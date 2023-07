El Frente Polisario teme que la Presidencia española utilice "subterfugios" en el acuerdo de pesca UE-Marruecos

"Tenemos inquietudes fundadas. Impresión de que hay intentos por parte de España de ahondar en los acuerdos ilegales entre la UE y Marruecos", señala Mansur Omar, el nuevo delegado del Frente Polisario ante Europa y la UE, desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Una delegación de representantes saharauis, acompañados por los eurodiputados Manu Pineda, de la Izquierda, Ana Miranda, de Los Verdes, y Andreas Schieder, de los Socialdemócratas, han acudido al corazón de la UE para advertir sobre los ilegales acuerdos comerciales que el bloque comunitario y Rabat llevan años sellando e implantando a costa de los recursos del Sáhara Occidental y contrariando las diferentes sentencias de la Justicia europea.

"Implicarse en estos acuerdos ilegales es forma de inyectar fondos a Marruecos. Y Marruecos esta en guerra con nosotros. Es financiar la guerra y el bloqueo de Marruecos a la solución pacífica que la ONU reclama desde hace 30 años", denuncia Mansur Omar.

Una fecha está marcada a fuego en el calendario: el 17 de julio, cuando expira el acuerdo de pesca. "Pedimos que no se busque durante la Presidencia española subterfugios para extender ese acuerdo", advierte el saharaui. Tras esta jornada, los barcos europeos perderán la potestad para patrullar las aguas del Sáhara Occidental, donde se producen más del 90% de todas las capturas que contempla el acuerdo con los marroquíes.

De los 138 buques europeos que faenan en aguas saharauis, 93 son españoles. "Deseo para los pescadores españoles un acuerdo beneficioso para ellos y para el Sáhara. Pero solo es posible si se firma con el Frente Polisario", advierte Pineda.

Este tiempo de impasse se prolongará previsiblemente hasta la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que llegará a finales de este año o comienzos del próximo. En septiembre de 2021, la corte de Luxemburgo falló en una histórica sentencia que estos acuerdos eran ilegales porque no contaban con el beneplácito del representante legal del pueblo saharaui, es decir, del Frente Polisario.

Pero el Consejo de la UE, con gran presión de España, presentó un recurso que ha permitido hasta la fecha y hasta el nuevo dictamen el mantenimiento del status quo.

El gobierno español, comandado por Pedro Sánchez, consumó hace unos meses un cambio histórico sobre el Sáhara que hacía suyas las aspiraciones y visiones del reino alauí. Una postura que ha generado cierta incomodidad y división en las filas socialdemócratas europeas. El eurodiputado austriaco Andreas Schieder (S&D) y presidente del Intergrupo de Solidaridad con el Sáhara, ha reiterado en Estrasburgo su solidaridad y el apoyo por la indepdendencia del pueblo saharaui, que suma 30 años ocupado por el reino alauí. "Criticamos muy firme el acuerdo de pesca que ha ayudado a Marruecos a utilizar los recursos saharauies y que elTJUE ya ha dicho que es ilegal", ha subrayado.

Altas fuentes diplomáticas aseguraban hace unos días que no temen "represalias" de Marruecos si la Justicia europea echa el cerrojo definitivo a estos acuerdos sin contar con el Frente Polisario. Marruecos se ha erigido como un socio y aliado privilegiado de España y de la UE, en buena parte por contar con la llave migratoria. Una carta que no ha dudado en utilizar en momentos de presión y tensión, como se plasmó durante la crisis de Ceuta, hace ahora dos años. Pero durante este tiempo la lista oscura de Rabat no ha hecho más que crecer. La investigación de Pegasus apunta a la infiltración de los de Mohamed VI en Bruselas y en las capitales, accediendo al móvil de diferentes líderes, entre ellos Pedro Sánchez. Y el escándalo del CatarGate también lo puso en la picota por presuntas presiones y sobornos para influir en la toma de decisiones europea.

Presidencia española de la UE

España asumió el 1 de julio la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Y los eurodiputados de Izquierda y el pueblo saharaui temen que utilice esta posición de poder para hacer triquiñuelas. La Comisión Europea confirmó hace unas semanas a este periódico que no estaba realizando negociaciones paralelas con Marruecos para establecer un acuerdo ad hoc durante los meses de impasse que se avecinan. "Si Luis Planas (ministro de Agricultura), uno de los impulsores de recurso, tiene la tentación de utilizar Presidencia española para firmar un nuevo acuerdo ilegal o ilegítimo nos va a tener en frente con todos los medios, sin limitación", asegura Pineda.

Planas se reunió recientemente con su homólogo marroquí, Mohammed Siddiqi. "Acordamos pedirle a la Comisión Europea que continúe efectuando la evaluación técnica del acuerdo con el reino de Marruecos para reanudar lo antes posible las negociaciones y lograr un nuevo protocolo", aseguró en declaraciones que recoge Europa Press. El Gobierno pretende anunciar en las próximas horas o días ayudas para todos los buques afectados por la caducidad del acuerdo.