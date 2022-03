Aurika es una estudiante de medicina que proporciona asistencia sanitaria en Kiev. Liliya ha improvisado un centro de acogida de refugiados en su gimnasio de Lviv. Tamara y Masha han tomado las armas para defender a su país. Yulia caminó durante siete horas para recoger en el colegio a su hija en la bombardeada ciudad de Irpin. Son algunas de las historias de mujeres valientes que deja la guerra en Ucrania desatada por Vladimir Putin.

En el Día Internacional de la Mujer, ellas, las ucranianas, han sido las protagonistas en todos los actos de las instituciones europeas. "Mi corazón está con todas las mujeres ucranianas que continúan defendiendo la libertad; luchando en el frente y protegiendo a sus seres queridos", ha señalado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. "Las mujeres valientes y resilientes de Ucrania son una inspiración para todos nosotros. Son un testimonio de fuerza y coraje", ha apuntado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

Tras trece días de invasión rusa, los rostros de mujeres dando a luz en refugios, huyendo desconcertadas con sus retoños o uniéndose al frente han copado las portadas internacionales. Unas huyen para poner a salvo a sus hijos, dejando a atrás a sus parejas hombres, que tienen prohibido abandonar el país.

Otras se quedan para unirse a la resistencia. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, el 15% de los soldados del Ejército ucraniano son mujeres. "Somos mujeres de Ucrania. Hemos bendecido a nuestros hombres para que protejan nuestra tierra. Ya hemos puesto a nuestros hijos a salvo. Nos unimos a los hombres y al Ejército para destruir al enemigo en cada palmo de nuestra tierra: en cada ciudad, aldea o bosque. Lo haremos por cada niño, mujer, hombre o casa destruida. Os dispararemos como a perros rabiosos", reza un vídeo de una decena de combatientes circulado por The New Voice of Ukraine.

"Las mujeres están preparadas para defender Ucrania al mismo nivel que los hombres. Además de a nivel militar, tiene un enorme valor en la resistencia civil. Todas ayudan con lo que tienen o pueden. Si solo saben cocinar, lo harán para ayudar a los locales o los combatientes", señala a Público, Olena Kryzhanivska, una joven ucraniana que se encuentra en Turquía y que participó activamente en las protestas de Maidán de 2014.

Este martes, el flujo de refugiados que huyen de Ucrania ha superado la barrera de los dos millones. La mayoría son mujeres y niños. Y la mayoría tienen intención de regresar una vez la guerra termine. La comunidad internacional urge a la creación de corredores humanitarios que permitan a aquellos que huyen de la muerte y la destrucción hacerlo de forma segura. Pero tras varios amagos, las sombras sobre Rusia se incrementan. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que algunos de ellos estaban minados.

El Parlamento Europeo ha acogido en esta eferméride a la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko, que salió de Ucrania hace dos semanas con una pequeña mochila. "Solo me queda mostrar admiración por esas compatriotas que luchan junto a los hombres, gestionan la distribución de suministros en nuestras ciudades sitiadas y dan a luz en refugios, supervisadas por médicos a distancia. El problema es que las bombas de Putin no se detendrán por la fuerza de nuestro espíritu", ha apuntado en el Pleno de Estrasburgo.

Además, las guerras tienen un riesgo añadido sobre las mujeres. En muchas ocasiones son doblemente víctimas. El riesgo de violencia sexual de mujeres y niñas que huyen se multiplica en estas situaciones de vulnerabilidad, donde corren el peligro de caer en manos de traficantes de persones o de sufrir algún tipo de violencia sexual. La ONU ha advertido de que mujeres y niñas quedan dramáticamente expuestas a la violencia sexual y a la explotación. Por ello, ha pedido mecanismos especializados de apoyo y protección.

La Directiva Ejecutiva de ONU mujeres exige, además, que las mujeres participen a todos los niveles de las conversaciones en torno a la respuesta humanitaria y en el proceso hacia una solución diplomática. Desde Putin hasta Biden o Macron, la guerra en Ucrania ha puesto, de nuevo, en evidencia, que las negociaciones de alto nivel en la diplomacia tienen nombre masculino.

"Estoy extremadamente orgullosa de mi nación. Yo misma infravaloré la gran resistencia ucraniana antes de que estallara la guerra. Siento que todos los valores en los que creo y que defiendo permanecen vivos ocho años después [de las protestas de 2014]. Y el pueblo ucraniano está dispuesto a pagar con su propia vida por defenderlos", afirma por vía telefónica Kryzhanivska.