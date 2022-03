En 2018 y 2019, las manifestaciones del 8M en todas las ciudades españolas ofrecían una imagen de importante fortaleza del movimiento feminista, que protestaba contra las violencias y las distintas discriminaciones que padecen las mujeres. En 2020, con la pandemia ya asomando bajo las puertas, los números fueron muy inferiores y en 2021 no hubo ninguna marcha multitudinaria aprobada.

Por tanto, este año las feministas han tomado con ganas las calles de pueblos y ciudades españolas, tiñendo las calles de morado a su paso. Las cifras no han llegado a las históricas de 2018 y 2019, pero el espíritu sí ha sido el mismo. Las primeras estimaciones aseguran que más de 50.000 personas han participado en la manifestación convocada por la Comisión 8-M de Madrid, "la de toda la vida" y otras 3.000 lo hicieron en la convocatoria 'disidente' organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El color morado en camisetas, abrigos, pancartas y, esta vez, hasta en mascarillas ha teñido de nuevo las calles de la capital, lugar en el que históricamente se unen un número mayor de mujeres. En esta ocasión, la Comisión 8M marchó bajo el lema, 'Derechos para todas, todos los días' y la del Movimiento Feminista de Madrid lo hizo tras una pancarta en la que se leía 'El feminismo es abolicionista'.

Irene Montero: "La mejor noticia de este 8-M es que las calles se han vuelto a teñir de morado"

"La mejor noticia de este 8-M es que las calles se han vuelto a teñir de morado", destacó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y agregó que "lo mejor que tiene España es el feminismo. Estamos aquí para reivindicar que no haya ni una mujer más asesinada, para que se acaben las violencias, para que las mujeres tengamos tiempo para vivir y para que cada uno pueda ser quien quiera ser".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, que también acudió a la cita, negó que el movimiento feminista esté dividido, porque se han celebrado dos manifestaciones. "En realidad, es un movimiento con un objetivo único, que es el de lograr esa igualdad de las mujeres y de las niñas, y también la lucha de los derechos humanos de todas las personas".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, apuntó que "el adversario del feminismo es el machismo y la ultraderecha", y reivindicó la importancia del movimiento feminista ante la "ola reaccionaria" que recorre "toda Europa y también España".

También asistió la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien apuntó que el 8-M es "la causa de todas las mujeres" y que desde Ciudadanos quieren "sumar" y no "restar" en la causa feminista.

Este año, por primera vez, el movimiento feminista ha dejado ver sus diferencias con la convocatoria por separado de dos manifestaciones en la capital española

La Comisión 8M ha defendido este martes su convocatoria de manifestación, instantes previos de que arrancara. Este año, por primera vez, el movimiento feminista ha dejado ver sus diferencias con la convocatoria por separado de dos manifestaciones en la capital española: "Esta es la mani de todos los años, la mani de siempre, de la Comisión del 8M, que es la que convoca históricamente", ha asegurado Julia Tabernero, una de las 'voceras' de dicha organización, al ser preguntada por la convocatoria por separado de Movimiento Feminista, cuyas tesis difieren de las de la Comisión 8M.

La 'vocera' de la Comisión también ha vaticinado que, a pesar de haber duplicidad de convocatorias, esta manifestación será "un desborde como todos los años", teniendo en cuenta, además, que la situación de pandemia dura ya dos "difíciles años".

El Movimiento Feminista de Madrid: "No teníamos más solución ante la instrumentalización que llevar el abolicionismo, que es una reivindicación histórica"

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid ha defendido las marchas diferenciadas: "Llevamos la agenda feminista a la calle hoy y es nuestro deber acabar con este silencio y bloqueo de la agenda feminista", ha señalado a los medios Ana de Blas, una de las voceras antes del comienzo de la manifestación, con lemas como "Contra el borrado de las mujeres", "Sexo no es género. La constitución nos protege" o el principal: "El feminismo es abolicionista".

"No teníamos más solución ante la instrumentalización que llevar el abolicionismo, que es una reivindicación histórica y presente y cada vez mayor dado que la industria del sexo se globaliza. Es una nuestra obligación llevar esto a la calle", ha insistido a preguntas de los medios.

