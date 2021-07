El primer discurso de Castillo como presidente de Perú: "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino"

Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú para el período 2021-2026 tras jurar el cargo ante el Congreso de la República y recibir la simbólica banda presidencial.

Pedro Castillo comenzaba su primer discurso jurando "por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres ejerceré el cargo de presidente de la República por el periodo 2021-2016. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución".



Perú, que esta jornada conmemora también los 200 años de su independencia, tiene en Castillo por vez primera un Jefe de Estado procedente del campo andino. "Quiero saludar a mis hermanos codescendientes de los pueblos originarios. A mis hermanos ronderos, maestros, quechuas, aymaras, awajún, a los hermanos shipibos, conibos, afroperuanos. Me dirijo a ustedes este simbólico día en el que se cumplen 200 años de la independencia" añadía en su discurso Castillo.



"Gobierno del pueblo y para el pueblo"

Pedro Castillo, de 51 años, fue rondero durante su juventud (miembro de una organización comunal rural de defensa) y posteriormente profesor de primaria, pasando a ser presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. El docente, procedente de Chota, y padre de tres hijos se autoconsidera en su discurso "campesino".



"Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república", "Este es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Construiremos desde abajo. Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república" exponía Castillo en su discurso al asumir la presidencia peruana.

El presidente peruano dice que no vivirá en 'La casa de Pizarro', convertirá el palacio en un museo

El discurso de "gobierno del pueblo para el pueblo" de Castillo se hacía tangible cuando el presidente se negaba a vivir en un palacio: "Genuinamente me he presentado por todo el pueblo peruano", "debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación" "cederemos este palacio al ministerio de las culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad"

Crisis sanitaria

Castillo asume la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de covid y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política, por eso mencionaba en su primer discurso: "Los sistemas públicos y privados de pensiones están en crisis. La protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento. Ningún peruano debe hacer boletas, denigrarse en programas de espectáculos para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales. Propondremos una comisión ejecutiva para la creación de un nuevo sistema de protección social. Impulsaremos un solo sistema de salud unificado" comentaba el presidente según declaraciones recogidas por AS.

"Frente a una tercera ola de contagios, tenemos a 16% de la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil. Nuestra finalidad es llegar a fin de año con el 70% de la población vacunada. Convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia", aseguraba el presidente peruano, y mencionaba la medida de ampliar el horario de los establecimientos de vacunación para frenar la pandemia a la que se enfrenta su país.



"Rentabilidad social"

"Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios" afirmaba Castillo

El jefe de Estado declaró que es posible realizar los cambios que espera la población "con responsabilidad, respetando la propiedad privada y poniendo adelante los intereses de la nación", "Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como el gas doméstico y las medicinas", indicó.

En ese sentido, Castillo anunció que implementará "el criterio de rentabilidad social" en la actividad minera y otras industrias, que significa que "todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente".

Asimismo, que la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante, mejorar el nivel de empleo y salarios, de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo y realizar transferencia tecnológica.

"Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va", afirmó Castillo y añadió que "esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica".

Innovación Tecnológica

Castillo anunció igualmente la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para potenciar la generación de conocimiento necesario para la independencia tecnológica en el país, especialmente en el campo de la salud pública y las exportaciones.

De otro lado, el mandatario anunció que la empresa estatal Petro Perú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados

"Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano (...), no estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abusos.