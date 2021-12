Recado de Qatar a los aficionados LGTBI que vayan al Mundial: "La homosexualidad no está autorizada en el país"

Sobra decir que los derechos del colectivo LGTBI no son una prioridad en Qatar. Pero escuchar decir abiertamente al presidente del comité de organización del Mundial 2022, Nasser Al-Khater, que "la homosexualidad no está autorizada" en el país y que las "muestras de afecto en público" no estarán permitidas entre los aficionados LGTBI, evoca a siglos pretéritos.

En una entrevista con la CNN, el máximo responsable de la organización remarcó que, si bien dichos aficionados tendrán derecho a viajar y ver los partidos del mundial, tendrán que evitar besarse o acariciarse en público. "Las demostraciones de afecto en público están mal vistas, y eso vale para todos", alegaba en la entrevista Al-Khater.

De modo que nada de compartirse en público, que corra el aire entre aficionados o de los contrario el Estado de Qatar podría tomar medidas. "Así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que estas culturas respeten las nuestras. Vendrán a Qatar como aficionados de un torneo de fútbol y pueden hacer todo lo que cualquier otro ser humano haría".

Al-Khater también se ha referido en la citada entrevista a los obreros que han muerto durante la construcción de los estadios en tiempo récord. "La gente también debería reconocer las responsabilidades que Qatar ha tomado para progresar, promulgar leyes, y proteger los derechos de los trabajadores y su bienestar", justificaba el responsable organizativo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, que tendrá lugar entre el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.