Según De Blas, "es incompatible con el principio de igualdad que la libertad sexual de las mujeres pueda ser anulada mediante un billete, una violación pagada es incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres", ha detallado.

Manifestación del Movimiento Feminista de Madrid bajo el eslogan "El feminismo es abolicionista" este martes 8 de marzo de 2022. — Luca Piergiovanni / EFE

Asimismo, ha hecho alusión a otras reivindicaciones como la lucha de la igualdad en el empleo, contra la brecha de las pensiones, contra los vientres de alquiler "y una serie de reivindicaciones importantes", entre las que también ha hecho alusión al proyecto de ley "que contiene en su articulado la posibilidad de la autoidentificación registral del sexo de las personas físicas sin ninguna garantía a la mera voluntad en los registros civiles".

Esta marcha también ha contado con la presencia, entre otros, de la exdiputada del PSOE, Ángeles Álvarez. "Estamos aquí porque es 8 de marzo y salimos a las calles para poner en evidencia todo lo que queda pendiente en la agenda feminista", ha indicado a los medios.

Unas 15.000 personas se manifiestan en Barcelona

Unas 15.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona -60.000 según la organización- se han manifestado este martes por las calles de la ciudad convocadas por la Assemblea 8M.

Las manifestantes en Barcelona han gritado consignas como 'la noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta'

La acción ha empezado sobre las 18 horas en la plaza Universitat y se ha dirigido por la Gran Via de les Corts Catalanes y el paseo de Sant Joan hasta el Arc de Triomf y el paseo Lluís Companys, donde se ha celebrado el acto central.

Durante el recorrido, las manifestantes han gritado consignas como 'la noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta' o 'no estamos todas, faltan las asesinadas' y también han bailado y cantado canciones con mensajes feministas.

En declaraciones a los medios, una de las voceras de la Assemblea 8M, Dolores Pulido, ha celebrado que esta manifestación retoma la normalidad lograda en 2018, "año que marca movilizaciones masivas e imparables del movimiento feminista".

Para las organizadoras, la pandemia ha agravado las condiciones sistemáticas de precariedad en las que viven el conjunto de las mujeres, y han insistido en "la diversidad de precariedades".

Como novedades, han querido visibilizar el compromiso del movimiento feminista llevando la megafonía con bicicletas -hasta el año pasado las llevaban en camiones- y la comisión de respeto ha desarrollado un protocolo de autodefensa, "conscientes de que aún tienen pendiente la agresión que se produjo el año pasado". En la manifestación han participado también personas del Govern de la Generalitat y de los diversos partidos políticos.

Miles de manifestantes en Zaragoza

La coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha llenado en la tarde del 8M el centro de la capital aragonesa con una manifestación para reivindicar "la igualdad real", en la que se ha alertado de que "los partidos de ultraderecha están intentando silenciar" al movimiento feminista. Así se ha expresado la portavoz, Jesica Cortés, quien ha rechazado el patriarcado.

En un manifiesto, la coordinadora ha defendido "una sociedad libre y radicalmente igualitaria", expresando: "Unidas en toda nuestra diversidad somos más fuertes y hacemos frente a quienes nos quieren silenciar. No lo conseguirán".

La coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha llenado en la tarde del 8M el centro de la capital aragonesa

Asimismo, han proclamado que "el patriarcado y su violencia estructural, los asesinatos de mujeres son la más terrible punta del iceberg, pero debajo de ellos hay todo un sistema de dominio masculino: Económico, institucional, judicial, cultural", por lo que han condenado "los abusos sexuales dentro de la Iglesia, la violencia vicaria, que es violencia machista ejercida sobre hijas e hijos para hacer daño a sus madres, y la violencia contra las personas trans y LGTBI".

Han aseverado que "a las mujeres trans se les niega el derecho al trabajo y la vivienda, y se las empuja a la pobreza", animando a "construir juntas una sociedad diversa y respetuosa con las disidencias sexuales, de género y de cuerpo".

"Luchamos contra el capitalismo, que ataca la vida, contra los empleos precarios, la brecha salarial, el suelo pegajoso y la feminización de la pobreza", han indicado, añadiendo que "la brecha salarial en Aragón es del 24,65 por ciento, por encima de la media nacional, lo que se traduce en que las mujeres cobramos 6.500 euros menos al año".

