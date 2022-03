"Advertimos a los ciudadanos ucranianos, utilizados por los nacionalistas para llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Kiev que viven cerca de los nudos de retransmisión, que abandonen sus hogares". Poco después de este mensaje del Ministerio de Defensa ruso, un cohete impactaba contra la torre de la televisión de Kiev y también contra la comisaría de policía aledaña. Pasaban ya las cinco de la tarde del sexto día de ofensiva rusa cuando comenzaba el primero de los inminentes bombardeos que había anunciado el Kremlin. Han muerto cinco personas y otras cinco han resultado heridas, según los equipos de emergencia ucranianos que han acudido al incendio.

Las bombas han caído en el cercano memorial a las víctimas del llamado holocausto de las balas, erigido en el barranco de Babi Yar, a las afueras de la capital. Allí, los nazis asesinaron en un solo día de septiembre de 1941 a más de 33.000 judíos de Kiev, a los que obligaron a cavar sus propias tumbas antes de dispararles. Mientras la zona ardía este jueves, Moscú y Kiev seguían acusándose de nazis el uno al otro. Lo cierto es que la ciudad no ha vivido una situación equiparable desde la Segunda Guerra Mundial y este martes se prepara para resistir el cerco total hacia el que avanza un enorme convoy de vehículos rusos.

Putin no parece dispuesto a detener la agresión sobre su vecino a pesar de que mantiene abierta las conversaciones de paz. El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, insiste en que para alcanzar un alto el fuego "primero deben dejar de bombardear a la gente".

"Demostrad que estáis con nosotros. Demostrad que sois realmente europeos", ha pedido Zelenski al Parlamento Europeo

El mandatario ha redoblado este martes sus apariciones en medios, ha concedido entrevistas desde su refugio subterráneo a CNN y a Reuters y, sobre todo, ha dado un enérgico discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo que ha logrado el respaldo de 637 eurodiputados (13 han votado en contra y 36 se han abstenido) para conceder al país el estatus de candidato a formar parte de la UE. Aunque la votación es más simbólica que otra cosa. El proceso es largo y ni siquiera parece claro que Ucrania reúna los requisitos para formar parte de los Veintisiete.

"Demostrad que estáis con nosotros. Demostrad que no nos vais a dejar marchar. Demostrad que sois realmente europeos y entonces la vida ganará a la muerte y la luz ganará a la oscuridad", ha dicho Zelenski. Incluso la intérprete de la Eurocámara ha tenido que tragar saliva mientras traducía el resumen del presidente ucraniano sobre el ataque de la mañana a la Plaza de la Libertad, el corazón cultural de Járkov, la segunda ciudad del país.

El enclave, una ciudad de estudiantes, donde se habla ruso en la calle y que dista a escasos 50 kilómetros de la frontera norte con Rusia, lleva seis días aguantando los misiles y el avance de los blindados rusos. Este martes amanecía con un nuevo bombardeo sobre la sede del Gobierno ucraniano. Diez personas han muerto y se cuentan 37 heridos.

Los ataques se han recrudecido tanto desde ayer que la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, ha decidido extender el toque de queda. Los jarkovitas solo pueden salir a la calle entre las seis de la mañana y las cuatro de la tarde. Y alrededor de las 17.45 horas, la artillería rusa volvía a caer sobre la ciudad matando al menos a otras ocho personas e hiriendo a 24. "No sé si existe otro país que haya derramado tanta sangre en su aspiración por ser miembro de la UE", ha aseverado Zelenski.

Defender Kiev "por encima de todo"

Una ambulancia vista a través de un cristal roto por disparos de bala, el pasado domingo, en Kiev, Ucrania. — Reuters

La ofensiva relámpago de Moscú ha sido detenida de momento por las milicias y el ejército de Kiev durante los seis primeros días, pero hay incertidumbre sobre cuánto tiempo podrán resistir las principales plazas. La capital es clave para Zelenski, que ha nombrado al general Nikolái Zhirnov jefe de la administración militar de Kiev, informa EFE. "La defensa de la capital está por encima de todo. Debemos impedir que el enemigo acceda a nuestra capital. Kiev es el corazón del país y debe latir. Y seguirá latiendo para que venza la vida ", ha asegurado el líder ucraniano.

