quien agradece sus consejos y ayuda en el lugar. El apodo del personaje principal y algunos hechos han sido modificados por razones de seguridad. El título del reportaje y de los apartados a lo largo del artículo son citas reales de algunos narcocorridos populares.

Es la segunda parte de una investigación en cuatro entregas. La primera se puede leer aquí. La investigación ha sido realizada por el medio polaco OKO.press y se publicó originalmente aquí. La publicación de la investigación contó con el apoyo de Journalismfund Europe.