Unas 300 personas han acudido a la concentración en la plaza del Torico convocada de forma conjunta por la Asamblea 8M y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel. — Antonio García / EFE

Concentraciones locales y comarcales por toda Galicia

Las decenas de manifestaciones del 8M en Galicia convocadas por la plataforma Galegas 8M han tenido un carácter unitario salvo por la celebración de diversas actividades del sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) desarrolladas durante la mañana. Al contrario que en otras ediciones, no hubo un evento central y las concentraciones tuvieron carácter local y comarcal.

"Ni escravas ni heroínas, mulleres con dereitos xa!" fue el lema elegido por Galegas 8M, que difundió un manifiesto, leído al final de cada acto, duras críticas al machismo institucionalizado que sigue usando al feminismo "como florero de las políticas públicas sin solucionar nada".

"Somos diversas y el patriarcado capitalista instrumentaliza esa diversidad para segmentarnos"

Además, las convocantes también defendieron la necesidad de mantener la unidad del movimiento: "Somos diversas y el patriarcado capitalista instrumentaliza esa diversidad para segmentarnos, dividirnos y desarticularnos con violencias y discriminaciones específicas, pero el movimiento feminista nos enseña que la diversidad suma y multiplica las luchas, que todas las perspectivas son importantes, todas las voces necesarias y todas las mujeres valiosas para avanzar cara una sociedad igualitaria, justa y libre".

La concentración más numerosa fue en Vigo, la mayor ciudad de Galicia y donde las manifestantes recorrieron las calles de la ciudad partiendo de la plaza de los Caballos. En A Coruña se celebró la marcha desde la plaza del Obelisco hasta la plaza de María Pita, y en Santiago, desde la plaza 8 de marzo. También hubo concentraciones en Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra y en otras cuarenta localidades de la comunidad.

Participantes en la manifestación celebrada hoy martes 8 de marzo de 2022 a su paso por la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. — Lavandeira jr. / EFE

Un 8M entre consignas contra la guerra en Euskadi y Navarra

Miles de personas se han movilizado esta tarde en las calles de distintas localidades de Euskadi para reivindicar los valores del 8M. Una de las protestas más multitudinarias ha tenido lugar en Bilbao, donde una manifestación ha recorrido la Gran Vía. "Somos el grito de las que ya no están", decía uno de los tantos carteles escritos a mano que aparecían a medida que la marcha avanzaba por el centro de esta ciudad, uno de los focos de las grandes movilizaciones feministas de los últimos años.

Vitoria-Gasteiz y Donostia habían empezado sus respectivas movilizaciones algo antes y con consignas muy parecidas. Ambas capitales vascas también han sido escenario de sendas manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia machista. Las protestas han llegado también a diversas comarcas de Euskadi y Navarra, donde se han visto igualmente consignas por la paz y en solidaridad con el pueblo ucraniano.

Multitudinarias manifestaciones en las ciudades andaluzas

Ya desde por la mañana, las calles de las ciudades andaluzas fueron tomadas por la alegre reivindicación de la igualdad. Se desarrollaron todo tipo de actividades, desde desayunos, por ejemplo, en la plaza del Pumarejo de Sevilla, pasando por las convocatorias de la huelga feminista estudiantil en las ocho capitales al mediodía, pasacalles y talleres que previenen contra las relaciones tóxicas, como en Córdoba hasta las manifestaciones de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que convocaron en Sevilla para reclamar la igualdad real en los centros de trabajo.

Y, por la tarde, se formaron manifestaciones multitudinarias en todas las grandes ciudades de la Comunidad. En Sevilla, hubo dos manifestaciones de importancia. Una que iba de Torre Pelli a San Telmo, convocada por la Asamblea Feminista de Sevilla y otra en Plaza Nueva. Miles de personas participaron en ambas convocatorias. En la de la Asamblea Feminista, la batucada retumbaba y le daba un ambiente festivo al avance. Carteles improvisados con todo tipo de leyendas: "No tenemos miedo", "solas y borrachas queremos llegar a casa", "que tus privilegios no te hagan perder la empatía", "ni machismi, ni feminismi, mimimimi", "la de al lado es compañera, no competencia", "no es no", "si quieres flexibilidad, apúntate a yoga", "si mi gato entiende un no, tú también puedes"…