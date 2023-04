El Gobierno de EEUU investiga la filtración en redes sociales de documentos de guerra clasificados sobre la ofensiva ucraniana

El Gobierno de Estados Unidos está investigando la filtración en redes sociales de una serie de documentos de guerra clasificados que detallan los planes de EEUU y la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia.



El Pentágono está "analizando" la publicación de estos documentos en Twitter y Telegram, informó este jueves el diario The New York Times. Funcionarios del Ejecutivo estadounidense aseguraron al medio que están trabajando para retirar el contenido de las plataformas, pero aún no lo han conseguido.

Los documentos filtrados, según relata el periódico estadounidense, contienen tablas de futuras entregas de armas, datos sobre las fortalezas de tropas y batallones, al igual que planes militares.



Uno de los documentos publicados en las redes incluye una tabla con una lista que detalla unidades de tropas ucranianas, al igual que su equipamiento y entrenamiento, con horarios de enero a abril. En él, se da información de doce brigadas de combate que se están agrupando, nueve de las cuales, señala el informe, presuntamente están siendo entrenadas y abastecidas por EEUU y aliados de la OTAN.



Washington anunció este martes un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de 2.600 millones de dólares que incluye munición adicional para el sistema de defensa aérea Patriot y NASAMS. El monto contempla diez sistemas de cohetes guiados por láser, tres radares de videovigilancia, lanzadores de cohetes, sistemas de misiles antitanque Javelin y cuatro vehículos de apoyo logístico. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este miércoles el envío de la ayuda, asegurando que es justo lo que su país necesita.



Expertos militares ucranianos han subrayado la importancia de que Ucrania reciba a tiempo la cantidad de munición que requiere para poder afrontar con posibilidades de éxito la prevista contraofensiva de primavera.