Pero los satélites no traen buenas noticias. Este martes mostraban el movimiento de una gran columna de 60 kilómetros de longitud. Miles de tropas y cientos de vehículos rusos avanzan hacia Kiev tras varios días detenidos.

La inteligencia militar estadounidense ya había alertado ayer de que Putin realizaría este movimiento después de los primeros fracasos para tomar la capital por una mala planificación y falta de avituallamiento.

Una imagen satelital muestra un convoy militar cerca de Invankiv. — Reuters / TECNOLOGÍAS MAXAR

Cuándo llegará el convoy a Kiev es una incógnita ante la que los ucranianos solo pueden reforzar las medidas de seguridad y las líneas de defensa. El enviado espacial de EFE, Ignacio Ortega, relataba cómo los camiones depositaban arena en varios lugares estratégicos para hacer sacos terreros con los que ya se cubren las puertas y ventanas de los principales edificios gubernamentales. Grupos de militares han montado puestos de control con barreras antitanque. Uno de ellos, en la misma plaza de la Independencia que lleva seis días totalmente vacía.

Control ruso en el Mar de Azov

Donde sí ha ampliado posiciones el ejército ruso es en la costa del mar de Azov, al noreste de Crimea. Según el parte del Ministerio de Defensa, las tropas ucranianas han perdido su acceso a estas aguas, lo que significaría que Rusia ha logrado establecer un corredor por tierra entre sus tropas de Crimea y la región del Dombás. Así, la ciudad portuaria de Mariúpol estaría aislada y su caída sería más fácil. La ciudad de Jersón, en el suroeste, también figura como conquistada en el parte de guerra ruso, aunque el edificio de la administración de la ciudad aún está en manos ucranianas, dijo a Reuters un asesor del Ministerio del Interior de Kiev.

En el este, los separatistas prorrusos en el Dombás aseguraron haber tomado el control de 29 localidades dominadas hasta ahora por el ejército ucraniano, y denunciaron ataques con artillería de las fuerzas de Kiev contra la ciudad de Górlovka, en la región de Donetsk, donde habrían resultado heridos 16 civiles, según Reuters. En el noreste, en la región de Sumy, más de 70 militares y civiles ha fallecido en bombardeos rusos con lanzaderas múltiples GRAD, según informa el Gobierno ucraniano.

Putin ya dejó claro el lunes que no iba a parar hasta alcanzar sus "legítimos intereses de Rusia en materia de seguridad". Eso pasa por "desmilitarizar" Ucrania, deponer a su gobierno "nazi" y que sea reconocida su anexión de Crimea en 2014. Es de suponer que también quiere controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, rebeldes, prorrusas, autoproclamadas independientes de Kiev y segundo germen del conflicto actual. Pero, sobre todo, Putin trata de asegurarse un estatus neutral de Ucrania con respecto a la OTAN. Una advertencia que lanza incluso a Finlandia y Suecia, también advertidas por Moscú si deciden acercarse más de la cuenta al bloque militar liderado por EEUU.

La OTAN no entrará en la guerra

Lo que parece asegurado es que la alianza atlántica no enviará tropas a Ucrania por no ser un estado miembro. Su secretario general, Jens Stoltenberg, visitaba este martes Varsovia, la ciudad polaca más cercana a la frontera, para supervisar el envío de material humanitario y logística a los ucranianos. La OTAN, ha dicho, "no va a convertirse en parte del conflicto", aunque realmente es la principal razón de este ataque con el que Putin dice querer defenderse. De hecho, ha recordado Stoltenberg, los aliados están prestando todo tipo de apoyo militar y coordinan los envíos de material, armas antitanque, sistemas de defensa antiaérea y otros recursos.