La FIFA prohíbe a Dinamarca entrenar con una camiseta en defensa de los derechos humanos en el Mundial de Catar

No es la primera vez que la selección de fútbol masculino de Dinamarca se posiciona en contra del Mundial de Catar. El equipo jugará los partidos con una camiseta protesta, totalmente roja, sin logotipos ni publicidad. Hummel, la firma que está detrás del diseño, dice que esta austeridad es una forma de reivindicar las más de 6.500 muertes de trabajadores migrantes en las obras del campeonato. Los daneses también han presionado a la FIFA para que haga valer "los derechos humanos" en el país anfitrión, petición a la que se han sumado otras federaciones, pero no la española. Ahora, la selección nórdica suma a sus quejas una segunda camiseta de entrenamiento con la frase "derechos humanos para todos", pero parece que la FIFA no está dispuesta a permitirlo.

Jakob Jensen, presidente de la federación danesa de fútbol, ha comunicado la negativa de la FIFA al uso de esta segunda elástica. "Hemos recibido un mensaje en el que nos dicen que la camiseta de entrenamiento que habíamos pensado para los jugadores ha sido rechazada por razones técnicas", lamenta Jensen. La FIFA se ampara en la norma que prohíbe los mensajes políticos en cualquier indumentaria deportiva para justificar su decisión, pese a ser un eslogan en defensa de los derechos humanos.

"Somos de la opinión de que el mensaje a favor de los derechos humanos es universal, no es una llamada a la política y todas las personas deberían apoyarlo", añadía Jakob Jensen. Ahora, el cuadro nórdico tiene que decidir si sigue adelante con la protesta, asumiendo el riesgo de recibir una posible sanción por parte de la FIFA.

Dinamarca pretendía que sus futbolistas vistiesen esta camiseta reivindicativa durante el calentamiento previo a los encuentros del Mundial de Catar. El impedimento de la FIFA se ha tomado como una clara muestra de censura. Se suma a los anteriores silencios del organismo ante las alertas de explotación laboral, las muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios o los discursos homófobos y contra los derechos de las mujeres que suscriben las autoridades cataríes.