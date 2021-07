Pedro Castillo: lo simbólico y lo concreto del flamante presidente del Perú

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde casita en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país como parte de la campaña de la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales.

Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental 'El profesor', de Álvaro Lasso, un perfil de Pedro Castillo y de su círculo familiar y amical más cercano- dibujan, de algún modo, los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por el profesor de 51 años –nació en 1969, mientras Velasco Alvarado llevaba a cabo su Reforma Agraria- que encontró en la escuelita rural su motor y motivo: allí fue educado y allí educó.

'El profesor' es, probablemente, el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad que supera apenas los 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios limeños, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y setiembre del 2017. Imperturbable y al grito de ¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!, Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que este es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según El Comercio, más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejores remuneraciones, aumentar el presupuesto del país en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas como la suya, un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de las duras negociaciones, una parte del país empezó a verlo con resquemor.

Esto, no sólo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró a El Comercio la entonces ministra de Educación Marilú Martens-, o la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que considera a los terroristas "perseguidos políticos" y pide la liberación de Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo.

La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno de Kuczynski. Tras su vacancia, los fujimoristas no volvieron a prestarle atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el "monstruo" que ellos avalaron se los devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en 'Pregúntale al profe', otro trabajo audiovisual dirigido por Álvaro Lasso en el que el nativo de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la reconocida editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que suele calificar como "terrorista" casi a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia, en lo que fue la primera derrota en una elección presidencial para Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora", continúa Lasso. "Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir a su colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando se iba al instituto pedagógico en Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina- donde estudió para maestro, caminaba 8 horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos".

En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pueblitos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres del Perú (PDF). Muchos de estos lugares sufrieron la violencia terrorista en los 80 y 90 ya, ante la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas que los enfrentaran. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando niño, el flamante presidente del Perú viajó con su papá a la selva para trabajar en diversos cultivos y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, a pesar de que había concluido su carrera de profesor en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por sus calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender un poco el periplo que hizo Castillo entonces -y que hizo en la actualidad, hasta Palacio de Gobierno- la distancia de un viaje por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se llega en 3 horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos más. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, la ex candidata Keiko Fujimori abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "Palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, el 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía —en la provincia de Chota— por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

A pesar de que Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción —que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de cuatro años de prisión suspendida— y marxista-leninista confeso, diseñó el ideario original de su partido, en el que hablaba de una nueva constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos y estatización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha.

Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva constitución, para la cual se propone convocar un referéndum para una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "el señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta al Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en la currícula escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este mediodía será investido como presidente en el Congreso de la República —donde anuncio que, fiel a la costumbre chotana, llegará a caballo y con su típico atuendo, sombrero incluido— y dará su primer mensaje a la Nación, tras recibir la banda presidencial de Francisco Sagasti. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esas marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación.

Mañana 29, además, realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará también al cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey de España, Felipe VI, y otros mandatarios.

Y pensar que, en diciembre del 2020, el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que logró una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001%, ¿Cómo va a hacer?".

Doscientos años después de su independencia, el Perú sigue siendo una caja de sorpresas.