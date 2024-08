El Gobierno y la oposición de Venezuela toman las calles en medio de la crisis

La crisis postelectoral en Venezuela volvió a expresarse en las calles el sábado. Partidarios de ambos campos enfrentados, el Gobierno y la oposición, hicieron demostraciones de fuerza en Caracas, diferentes lugares del país y en el extranjero, en particular en el caso opositor.

"La decisión del pueblo se respeta, y eso es lo que significa cobrar, que el mundo, y todos dentro de Venezuela, reconozcan que el presidente electo es Edmundo González", afirmó Machado subida arriba de un camión en la zona de Las Mercedes en la capital.

"¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Sale de tu cueva Guaidó 2.0. ¿Por qué no da la cara, ¿No es y que ganó? ¿Ganó? Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva, está preparando su fuga de Venezuela, se lleva los billetes y se va para Miami", dijo por su parte Nicolás Maduro desde las afueras del Palacio de Miraflores, en referencia a la ausencia de González del acto encabezado por Machado.

La dirigenta opositora no había realizado movilizaciones en quince días. La última vez había estado acompañada en esa misma zona de Caracas por quien, repite, es el ganador de las elecciones, y promete que se juramentará como presidente el próximo 10 de enero, día de finalización del segundo sexenio del presidente Maduro.

El pulso de la diplomacia

Las marchas ocurrieron luego de una semana de alta intensidad diplomática alrededor del resultado electoral del 28 de julio. En primer lugar, el Panel de Expertos de Naciones Unidas presentó el lunes un informe público donde afirmó que: "el proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles".

El informe del Panel, invitado oficialmente a Venezuela para las elecciones e integrado por cuatro personas, generó una fuerte reacción de Caracas, en vista de que el mismo no debía ser público, sino únicamente entregado al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como acordado. "Son agentes pagados por la USAID, Agencia Norteamericana para el Desarrollo", afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, respecto al Panel.

El jueves tuvo lugar un segundo movimiento diplomático de impacto mediático, cuando los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, propusieron casi en simultáneo las mismas sugerencias: formar un Gobierno de cohabitación y llamar a nuevas elecciones, una suerte de "segunda vuelta" como la calificó Celo Amorim, encargado especial de Brasilia en política exterior.

Ambas ideas fueron rechazadas por los dos campos políticos en pugna, tanto Machado, como Maduro que ya había descartado esa idea semanas atrás. La oposición acusó a los mandatarios de querer negar la victoria de González con un llamado a nuevas elecciones, mientras que algunos sectores del chavismo señalaron a los presidentes progresistas de ceder ante las presiones de Washington.

"Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución, yo no practico la diplomacia de micrófono, nunca voy a decir Colombia su Gobierno tiene que hacer esto o esto y sacar en mis redes sociales un consejo", afirmó por su parte Maduro ante la pregunta por las declaraciones de dos actores claves en la diplomacia alrededor de la crisis.

La disonancia mexicana

El triángulo diplomático formado por Brasil, Colombia y México tuvo una disonancia en la semana. Por un lado México se abstuvo de acompañar las ideas de nuevas elecciones o un "Gobierno de cohabitación transitorio" como lo calificó Petro. "No creo que sea prudente el que nosotros, de afuera, un Gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia mañanera.

Por otro lado, México estuvo ausente en la votación realizada el viernes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del cual no participa Venezuela, donde se aprobó por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación "de manera expedita" de las actas.

Brasil y Colombia sí participaron y fueron parte de la votación afirmativa. Ambos Gobiernos modificaron así su posición respecto a la primera reunión de la OEA, convocada el 31 de julio tras las elecciones, dando cuenta de lo que podría ser lo que Amorim calificó como "impaciencia" de Lula por la "demora de las actas" electorales, es decir la publicación de las mismas.

La espera del poder Judicial

"Vamos a ver qué resuelve el Tribunal", repitió López Obrador, en referencia al proceso de judicialización de la elección que se encuentra bajo mando de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí comenzó al final de la semana el proceso de peritaje de los materiales entregados por el CNE, que constan entre otras cosas de las actas impresas y los cuadernos de votación de las mesas de la elección del 28 de julio.

Aún se desconoce qué día estará el resultado del peritaje de la Sala Electoral, así como la resolución del TSJ. Tampoco cuándo el CNE dará los resultados desagregados de la elección en su página web, y si, finalmente, hará públicas las actas como demandan la Unión Europea, la OEA o los Gobiernos de Brasil y Colombia.

Se anticipa que Machado no reconocerá el peritaje del TSJ, instancia a la cual no acudió González cuando fue citado para entregar los elementos que probarían su victoria. Su ausencia, la única entre los nueve candidatos opositores, fue interpretada por el Gobierno como prueba que la oposición no tiene las actas que dice tener para demostrar que ganó, y no reconoce los poderes del Estado.

"Que impriman actas falsas, porque nos darán las pruebas del fraude", dijo por su parte el sábado Machado, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y del Centro Carter para repetir que González resultó ganador.

La crisis venezolana tendrá sus próximos focos esta semana en el TSJ, así como en los pasillos y declaraciones diplomáticas, en una crisis que se juega dentro y fuera de Venezuela. Es probable que las calles se mantengan con baja movilización política, en el marco de la disputa alrededor del resultado de una elección realizada hace ya tres domingos.