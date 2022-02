La ONU trabaja para la gestión del un enorme flujo de refugiados ucranianos hacia sus países vecinos tras la operación militar a gran escala con la que Rusia comenzó el jueves a invadir Ucrania.

El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que entre uno y cinco millones de personas podrían escapar de los ataques rusos y buscar refugio en sus países vecinos.

El país más afectado, según este organismo de Naciones Unidas, sería Polonia, a donde podrían llegar hasta tres millones de refugiados en los próximos días, dependiendo del curso que tomen los combates y de si, finalmente, las tropas rusas toman Kiev, la capital, y deponen al Gobierno ucraniano, elegido democráticamente.

"Estamos preparando con ACNUR planes de contingencia para la salida de una población de entre uno y hasta tres millones de personas hacia Polonia, y de entre uno y hasta cinco millones considerando todos los países vecinos", dijo la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan.

La estampida de ciudadanos ucranianos no se hizo esperar el jueves. El pánico se apoderó rápidamente de la capital, donde se colapsaron las autopistas de salida en pocas horas tras conocerse la invasión ordenada por Vladimir Putin. Miles de ucranianos ya cruzaron ayer las fronteras con Rumanía, Hungría, Polonia o Eslovaquia con el fin de buscar refugio en casas de amigos y familiares.

Polinia espera recibir 30.000 refugiados al día

El Gobierno polaco ya ha habilitado ocho centros de acogida a refugiados junto a su frontera con Ucrania. También ha puesto en marcha líneas telefónicas de ayuda y este viernes facilitó información en su web para los ucranianos que lleguen a Polonia.

Según declaró este viernes el portavoz del Gobierno polaco, Stanislaw Zaryn, a la emisora polaca Radio Plus, durante el jueves se registró la llegada de unas 29.000 personas a la frontera polaca procedentes de Ucrania, "la mitad de las cuales, aproximadamente, ya tenían planeado llegar desde antes de la guerra", dijo.

Según el Gobierno de Polonia, en los puntos de recepción levantado se facilita orientación y, en caso de necesidad, se les proporciona alojamiento temporal, "tendrán comida caliente, bebidas, asistencia médica básica y un sitio donde descansar", añaden las fuentes.

Según aseguró el portavoz Zaryn, a partir de ahora se espera que el flujo de personas desde el país vecino se mantenga en torno a "30.000 llegadas diarias", "una cifra que no difiere mucho de lo que esperábamos", declaró.

Por su parte, Piotr Zakielarz, portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, subrayó que por orden gubernamental no se exige el llamado pasaporte covid o certificados de vacunación a nadie, y se intenta prestar asistencia a las familias con niños o personas mayores.

El Gobierno polaco publicó hoy en su web información para todos los ciudadanos ucranianos que, "si están escapando del conflicto armado" en su país, "serán admitidos en Polonia".

Como documentación necesaria para poder entrar en Polonia basta un permiso extendido por el comandante del puesto fronterizo polaco.

En Polonia reside más de un millón de ucranianos y estimaciones no oficiales sitúan esta cifra en dos millones.

El pasado lunes, el Gobierno polaco aseguró que "el mercado laboral polaco podría asimilar" a hasta un millón de desplazados ucranianos en caso de guerra en ese país.

En un comunicado, el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados también pedía que se garantice la seguridad y el acceso de sus efectivos en Ucrania con el fin de poder continuar su asistencia humanitaria a desplazados y refugiados.

Grandi mostró su preocupación por el rápido deterioro de la situación en Ucrania y advirtió que las consecuencias de la guerra en las poblaciones civiles "son devastadoras".

"No hay ganadores en una guerra, sino incontables vidas que serán destrozadas", ha incidido el alto comisionado, quien reclamó a las partes en conflicto que protejan no solo la vida de los civiles sino también las infraestructuras no militares, en línea con las leyes humanitarias internacionales.